ABC Revista
10 de mayo de 2026 a la - 01:00

Drip cakes para mamá: tres tortas súper vistosas e instagrameables

Drip cake, imagen ilustrativa.
Drip cake, imagen ilustrativa.alenvl

Se acerca el Día de la Madre y nada mejore que obsequiar un sabroso pastel hecho en casa. Te mostramos tres opciones de “drip cakes”, con efecto chorreado para que se pueda lucir con tu regalo en su día.

Por ABC Color

Cómo hacer una “drip cake” de chocolate en capas

Drip cake de chocolate en capas

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 200 gramos de harina de trigo
  • 70 gramos de cacao en polvo sin azúcar
  • 300 gramos de azúcar
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 1 pizca de sal
  • 2 huevos
  • 1 taza de leche
  • 1 cucharada de vinagre blanco
  • 1/2 taza de aceite vegetal
  • 1 taza de agua caliente
  • 250 gramos de manteca sin sal
  • 300 gramos de azúcar glas
  • 60 gramos de cacao en polvo sin azúcar
  • 3 cucharadas de crema para batir
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • 200 gramos de chocolate semiamargo
  • 150 mililitros de crema para batir
  • 1 taza de chocolates surtidos
  • 1/2 taza de confites o sprinkles

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Engrasar y forrar con papel para hornear 3 moldes de 20 centímetros.
  3. Mezclar la leche con el vinagre y dejar reposar 5 minutos.
  4. Tamizar la harina, el cacao, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal en un bol.
  5. Batir el azúcar con los huevos y el aceite hasta integrar.
  6. Incorporar la leche con vinagre a la mezcla de huevos y batir 20 segundos.
  7. Agregar los ingredientes secos en 2 tandas y mezclar hasta que no queden grumos.
  8. Verter el agua caliente y mezclar hasta obtener una masa homogénea.
  9. Repartir la masa en los 3 moldes y hornear 25 a 30 minutos.
  10. Enfriar los bizcochuelos 10 minutos en el molde y desmoldar sobre rejilla hasta enfriar por completo.
  11. Batir la manteca 2 minutos hasta que esté cremosa.
  12. Añadir el azúcar glas, el cacao, la crema, la vainilla y la sal, y batir 3 a 4 minutos hasta lograr una buttercream firme y lisa.
  13. Nivelar los bizcochuelos, rellenar con buttercream entre capas y cubrir toda la torta con una capa fina.
  14. Refrigerar 20 minutos y aplicar una segunda capa de buttercream para alisar.
  15. Calentar la crema para batir hasta que esté muy caliente, verter sobre el chocolate picado y reposar 2 minutos.
  16. Mezclar hasta obtener una ganache brillante y dejar entibiar hasta que tenga consistencia fluida pero espesa.
  17. Verter la ganache en el borde superior para formar los drips y cubrir el centro con más ganache.
  18. Decorar con chocolates y confites o frutas y refrigerar 20 minutos para asentar.

Cómo hacer una chocolate fudge cake

Lea más: Mousse de chocolate: la receta más fácil para obtener sabor y suavidad

Chocolate fudge cake

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 200 gramos de harina 0000
  • 60 gramos de cacao amargo en polvo
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 1 pizca de sal
  • 200 gramos de azúcar
  • 2 huevos
  • 1 taza de leche
  • 1/2 taza de aceite neutro
  • 2 cucharaditas de extracto de vainilla
  • 1 taza de café caliente
  • 170 gramos de manteca
  • 120 mililitros de crema de leche
  • 200 gramos de azúcar impalpable
  • 40 gramos de cacao amargo en polvo
  • 200 gramos de chocolate semiamargo
  • 1 pizca de sal
  • 120 gramos de chocolate semiamargo
  • 2 cucharadas de crema de leche
  • 100 gramos de chocolate semiamargo

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Preparar 2 moldes redondos de 20 centímetros, enmantecar y enharinar, y forrar la base con papel manteca.
  3. Tamizar la harina, el cacao, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal en un bowl.
  4. Batir el azúcar con los huevos hasta integrar y aclarar ligeramente.
  5. Agregar la leche, el aceite y 1 cucharadita de extracto de vainilla, y mezclar hasta homogeneizar.
  6. Incorporar los ingredientes secos en 2 tandas y mezclar lo justo para integrar.
  7. Sumar el café caliente en hilo y mezclar hasta obtener una masa fluida y pareja.
  8. Repartir la mezcla en los 2 moldes y golpear suavemente para nivelar.
  9. Hornear 25-35 minutos hasta que un palillo salga con migas húmedas pero sin masa cruda.
  10. Enfriar 15 minutos en los moldes, desmoldar y dejar enfriar por completo sobre rejilla.
  11. Derretir 170 gramos de manteca con 120 mililitros de crema de leche en una cacerola a fuego bajo.
  12. Agregar 40 gramos de cacao, 200 gramos de azúcar impalpable, 1 pizca de sal y 1 cucharadita de extracto de vainilla, y batir hasta integrar.
  13. Incorporar 200 gramos de chocolate semiamargo picado y mezclar hasta fundir y lograr un fudge espeso y brillante.
  14. Enfriar 10-20 minutos, batir 1 minuto si hace falta para espesar, y reservar a temperatura ambiente.
  15. Colocar 1 bizcochuelo en un plato, cubrir con una capa generosa de fudge y apoyar el segundo bizcochuelo.
  16. Cubrir la torta con el resto del fudge, alisar laterales y superficie, y dejar asentar 20 minutos.
  17. Derretir 120 gramos de chocolate semiamargo con 2 cucharadas de crema de leche y mezclar hasta lograr una ganache fluida para drizzle.
  18. Colocar la ganache en una manga o cuchara y hacer hilos de chocolate sobre la superficie dejando caer algunos chorreados por los bordes.
  19. Enfriar 100 gramos de chocolate semiamargo 10 minutos, raspar con un pelapapas para formar rizos, y manipular con manos frías.
  20. Decorar la parte superior con los rizos de chocolate y dejar reposar 30 minutos antes de cortar.

Cómo hacer una torta festiva de caramelo

Lea más: Postres clásicos italianos: receta de tiramisú en vaso, panna cotta y cannoli

Torta festiva de caramelo

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 2 tazas de harina 0000
  • una taza y media de azúcar
  • 1/2 taza de manteca
  • 1 cucharada de aceite neutro
  • 4 huevos
  • 1 taza de leche
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • 1 taza de azúcar
  • 1/4 taza de agua
  • 1 taza de crema de leche + 3 cucharadas
  • 2 cucharadas de manteca
  • 200 gramos de chocolate blanco
  • 1 cucharadita de sal fina
  • 2 tazas de pororó
  • 1 taza de pretzels
  • 1/2 taza de maní tostado
  • 1/2 cucharadita de sal en escamas

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar y enharinar 2 moldes de 20 centímetros.
  2. Batir 1/2 taza de manteca con una taza y media de azúcar hasta lograr una crema aireada.
  3. Incorporar 4 huevos de a 1, batiendo bien después de cada adición.
  4. Agregar 1 cucharada de aceite neutro y 1 cucharadita de extracto de vainilla e integrar.
  5. Tamizar 2 tazas de harina 0000 con 2 cucharaditas de polvo de hornear y 1 pizca de sal.
  6. Incorporar los secos alternando con 1 taza de leche hasta obtener una mezcla homogénea.
  7. Repartir la mezcla en los moldes y hornear 30 a 35 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
  8. Enfriar 10 minutos, desmoldar y enfriar por completo sobre rejilla.
  9. Calentar 1 taza de crema de leche hasta apenas hervir y reservar caliente.
  10. Cocinar 1 taza de azúcar con 1/4 taza de agua hasta lograr un caramelo ámbar.
  11. Verter la crema caliente sobre el caramelo en 2 o 3 veces y mezclar con cuidado hasta homogeneizar.
  12. Agregar 2 cucharadas de manteca y 1 cucharadita de sal fina, volcar sobre 200 gramos de chocolate blanco picado y mezclar hasta emulsionar.
  13. Enfriar la ganache de caramelo hasta lograr textura untable y reservar 3 cucharadas de crema de leche para ajustar fluidez del drip si hiciera falta.
  14. Nivelar los bizcochuelos, rellenar con ganache de caramelo, cubrir la torta con una capa fina y llevar 20 minutos a frío.
  15. Cubrir con una segunda capa de ganache y alisar.
  16. Ajustar la ganache con 3 cucharadas de crema de leche si estuviera muy espesa y aplicar el drip en el borde para lograr el chorreado.
  17. Coronar con 2 tazas de pororó, 1 taza de pretzels y 1/2 taza de maní tostado, y terminar con 1/2 cucharadita de sal en escamas.