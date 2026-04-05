UNISUD forma médicos para el mundo

Para el Dr. Nery Alexis Cáceres Leiva, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, el crecimiento institucional no responde a una aspiración, sino a resultados concretos.

“Ya no solo buscamos estar entre las mejores, hoy ocupamos ese lugar con certificaciones y logros verificables”, revela.

La acreditación regional ARCU-SUR y el posicionamiento entre las 25 mejores facultades de Medicina del bloque respaldan este avance, al igual que el desempeño internacional de sus egresados.

“Un alto porcentaje de nuestros graduados aprueba el Revalida en Brasil, lo que demuestra que nuestra formación compite al más alto nivel”, afirma.

Pero el enfoque va más allá de lo académico. La universidad impulsa una formación integral que combina ciencia, práctica temprana y compromiso social.

A través de convenios con el sistema público de salud y jornadas en comunidades vulnerables, los estudiantes enfrentan desde el inicio la complejidad del entorno sanitario.

“No formamos solo para diagnosticar enfermedades, sino para entender a las personas en su contexto”, sostiene el decano.

Esta visión se complementa con una estrategia de internacionalización activa, que incluye convenios con instituciones de América Latina y Europa, así como participación en congresos científicos.

“No se trata solo de estar presentes, sino de competir y demostrar la calidad de lo que producimos”, subraya.

En el corazón del modelo UNISUD está una premisa clara: la excelencia técnica y la sensibilidad humana son inseparables.

Como resume el Dr. Cáceres Leiva, “un médico que no entiende a su paciente no puede curarlo con eficacia”.

Más info en https://www.unisud.edu.py/.