Constructecnia 2026: con nutrida agenda y récord de expositores

Con 26 años de trayectoria y más de 617.533 visitantes acumulados, Constructecnia reunirá a más de 200 empresas en 300 stands, con alrededor de 900 marcas nacionales e internacionales, reflejando el dinamismo y crecimiento sostenido de la industria.

El escenario elegido es el Centro de Convenciones de la Conmebol, que permitirá una experiencia más integrada, facilitando un recorrido completo por todos los sectores de la exposición y potenciando la interacción entre expositores y visitantes.

Una experiencia integral

Constructecnia es un verdadero ecosistema donde convergen innovación, conocimiento y cultura.

Este año, el evento incorpora una agenda vibrante de actividades distribuidas en tres auditorios, pensadas para públicos diversos.

Habrá propuestas tan variadas como un taller lúdico de planificación, desfiles de moda a cargo de la carrera de Indumentaria Artística de la FADA, presentaciones de libros, lanzamientos académicos y espacios culturales con música y danza.

El componente técnico también tendrá un fuerte protagonismo, con paneles de alto nivel como el debate de Cavialpa sobre “la inversión en infraestructura en un contexto de estrechez fiscal”, así como conversatorios sobre viviendas sociales, desarrollo inmobiliario y minería como sector emergente en Paraguay.

A esto se suman conferencias magistrales de reconocidos profesionales, entre ellos Solano Benítez, Víctor González Acosta y expertos internacionales como Luis Martin Bogdanovich, quienes abordarán temas que van desde el patrimonio histórico hasta los desafíos contemporáneos de la arquitectura.

Innovación en cada rincón

Uno de los grandes atractivos de Constructecnia es su capacidad de anticipar tendencias.

En esta edición, los visitantes podrán conocer de cerca lo último en maquinarias de gran porte, tecnología vial, domótica, seguridad inteligente, energías renovables y sistemas constructivos innovadores.

También estarán presentes soluciones en climatización, iluminación LED, equipamiento para el hogar, desarrollo inmobiliario, software especializado y tecnologías aplicadas a la eficiencia energética, además de una amplia gama de productos tradicionales como pisos, pinturas, aberturas, sanitarios y materiales de construcción.

Un punto de encuentro fundamental para el sector

Más allá de la exhibición, Constructecnia es un espacio estratégico de networking y generación de oportunidades.

La rueda de negocios permitirá conectar a empresarios, inversores, desarrolladores y profesionales, fortaleciendo vínculos y promoviendo nuevos proyectos.

Además, la participación activa del ámbito académico -especialmente a través de la FADA- aporta una mirada fresca e innovadora, integrando a estudiantes y jóvenes profesionales en el debate sobre el futuro de la construcción.

Cuándo y cómo visitar

La 26° edición de Constructecnia se desarrollará del 21 al 24 de mayo de 2026, en Luque.

El acceso será libre y gratuito, de 15:00 a 22:00 de jueves a viernes, y de 10:00 a 22:00 durante el fin de semana.

Las actividades

- Taller lúdico de planificación

- Desfile de moda (a cargo de carrera de indumentaria artística) de FADA

- Inauguración galería de arquitectos notables históricos de Paraguay

- Solista de música

- Lanzamiento bolsa de trabajos FADA

- Apertura expolibros FADA

- Presentación de libro Carlos Cataldi

- Apertura expolibros FADA

- Presentación Francisco Brítez

- Panel debate Cecoel

- Panel debate Cavialpa: “La inversión en infraestructura en un contexto de estrechez fiscal”

- Inauguración oficial de Constructecnia 2026

- Elencos de danza /música FADA

- Expo-maquetas CIDi + tecnología

- Relanzamiento de triduo de libros

- Conferencia de investigadores de FADA “Rescatando arquitecturas”

- Conversatorio viviendas sociales

- Panel debate Capadei: “Desarrollo inmobiliario y planes de vivienda: desafíos y oportunidades”

- Panel debate: “Minería: construyendo un sector productivo en Paraguay

- Presentación de FADA lanzamiento ASU-500 años

- Conferencia magistral del Arq. Víctor González Acosta

- Conferencia magistral del Arq. Solano Benítez

- Rueda de negocios - Constructecnia 2026

- Conferencia magistral Arq. Luis Martín Bogdanovich (Perú) sobre patrimonio histórico

- Conferencia magistral del Arq. Jorge Bosch

- Conferencia magistral del Arq. Carlos Jiménez sobre nuevo edificio FADA

Más info

www.constructecnia.com.py / Es un evento del Grupo Paraguay Eventos & Emprendimientos (GPEE).