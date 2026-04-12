Agenda cultural del 12 al 18 de abril de 2026

DOMINGO 12
Show / Las Guerreras del K-Pop
Ofrecido por: Las Guerreras del K-Pop
Hora: 16:00
Lugar: Centro Cultural Mangoré, Ciudad del Este
Informaciones: tuti.com.py
Teatro / Subacuática
Ofrecido por: Lali González, Andrea Quattrocchi, Ato Gómez y Guada Lobo
Hora: 19:30
Lugar: Escuela de Educación Física de las FF.AA.
Informaciones: tuti.com.py
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Conferencia / Charles do Bronx
Ofrecido por: Charles Oliveira da Silva
Hora: 15:00
Lugar: Arenita SND
Informaciones: tuti.com.py
LUNES 13
Taller de actuación / ¿Actuar o ser?
Del 13 de abril al 29 de junio de este año se desarrollará el taller de teatro dictado por Héctor Silva.
Se trata de un espacio diseñado para “explorar tus capacidades expresivas y sumergirte en el mundo de la interpretación”. Las clases se realizarán todos los lunes de 17:45 a 21:00 en el Teatro de las Américas (José Berges). Más informaciones @ccpaculturalpy
MARTES 14
Exposición / 7 Latidos en el patio
Siete visiones, un mismo latido: una exposición colectiva de arte con artistas como Carlos Romero, Joel Riveros Ríos, Leticia Casati, Lucio Miranda y Ruth Flores Ojeda. La inauguración es a las 19:00 en la Galería Agustín Barrios (Sede Central del CCPA).
Más informaciones en @ccpaculturalpy
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VIERNES 17
Show de comedia / Emergencias, la risa no puede esperar
Ofrecido por: Enrique Pavón, Gustavo Corvalán, Dani Wuyk y Leticia Panambi Sosa
Hora: 21:00
Lugar: Teatro Latino
Informaciones: ticketea.com.py
SÁBADO 18
Taller / Teñido artesanal
Ofrecido por: Sol Francesca Gatti
Hora: 09:00 a 13:00
Lugar: El Granel (Juan de Salazar entre San José y Artigas)
Informaciones: @elgranelasu
Taller / Cultivando tus propios alimentos
Ofrecido por: Soledad Martínez
Hora: 9:00 a 12:00
Lugar: Zárate Isla (Luque)
Informaciones: @elgranelasu