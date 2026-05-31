Agenda cultural y artística del 31 de mayo al 6 de junio de 2026

Domingo 31

Ballet / La Sílfide

El Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción bajo la dirección artística de Miguel Bonnin presenta La Sílfide en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane de Asunción a las 16:00.

Esta pieza es considerada una de las grandes obras del ballet romántico. Estrenada en 1832 en la Ópera de París, transformó la historia de la danza al popularizar el uso de las zapatillas de punta y del tutú romántico, además de afianzar la imagen de la bailarina etérea.

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Encuentro / Fiesta de la República de Italia

La comunidad italiana está de fiesta este domingo de 11:30 a 18:00 en la Plaza Italia de Asunción.

La jornada contará con música, bailes típicos, gastronomía italiana y actividades varias para toda la familia.

Es un evento organizado por la Embajada de Italia y la Scuola Dante Alighieri, con el apoyo de Comites y la Cámara de Comercio Italo Paraguaya.

Más informaciones en @idapyasu o en @italyinpi

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Show de comedia / Cortocircuito

Ofrecido por: A mamá le dieron dos años

Hora: 20:30

Lugar: Salón de Convenciones del Banco Central del Paraguay

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Lunes 1

Concierto / Tigers of Pang Tang

Ofrecido por: Tigers of Pang Tang

Hora: 18:00

Lugar: Absoluto Rock

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Martes 2

Expo Vino / Donde el vino nos encuentra

Ofrecido por: Capro Experience

Hora: 19:00

Lugar: Talleyrand Costanera

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Miércoles 3

Concierto / Jorge Drexler

Ofrecido por: Jorge Drexler

Hora: 20:00

Lugar: Banco Central del Paraguay

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Sábado 6

Show de humor / Ab Ovo

Ofrecido por: Ab Ovo

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Guaraní

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Concierto / Ricardo Montaner

Ofrecido por: Ricardo Montaner

Hora: 20:00

Lugar: Jockey Club

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