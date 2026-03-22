Agenda cultural y artística del 22 al 28 de marzo de 2026

Domingo 22
Show para niños / Circo vaenturas al rescate
Ofrecido por: Comedia Musical
Hora: 18:00
Lugar: Teatro Guaraní
Informaciones: tuti.com.py
Teatro / Subacuática
Ofrecido por: Lali González, Andrea Quattocchi, Ato Gómez y Guada Lobo
Hora: 19:30
Lugar: Escuela de Educación Física de las Fuerzas Armadas
Informaciones: tuti.com.py
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AsunCar Fest / Exhibición de autos deportivos, clásicos, de alta gama, y más
Ofrecido por: AsunCar Fest
Hora: 12:00
Lugar: Ex Hotel Itá Enramada
Informaciones: tuti.com.py
Lunes 23
Taller de reparación básica de libros
En la Biblioteca Ulrich Schmidl del Instituto Cultural Paraguayo Alemán - Goethe Zentrum (Juan de Salazar casi Artigas) tendrá lugar el Taller de reparación de libros, desde las 18:30 en el que aprenderás a identificar daños, aplicar técnicas de reparación básica y el cuidado de acervos y colecciones bibliográficas.
Más informaciones en @icpa_gz
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Martes 24
Ciclo de cine / Dalva
Ofrecido por: Alianza Francesa de Asunción
Hora: 19:00
Lugar: Alianza Francesa de Asunción (Mcal. Estigarribia 1039)
Informaciones: @afcine.py
Jueves 26
CopExpo / Feria de tosos los deportes
Invitan a la feria de todos los deportes, a realizarse en el Parque Olímpico del 26 al 29 de marzo desde las 10:00.
Se trata de un evento diseñado para profesionales, atletas, entusiastas y el público en general, que podrán disfrutar de actividades deportivas y experiencias interactivas, cursos, paseos, Tikikarrera y workshops varios.
Más informaciones: tuti.com.py
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Sábado 28
Concierto / L-Gante
Ofrecido por: L-Gante
Hora: 23:00
Lugar: Santaní
Informaciones: ticketa.com.py
Seminario Internacional / Charles do Bronx en Paraguay
Ofrecido por: Federación Paraguaya Tong II Woo Do
Hora: 12:00
Lugar: Arena SND
Informaciones: tuti.com.py