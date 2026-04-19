Agenda cultural y artística del 19 al 25 de abril de 2026

DOMINGO 19

Recorrido / Secretos del Palacio

Este domingo podés recorrer el Palacio de López en dos horarios, a las 10:00 o las 11:00.

El acceso es libre pero con agendamiento en www.asuncion.live y el punto de encuentro es la Plaza de los Desaparecidos. ¿Te lo pensás perder?

Más informaciones en: @culturaasu @turismoasu @muniasu

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Teatro / Subacuática

Ofrecido por: Lali González, Andrea Quattrocchi, Ato Gómez y Guada Lobo

Hora: 19:30

Lugar: Escuela de Educación Física de las FF.AA.

Informaciones: tuti.com.py

MARTES 21

Drink & Draw / Fiesta

Ofrecido por: Club Touch

Hora: de 19:00 a 00

Lugar: Club Touch (Paseo Carmelitas)

Informaciones: ticketea.com.py

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MIÉRCOLES 22

Concierto / Kevin Johansen & Liniers

Ofrecido por: Kevin Johansen & Liniers

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Guaraní

Informaciones: tuti.com.py

SÁBADO 25

Taller / Inventando un alma

Invitan a un taller de creación de peluches de tela para niños y niñas de 6 a 10 años.

El taller estará a cargo de Isabel Weiss y será de 14:00 a 16:00 en El Granel (Juan de Salazar entre San José y Artigas). Los muñecos de tela son una compañía ideal para los chicos. Más informaciones en @elgranelasu

Danza / Emimbí

Ofrecido por:

Hora: 19:00

Lugar: Centro Paraguayo Japonés

Informaciones: tuti.com.py

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Show de monólogos

Ofrecido por: Felipe Avello

Hora: 21:00

Lugar: Alianza Francesa (Mcal. Estigarribia casi EE.UU.)

Informaciones: ticketea.com.py

Show musical / Soy Niní

Ofrecido por: CCPA-Julio Acosta

Hora: 18:00

Lugar: Teatro de las Américas del CCPA (José Berges)

Informaciones: ticketa.com.py