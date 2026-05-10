Drip cakes para mamá: tres tortas súper vistosas e instagrameables

Cómo hacer una “drip cake” de chocolate en capas
Drip cake de chocolate en capas
- Plato: Postre
Ingredientes
- 200 gramos de harina de trigo
- 70 gramos de cacao en polvo sin azúcar
- 300 gramos de azúcar
- 2 cucharaditas de polvo de hornear
- 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1 pizca de sal
- 2 huevos
- 1 taza de leche
- 1 cucharada de vinagre blanco
- 1/2 taza de aceite vegetal
- 1 taza de agua caliente
- 250 gramos de manteca sin sal
- 300 gramos de azúcar glas
- 60 gramos de cacao en polvo sin azúcar
- 3 cucharadas de crema para batir
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1 pizca de sal
- 200 gramos de chocolate semiamargo
- 150 mililitros de crema para batir
- 1 taza de chocolates surtidos
- 1/2 taza de confites o sprinkles
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Engrasar y forrar con papel para hornear 3 moldes de 20 centímetros.
- Mezclar la leche con el vinagre y dejar reposar 5 minutos.
- Tamizar la harina, el cacao, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal en un bol.
- Batir el azúcar con los huevos y el aceite hasta integrar.
- Incorporar la leche con vinagre a la mezcla de huevos y batir 20 segundos.
- Agregar los ingredientes secos en 2 tandas y mezclar hasta que no queden grumos.
- Verter el agua caliente y mezclar hasta obtener una masa homogénea.
- Repartir la masa en los 3 moldes y hornear 25 a 30 minutos.
- Enfriar los bizcochuelos 10 minutos en el molde y desmoldar sobre rejilla hasta enfriar por completo.
- Batir la manteca 2 minutos hasta que esté cremosa.
- Añadir el azúcar glas, el cacao, la crema, la vainilla y la sal, y batir 3 a 4 minutos hasta lograr una buttercream firme y lisa.
- Nivelar los bizcochuelos, rellenar con buttercream entre capas y cubrir toda la torta con una capa fina.
- Refrigerar 20 minutos y aplicar una segunda capa de buttercream para alisar.
- Calentar la crema para batir hasta que esté muy caliente, verter sobre el chocolate picado y reposar 2 minutos.
- Mezclar hasta obtener una ganache brillante y dejar entibiar hasta que tenga consistencia fluida pero espesa.
- Verter la ganache en el borde superior para formar los drips y cubrir el centro con más ganache.
- Decorar con chocolates y confites o frutas y refrigerar 20 minutos para asentar.