Agenda cultural y artística de la semana del 14 al 20 de junio de 2026

DOMINGO 14
Poesía y Música en vivo / Duendes y sueños
Ofrecido por: Margarita Irún, José Antonio Galeano, Kattya González y Nicolás Roig González
Hora: 20:00
Lugar: Arlequín Teatro
Informaciones: tuti.com.py
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Ciclo de cine astronómico
Ofrecido por: Planetario Canopus
Hora: 17:00
Lugar: Cine Cañisá
Informaciones: @planetariocanopus
MARTES 16
Ópera cómica / Rita
Rita, una ópera cómica de Gaetano Donizetti, tendrá su estreno local en el Teatro de las Américas del CCPA a las 20:00 y contará con la participación estelar de la soprano Alejandra Meza, el tenor Mustafa Dujak y el barítono Agustín Barboza.
También participa el pianista Rodolfo González y la dirección de escena está a cargo de Cecilia Torres.
Más informaciones: @ccpaculturalpy
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JUEVES 18
Show de Stand Up / Hincha Pelota
A partir de las 20:30, la artista de stand up Caro Romero invita a una noche de humor en modo mundialista.
“Para quienes aman su país con pasión, pero lo sufren como si fuera una final todos los días. Un nuevo show de comedia que combina humor observacional, ironía, catarsis colectiva y complicidad con el público”.
La cita es en el Teatro de las Américas del CCPA (José Berges).
Más informaciones: ticketa.com.py
Show de comedia / El problema fue juntarlos
Ofrecido por: Productora Spinto Pro
Hora: 21:00
Lugar: Centro Paraguayo Japonés
Informaciones: ticketa.com.py
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Concierto / Jazz a granel
Ofrecido por: Denise Hensholek e invitados
Hora: 20:00
Lugar: El Granel (Juan de Salazar entre San José y Artigas)
Informaciones: @elgranelasu
SÁBADO 20
Concierto / Tributo a Motörhead
Ofrecido por: Motörspades
Hora: 21:00
Lugar: Absoluto Rock
Informaciones: tuti.com.py
Clase abierta / Muestra Coreográfica 2026
Ofrecido por: Studio Danza Emepe
Hora: 19:00
Lugar: Centro Paraguayo Japonés
Informaciones: ticketa.com.py