Agenda cultural del 12 al 18 de abril de 2026

DOMINGO 12

Show / Las Guerreras del K-Pop

Ofrecido por: Las Guerreras del K-Pop

Hora: 16:00

Lugar: Centro Cultural Mangoré, Ciudad del Este

Informaciones: tuti.com.py

Teatro / Subacuática

Ofrecido por: Lali González, Andrea Quattrocchi, Ato Gómez y Guada Lobo

Hora: 19:30

Lugar: Escuela de Educación Física de las FF.AA.

Informaciones: tuti.com.py

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Conferencia / Charles do Bronx

Ofrecido por: Charles Oliveira da Silva

Hora: 15:00

Lugar: Arenita SND

Informaciones: tuti.com.py

LUNES 13

Taller de actuación / ¿Actuar o ser?

Del 13 de abril al 29 de junio de este año se desarrollará el taller de teatro dictado por Héctor Silva.

Se trata de un espacio diseñado para “explorar tus capacidades expresivas y sumergirte en el mundo de la interpretación”. Las clases se realizarán todos los lunes de 17:45 a 21:00 en el Teatro de las Américas (José Berges). Más informaciones @ccpaculturalpy

MARTES 14

Exposición / 7 Latidos en el patio

Siete visiones, un mismo latido: una exposición colectiva de arte con artistas como Carlos Romero, Joel Riveros Ríos, Leticia Casati, Lucio Miranda y Ruth Flores Ojeda. La inauguración es a las 19:00 en la Galería Agustín Barrios (Sede Central del CCPA).

Más informaciones en @ccpaculturalpy

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VIERNES 17

Show de comedia / Emergencias, la risa no puede esperar

Ofrecido por: Enrique Pavón, Gustavo Corvalán, Dani Wuyk y Leticia Panambi Sosa

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Latino

Informaciones: ticketea.com.py

SÁBADO 18

Taller / Teñido artesanal

Ofrecido por: Sol Francesca Gatti

Hora: 09:00 a 13:00

Lugar: El Granel (Juan de Salazar entre San José y Artigas)

Informaciones: @elgranelasu

Taller / Cultivando tus propios alimentos

Ofrecido por: Soledad Martínez

Hora: 9:00 a 12:00

Lugar: Zárate Isla (Luque)

Informaciones: @elgranelasu