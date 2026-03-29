Esto Sucedió

Templo de la Encarnación: milagro de fe

“Incendios, raudales, adversidades no impidieron que la iglesia que costara quince quintales de harina de mandioca y diez fanegas de maíz siguiera erigiéndose altiva para predicar, como Casa de Dios, su palabra bienhechora”, decía la introducción de un reportaje de ABC Color en vísperas de la Semana Santa de 1970. En la misma foto se decía que “como una verdadera fortaleza, se yergue sobre su pasado de adversidades, demostrando que los impedimentos no son tales cuando se posee el deseo de lograr una gran obra”.

Chipas de Josefina Velilla de Aquino

“Semana Santa renueva en sus mesas muchos de nuestros platos típicos rescatados para ser menú principal en los días de vigilia”, decía la sección Hogareñas de ABC Color al presentar los platos de Semana Santa sugeridos por Josefina Velilla de Aquino. Incluía obviamente varias recetas del chipá que no faltaba en los hogares y que empezaban a hornearse en asaderas en el tatakua sobre hojas de banano. La sopa paraguaya también era acompañada del esmero de las amas de casa.

Banco Central vs. Flota Mercante

En marzo de 1970 se desató una fuerte controversia entre el Banco Central del Paraguay y la Flota Mercante del Estado. En la fotografía aparece el entonces presidente del Banco Central, Dr. César Romeo Acosta, rodeado de altos funcionarios durante una conferencia de prensa en la respondió a acusaciones del presidente del Consejo de la FME, Vidal Bedoya. La polémica fue en torno a convenios que habían sido firmados por la Cancillería con el Gobierno español para la adquisición de buques en agosto de 1958.

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