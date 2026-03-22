Agenda cultural y artística del 22 al 28 de marzo de 2026

Domingo 22

Show para niños / Circo vaenturas al rescate

Ofrecido por: Comedia Musical

Hora: 18:00

Lugar: Teatro Guaraní

Informaciones: tuti.com.py

Teatro / Subacuática

Ofrecido por: Lali González, Andrea Quattocchi, Ato Gómez y Guada Lobo

Hora: 19:30

Lugar: Escuela de Educación Física de las Fuerzas Armadas

Informaciones: tuti.com.py

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AsunCar Fest / Exhibición de autos deportivos, clásicos, de alta gama, y más

Ofrecido por: AsunCar Fest

Hora: 12:00

Lugar: Ex Hotel Itá Enramada

Informaciones: tuti.com.py

Lunes 23

Taller de reparación básica de libros

En la Biblioteca Ulrich Schmidl del Instituto Cultural Paraguayo Alemán - Goethe Zentrum (Juan de Salazar casi Artigas) tendrá lugar el Taller de reparación de libros, desde las 18:30 en el que aprenderás a identificar daños, aplicar técnicas de reparación básica y el cuidado de acervos y colecciones bibliográficas.

Más informaciones en @icpa_gz

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Martes 24

Ciclo de cine / Dalva

Ofrecido por: Alianza Francesa de Asunción

Hora: 19:00

Lugar: Alianza Francesa de Asunción (Mcal. Estigarribia 1039)

Informaciones: @afcine.py

Jueves 26

CopExpo / Feria de tosos los deportes

Invitan a la feria de todos los deportes, a realizarse en el Parque Olímpico del 26 al 29 de marzo desde las 10:00.

Se trata de un evento diseñado para profesionales, atletas, entusiastas y el público en general, que podrán disfrutar de actividades deportivas y experiencias interactivas, cursos, paseos, Tikikarrera y workshops varios.

Más informaciones: tuti.com.py

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Sábado 28

Concierto / L-Gante

Ofrecido por: L-Gante

Hora: 23:00

Lugar: Santaní

Informaciones: ticketa.com.py

Seminario Internacional / Charles do Bronx en Paraguay

Ofrecido por: Federación Paraguaya Tong II Woo Do

Hora: 12:00

Lugar: Arena SND

Informaciones: tuti.com.py