La mujer paraguaya en estampillas

La Dirección Nacional de Correos del Paraguay puso en circulación la colección filatélica “La Mujer Paraguaya, símbolo de coraje y ternura”. Son tres diseños y valores diferentes: la mujer como guardiana de la cultura, que representa la sabiduría ancestral y la cultura viva del Paraguay, simbolizada en la chipera; la mujer cuidadadora con la figura maternal de madre e hijo y la mujer que sostiene y levanta al país con su fortaleza y sacrificio. Los diseños son de la artista plástica Raquel Ruiz, quien cedió sus creaciones para los sellos postales.

Concurso de cuentos cortos

El Cabildo y la Academia Olímpica del COP lanzaron la XXI edición del Concurso de Cuentos Cortos Guaraní-Castellano, considerado uno de los más antiguos y prestigiosos del país en el ámbito literario bilingüe. El tema de esta edición queda a elección de los participantes, quienes podrán desarrollar sus trabajos tomando como eje alguno de los tres valores promovidos por la Carta Olímpica: amistad, respeto y excelencia; o bien uno de sus cinco principios fundamentales: no discriminación, sustentabilidad, humanismo, universalidad y solidaridad.

Letras en Libertad en Tacumbú

En el marco del programa “Letras en Libertad”, el Centro Cultural de la República El Cabildo donó a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú un importante lote de libros. La iniciativa busca promover el acceso a la lectura y fortalecer espacios de reflexión, crecimiento humano y expresión cultural. Es impulsado por la Defensoría Pública y el Centro Cultural Punto Divertido, para acercar la cultura y la escritura a contextos de reclusión, promoviendo la lectura como herramienta de inclusión y transformación social.

Gran rifa 2026 de Sonidos de la Tierra

Los números de la Gran rifa anual 2026 de Sonidos de la Tierra ya están disponibles. La campaña anual cuenta con más de 100 premios, incluyendo un auto 0 km, por solo G. 10.000. El sorteo será el próximo 4 de junio. El objetivo de esta rifa es la compra de instrumentos musicales para las escuelas del interior para seguir fomentando la transformación social a través de la música. Se puede adquirir el cupón digital contactando al WhatsApp (0974) 774-800.

Concurso de El Ojo Salvaje

La Asociación de Fotógrafas y Fotógrafos El Ojo Salvaje convoca la V edición del Concurso Nacional de Fotolibro, una iniciativa que impulsa la creación editorial fotográfica en Paraguay y acompaña procesos autorales que entienden la fotografía no solo como imagen, sino como lenguaje, relato y objeto. Está dirigido a fotógrafos, artistas visuales y creadores y permanecerá abierta hasta el 13 de septiembre de 2026. La premiación oficial será el 6 de noviembre, en el marco de la FILFA 2026. Más info: concursofilfapy@gmail.com

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