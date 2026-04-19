Agenda cultural y artística del 19 al 25 de abril de 2026

DOMINGO 19
Recorrido / Secretos del Palacio
Este domingo podés recorrer el Palacio de López en dos horarios, a las 10:00 o las 11:00.
El acceso es libre pero con agendamiento en www.asuncion.live y el punto de encuentro es la Plaza de los Desaparecidos. ¿Te lo pensás perder?
Más informaciones en: @culturaasu @turismoasu @muniasu
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Teatro / Subacuática
Ofrecido por: Lali González, Andrea Quattrocchi, Ato Gómez y Guada Lobo
Hora: 19:30
Lugar: Escuela de Educación Física de las FF.AA.
Informaciones: tuti.com.py
MARTES 21
Drink & Draw / Fiesta
Ofrecido por: Club Touch
Hora: de 19:00 a 00
Lugar: Club Touch (Paseo Carmelitas)
Informaciones: ticketea.com.py
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MIÉRCOLES 22
Concierto / Kevin Johansen & Liniers
Ofrecido por: Kevin Johansen & Liniers
Hora: 21:00
Lugar: Teatro Guaraní
Informaciones: tuti.com.py
SÁBADO 25
Taller / Inventando un alma
Invitan a un taller de creación de peluches de tela para niños y niñas de 6 a 10 años.
El taller estará a cargo de Isabel Weiss y será de 14:00 a 16:00 en El Granel (Juan de Salazar entre San José y Artigas). Los muñecos de tela son una compañía ideal para los chicos. Más informaciones en @elgranelasu
Danza / Emimbí
Ofrecido por:
Hora: 19:00
Lugar: Centro Paraguayo Japonés
Informaciones: tuti.com.py
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Show de monólogos
Ofrecido por: Felipe Avello
Hora: 21:00
Lugar: Alianza Francesa (Mcal. Estigarribia casi EE.UU.)
Informaciones: ticketea.com.py
Show musical / Soy Niní
Ofrecido por: CCPA-Julio Acosta
Hora: 18:00
Lugar: Teatro de las Américas del CCPA (José Berges)
Informaciones: ticketa.com.py