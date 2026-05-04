Gastronomía

Minestrone: receta italiana fácil y nutritiva para cualquier día

El minestrone, una sopa italiana abundante en verduras y legumbres, ofrece un sabor reconfortante en días fríos. En esta guía, descubre cómo preparar este clásico plato en minutos, utilizando ingredientes frescos y accesibles.

Por ABC Color
04 de mayo de 2026 a la - 11:47
Minestrone, una sopa italiana.
Minestrone, una sopa italiana.Shutterstock

Cómo hacer minestrone

Lea más: Cómo preparar un delicioso y nutritivo caldo de porotos

Cada región de Italia alimenta la sopa con un toque personal, recordando el gusto de su tierra natal o su especialidad. Esta es una minestrone básica. Generalmente, se trata de un caldo más o menos espeso en el que aparece cantidad de pequeños dados de verduras.

Minestrone

  • Receta: italiana

Ingredientes

  • 200 gramos de zucchini
  • ½ repollo colorado
  • 200 gramos de calabaza pequeña
  • ½ de kale
  • 200 gramos de zanahorias
  • ½ rama de apio
  • 200 gramos de acelgas
  • 2 cebollas
  • 200 gramos de porotos rojos cocidos
  • 1 papa grande
  • 200 gramos de arvejas frescas
  • 200 gramos de tomates
  • 200 gramos de locotes rojos y verdes
  • 1 ramita de albahaca
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Pimienta negra

Elaboración paso a paso

  1. Retirar los tronquitos del kale y el repollo y cortar las hojas. Separar la parte central de las hojas del apio y de las acelgas. Cortar en dados la calabaza, la acelga, el apio, los zucchinis, los locotes, las zanahorias y los tomates. Pelar la papa y reservarla entera. Pelar las cebollas y, luego, cortarlas en dados.
  2. Echar el aceite de oliva en una olla grande. Calentar a fuego vivo. Añadir los dados de cebolla y dejarlos rehogar.
  3. Echar todas las verduras preparadas sobre las cebollas, que no tienen que tomar color. Mezclar despacio para que las verduras se impregnen bien de aceite. Salpimentar. Dejar cocer a fuego lento.
  4. Cubrir las verduras con agua fría. Añadir los porotos precocidos y colocar la papa entera en medio de las verduras. Tapar la olla a medias y dejar cocinar el minestrone 1 hora a fuego lento.
  5. Destapar la olla, rectificar el aliño. Por encima de la olla, trocear las hojas de albahaca sobre el minestrone y mezclar. Dejar reposar 5 minutos fuera del fuego. Servir muy caliente, acompañado de pan tostado.

Lea más: Cazuela de vegetales, un plato liviano para contrarrestar los excesos