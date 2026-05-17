ABC Revista
17 de mayo de 2026 a la - 01:00

3 sopas europeas reconfortantes: borscht, cock-a-leekie soup y zuppa toscana

Sopa.
Sopa.arfo

No te pierdas la oportunidad de conocer estas tres opciones europeas de sopas reconfortantes, nutritivas e ideales para compartir en familia.

Por ABC Color

Cómo hacer borscht

Borscht.
Borscht.

Borscht

  • Receta: de Europa del Este

Ingredientes

  • 2 remolachas
  • 1 cebolla
  • 2 zanahorias
  • 2 papas
  • 2 tazas de repollo blanco
  • 2 dientes de ajo
  • 6 tazas de caldo de pollo o verduras
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 2 cucharadas de pasta de tomate
  • 2 cucharadas de vinagre
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 2 cucharaditas de sal
  • 1 cucharadita de pimienta negra
  • 1 hoja de laurel
  • 1 taza de crema agria
  • 2 cucharadas de eneldo fresco

Elaboración paso a paso

  1. Pelar y rallar las remolachas.
  2. Pelar y picar 1 cebolla.
  3. Pelar y rallar 2 zanahorias.
  4. Pelar y cortar las papas en cubos.
  5. Cortar 2 tazas de repollo blanco en tiras finas.
  6. Picar los dientes de ajo.
  7. Calentar 2 cucharadas de aceite de oliva en una olla a fuego medio.
  8. Sofreír 1 cebolla durante 3 minutos.
  9. Añadir 2 zanahorias y cocinar durante 4 minutos.
  10. Incorporar 2 cucharadas de pasta de tomate y cocinar durante 1 minuto.
  11. Agregar la remolacha, 2 cucharadas de vinagre y 1 cucharadita de azúcar, y cocinar durante 5 minutos.
  12. Verter 6 tazas de caldo de pollo o verduras y llevar a ebullición.
  13. Añadir las papas, 2 tazas de repollo blanco y 1 hoja de laurel.
  14. Cocinar a fuego medio-bajo durante 20 minutos.
  15. Sazonar con 2 cucharaditas de sal y 1 cucharadita de pimienta negra.
  16. Incorporar 2 dientes de ajo y cocinar durante 2 minutos.
  17. Reposar la sopa durante 10 minutos fuera del fuego.
  18. Servir con 1 taza de crema agria y 2 cucharadas de eneldo fresco.

Cómo hacer cock-a-leekie soup

Cock-a-leekie soup.
Cock-a-leekie soup.

Lea más: Minestrone: receta italiana fácil y nutritiva para cualquier día

Cock-a-leekie soup

  • Plato: Entrada
  • Receta: escocesa

Ingredientes

  • 4 muslos de pollo
  • 3 puerros
  • 2 cucharadas de manteca
  • 8 tazas de caldo de pollo
  • media taza de cebada perlada
  • 1 hoja de laurel
  • 1 cucharadita de tomillo seco
  • 8 ciruelas pasas sin hueso
  • 1 cucharadita de sal
  • media cucharadita de pimienta negra
  • 2 cucharadas de perejil fresco picado

Elaboración paso a paso

  1. Enjuagar media taza de cebada perlada con agua fría hasta que salga clara.
  2. Limpiar 3 puerros y cortar en rodajas finas, usando sobre todo la parte blanca y verde clara.
  3. Derretir 2 cucharadas de manteca en una olla grande a fuego medio.
  4. Dorar los muslos de pollo por 4 minutos por lado.
  5. Añadir los puerros y cocinar 5 minutos, removiendo, hasta ablandar sin que se doren en exceso.
  6. Verter 8 tazas de caldo de pollo e incorporar media taza de cebada perlada, la hoja de laurel y 1 cucharadita de tomillo seco.
  7. Llevar a ebullición y reducir a fuego bajo para cocinar 35 minutos, con la olla semitapada.
  8. Retirar los muslos de pollo, deshuesar y desmenuzar la carne.
  9. Devolver la carne a la olla y añadir las ciruelas pasas sin hueso.
  10. Cocinar 10 minutos más hasta que la cebada esté tierna y el caldo ligeramente espeso.
  11. Sazonar con sal y media cucharadita de pimienta negra.
  12. Apagar el fuego y añadir 2 cucharadas de perejil fresco picado antes de servir.

Cómo hacer zuppa toscana

Zuppa toscana.
Zuppa toscana.

Lea más: Aprovechá las noches frescas y hacé una rica sopa crema de berros y papas

Zuppa toscana

  • Receta: italiana

Ingredientes

  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 500 gramos de chorizos
  • 6 tiras de tocino
  • 1 cebolla
  • 3 dientes de ajo
  • 6 tazas de caldo de pollo
  • 4 papas
  • 4 tazas de kale
  • 1 taza de crema para batir
  • 1 cucharadita de ají molido
  • 1 cucharadita de sal
  • media cucharadita de pimienta negra

Elaboración paso a paso

  1. Calentar 1 olla grande a fuego medio y añadir 1 cucharada de aceite de oliva.
  2. Dorar 6 tiras de tocino hasta que queden crujientes y retirar a un plato.
  3. Cocinar los chorizos en la misma olla hasta que se doren, desmenuzando con una cuchara.
  4. Agregar 1 unidad de cebolla picada y sofreír hasta que se ablande.
  5. Incorporar 3 dientes de ajo picados y cocinar 1 minuto.
  6. Verter 6 tazas de caldo de pollo y llevar a ebullición.
  7. Añadir las papas en cubos y cocinar hasta que estén tiernas.
  8. Mezclar 4 tazas de kale y cocinar hasta que se marchite.
  9. Reducir el fuego y añadir 1 taza de crema para batir, 1 cucharadita de ají molido, 1 cucharadita de sal y media cucharadita de pimienta negra.
  10. Picar el tocino y servirlo por encima de la sopa.