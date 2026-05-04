Minestrone: receta italiana fácil y nutritiva para cualquier día

Cómo hacer minestrone
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Cada región de Italia alimenta la sopa con un toque personal, recordando el gusto de su tierra natal o su especialidad. Esta es una minestrone básica. Generalmente, se trata de un caldo más o menos espeso en el que aparece cantidad de pequeños dados de verduras.
Minestrone
- Receta: italiana
Ingredientes
- 200 gramos de zucchini
- ½ repollo colorado
- 200 gramos de calabaza pequeña
- ½ de kale
- 200 gramos de zanahorias
- ½ rama de apio
- 200 gramos de acelgas
- 2 cebollas
- 200 gramos de porotos rojos cocidos
- 1 papa grande
- 200 gramos de arvejas frescas
- 200 gramos de tomates
- 200 gramos de locotes rojos y verdes
- 1 ramita de albahaca
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Pimienta negra
Elaboración paso a paso
- Retirar los tronquitos del kale y el repollo y cortar las hojas. Separar la parte central de las hojas del apio y de las acelgas. Cortar en dados la calabaza, la acelga, el apio, los zucchinis, los locotes, las zanahorias y los tomates. Pelar la papa y reservarla entera. Pelar las cebollas y, luego, cortarlas en dados.
- Echar el aceite de oliva en una olla grande. Calentar a fuego vivo. Añadir los dados de cebolla y dejarlos rehogar.
- Echar todas las verduras preparadas sobre las cebollas, que no tienen que tomar color. Mezclar despacio para que las verduras se impregnen bien de aceite. Salpimentar. Dejar cocer a fuego lento.
- Cubrir las verduras con agua fría. Añadir los porotos precocidos y colocar la papa entera en medio de las verduras. Tapar la olla a medias y dejar cocinar el minestrone 1 hora a fuego lento.
- Destapar la olla, rectificar el aliño. Por encima de la olla, trocear las hojas de albahaca sobre el minestrone y mezclar. Dejar reposar 5 minutos fuera del fuego. Servir muy caliente, acompañado de pan tostado.