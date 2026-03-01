Esto Sucedió

Allá en Cerro Corá, 100 años después

El 1 de marzo de 1970 se celebró el Centenario de la Epopeya Nacional. En la fotografía publicada en ABC Color al día siguiente se aprecia una “vista panorámica del monolito erigido en Cerro Corá, para honrar la memoria del máximo conductor de la Gran Guerra y de los caídos en dicha conflagración”. En el lugar también se aprecia una enorme cruz de cemento que se levanta en los alrededores del sitio donde el Mariscal de acero fue inmolado.

La solemnidad de los actos

El complejo del monumento histórico de Cerro Corá fue inaugurado en el transcurso de los actos finales recordatorios del magno acontecimiento del 1° de marzo de 1970. En la foto: “el trompeta ejecuta la clarinada que marca el inicio del minuto de silencio que se guardó en toda la República, en memoria del héroe máximo de nuestra nacionalidad. Fue ayer a las 11:30 desde Cerro Corá, durante la realización de los actos finales conmemorativos del Centenario de la Epopeya Nacional”, decía ABC Color al día siguiente.

Inauguración del monumento ecuestre

Luego de los multitudinarios actos oficiales cumplidos en el Panteón Nacional de los Héroes, en la calle Palma, el 1 de marzo de 1970 se inauguró el monumento que perpetúa la memoria del Héroe Máximo, ubicado en las inmediaciones del Colegio Militar, que lleva su nombre. La Banda de músicos de la Marina ejecutó las estrofas del Himno Patrio, escuchándose luego las palabras del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, el general Marcial Samaniego y finalmente el presidente de la República desató la cinta simbólica tras su bendición por el presbítero Julián Rejalaga.

