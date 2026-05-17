3 sopas europeas reconfortantes: borscht, cock-a-leekie soup y zuppa toscana

Cómo hacer borscht
- Receta: de Europa del Este
Ingredientes
- 2 remolachas
- 1 cebolla
- 2 zanahorias
- 2 papas
- 2 tazas de repollo blanco
- 2 dientes de ajo
- 6 tazas de caldo de pollo o verduras
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 2 cucharadas de pasta de tomate
- 2 cucharadas de vinagre
- 1 cucharadita de azúcar
- 2 cucharaditas de sal
- 1 cucharadita de pimienta negra
- 1 hoja de laurel
- 1 taza de crema agria
- 2 cucharadas de eneldo fresco
Elaboración paso a paso
- Pelar y rallar las remolachas.
- Pelar y picar 1 cebolla.
- Pelar y rallar 2 zanahorias.
- Pelar y cortar las papas en cubos.
- Cortar 2 tazas de repollo blanco en tiras finas.
- Picar los dientes de ajo.
- Calentar 2 cucharadas de aceite de oliva en una olla a fuego medio.
- Sofreír 1 cebolla durante 3 minutos.
- Añadir 2 zanahorias y cocinar durante 4 minutos.
- Incorporar 2 cucharadas de pasta de tomate y cocinar durante 1 minuto.
- Agregar la remolacha, 2 cucharadas de vinagre y 1 cucharadita de azúcar, y cocinar durante 5 minutos.
- Verter 6 tazas de caldo de pollo o verduras y llevar a ebullición.
- Añadir las papas, 2 tazas de repollo blanco y 1 hoja de laurel.
- Cocinar a fuego medio-bajo durante 20 minutos.
- Sazonar con 2 cucharaditas de sal y 1 cucharadita de pimienta negra.
- Incorporar 2 dientes de ajo y cocinar durante 2 minutos.
- Reposar la sopa durante 10 minutos fuera del fuego.
- Servir con 1 taza de crema agria y 2 cucharadas de eneldo fresco.