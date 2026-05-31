Agenda cultural y artística del 31 de mayo al 6 de junio de 2026

Domingo 31
Ballet / La Sílfide
El Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción bajo la dirección artística de Miguel Bonnin presenta La Sílfide en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane de Asunción a las 16:00.
Esta pieza es considerada una de las grandes obras del ballet romántico. Estrenada en 1832 en la Ópera de París, transformó la historia de la danza al popularizar el uso de las zapatillas de punta y del tutú romántico, además de afianzar la imagen de la bailarina etérea.
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Encuentro / Fiesta de la República de Italia
La comunidad italiana está de fiesta este domingo de 11:30 a 18:00 en la Plaza Italia de Asunción.
La jornada contará con música, bailes típicos, gastronomía italiana y actividades varias para toda la familia.
Es un evento organizado por la Embajada de Italia y la Scuola Dante Alighieri, con el apoyo de Comites y la Cámara de Comercio Italo Paraguaya.
Más informaciones en @idapyasu o en @italyinpi
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Show de comedia / Cortocircuito
Ofrecido por: A mamá le dieron dos años
Hora: 20:30
Lugar: Salón de Convenciones del Banco Central del Paraguay
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Lunes 1
Concierto / Tigers of Pang Tang
Ofrecido por: Tigers of Pang Tang
Hora: 18:00
Lugar: Absoluto Rock
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Martes 2
Expo Vino / Donde el vino nos encuentra
Ofrecido por: Capro Experience
Hora: 19:00
Lugar: Talleyrand Costanera
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Miércoles 3
Concierto / Jorge Drexler
Ofrecido por: Jorge Drexler
Hora: 20:00
Lugar: Banco Central del Paraguay
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Sábado 6
Show de humor / Ab Ovo
Ofrecido por: Ab Ovo
Hora: 21:00
Lugar: Teatro Guaraní
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Concierto / Ricardo Montaner
Ofrecido por: Ricardo Montaner
Hora: 20:00
Lugar: Jockey Club
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