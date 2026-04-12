Danza paraguaya: Botelleras y galoperas por el mundo

–¿Hace cuánto tiempo estás en Europa y cómo son las giras de danza?

–Resido en España hace 14 años. Las giras de danza son experiencias muy enriquecedoras, ya que implican no solo presentaciones artísticas, sino también convivencia, intercambio cultural y mucho trabajo en equipo. Cada gira requiere una gran organización, ensayos constantes y un fuerte compromiso por representar dignamente a Paraguay en cada escenario.

–¿Qué países visitaron y cuál fue el paisaje más fascinante donde se lució la danza paraguaya?

–Hasta el momento hemos recorrido casi todos los rincones de España y también hemos llevado la danza paraguaya a países como Austria, Croacia y Marruecos, entre otros. Próximamente, en el mes de mayo, realizaremos una gira por Japón, en una fusión artística con el Grupo Jeroky Paraguay, de Austria, gracias a la invitación de los maestros del arpa paraguaya Enrique Carreras y Arisa Matsuki, acompañados de los alumnos de su academia, con quienes actuaremos en 4 escenarios en diferentes ciudades, con música de arpa en vivo y danzas paraguayas. Cada lugar tiene su encanto, pero resulta especialmente emocionante presentar nuestra danza en escenarios históricos, plazas emblemáticas y festivales internacionales, donde el contraste entre el entorno y nuestra cultura genera un impacto muy especial.

–¿Cómo están conformados los grupos de danza en Europa?

–Los grupos están conformados por bailarines y bailarinas paraguayos e hijos de compatriotas. Se trabaja con distintos niveles y generaciones, fomentando siempre el respeto, la disciplina y el amor por el folclore. Actualmente, tenemos aproximadamente 26 integrantes de todas las edades, desde los más pequeñitos hasta los adultos.

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–¿Cuáles son los principales proyectos y desafíos del elenco para el resto del año?

–Entre los proyectos del elenco para este año se incluyen nuevas presentaciones en festivales internacionales, participaciones en eventos culturales, talleres formativos y actividades de difusión del folclore paraguayo. Nuestro elenco comenzó en 2017 con la primera representación de Paraguay en el Desfile Internacional de las Hogueras de San Juan, declarado de Interés Turístico Internacional, y continúa participando cada año con temáticas innovadoras.

–¿Ustedes llevan las botellas y las ropas típicas a todas partes?

–Por supuesto. Por ejemplo, en 2024 organizamos la Mayor Reunión de Botelleras de toda Europa, con más de 60 bailarinas, y rendimos homenaje al poncho para’i de 60 listas, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En 2025, el tema fue un homenaje a la artesanía y a las galoperas: “Del barro al arte y del arte a la danza”. Con la mirada puesta en la excelencia, el elenco se propone que cada año su representación sea mejor que la anterior, mostrando la riqueza cultural del país y difundiendo con orgullo el folclore paraguayo en escenarios internacionales, dejando siempre una huella imborrable en el público. Es por ello que prestamos especial atención al vestuario, respetando lo tradicional, pero también dando destaque a los trajes de inspiración folclórica.

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–¿Qué les dicen los paraguayos a quienes encuentran y cuál es la reacción de los europeos?

–Los paraguayos que nos encuentran suelen expresar mucha emoción y agradecimiento al ver representada su cultura lejos de casa. Para muchos, es un momento de conexión con sus raíces. Al terminar la presentación, siempre se nos acercan y nos abrazan con lágrimas en los ojos de la emoción, del sentir nuestro terruño tan cerca, estando tan lejos de él. Los europeos, por su parte, reaccionan con sorpresa y admiración, destacando la elegancia, la energía y la belleza de nuestras danzas.

–¿Alguna anécdota inolvidable de las giras?

–Existen muchas anécdotas, pero una de las más especiales es cuando personas que nunca habían oído hablar de Paraguay se acercan después de los espectáculos para agradecer y expresar cuánto les emocionó la presentación. Esos momentos confirman que la danza realmente logra unir culturas.

–Este año, en enero tuvieron como primera actividad el estreno de actividades en Madrid. ¿Cómo fue esa participación paraguaya en danza, en Fitur?

–La participación paraguaya en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) fue muy destacada. Este año, nuestro Elenco Panambi Jeroky fue invitado por el Elenco Regimiento 13 de Madrid, para formar parte de las presentaciones durante los dos días abiertos al público general, ya que las demás jornadas estuvieron destinadas exclusivamente a empresas y profesionales del sector turístico.

¿Qué números presentaron y cuál fue la respuesta del público?

–El elenco presentó como show principal la tradicional Danza de las Botellas, logrando deslumbrar al público con el equilibrio, la elegancia y el donaire característicos de la mujer paraguaya. La respuesta de la gente fue muy positiva, con aplausos, muestras de admiración y gran interés por nuestra cultura, lo que reafirma el impacto y la belleza del folclore paraguayo en escenarios internacionales.

–Mencionaste que fueron invitadas por el Grupo Regimiento 13 de Madrid, ¿han interactuado con otros elencos en Europa?

–Además de Regimiento 13 de Madrid, también fuimos invitadas por el Grupo Internacional de Danzas Jeroky Paraguay de Viena, dirigido por la bailarina Estrella Godoy de Gubo, quienes son embajadores turísticos del Paraguay por la Senatur y con quienes desde el 2024 hemos participado en varios eventos y giras folclóricas, como por ejemplo en la Charity Bazaar de las Naciones Unidas, en Viena; el Festival Internacional de Split, en Croacia; donde durante 5 días desfilamos, bailamos y cantamos al son seis arpas paraguayas en escenario, en un show muy pocas veces visto. También con Jeroky Paraguay realizamos una Gala Cultural en homenaje a los 100 años de la guarania y a los 200 años del nacimiento del compositor austriaco Johann Strauss, nada menos que en el Museo Etimológico del Palacio Imperial de Habsburgo en Viena, donde la atracción principal fue la danza de las botellas al son del arpa paraguaya del Grupo Arpa Sonrisa de Japón, además de guitarra y vos en vivo. Recibimos una larga ovación de pie de un exigente y selecto público presente.

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