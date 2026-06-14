Agenda cultural y artística de la semana del 14 al 20 de junio de 2026

DOMINGO 14

Poesía y Música en vivo / Duendes y sueños

Ofrecido por: Margarita Irún, José Antonio Galeano, Kattya González y Nicolás Roig González

Hora: 20:00

Lugar: Arlequín Teatro

Informaciones: tuti.com.py

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Ciclo de cine astronómico

Ofrecido por: Planetario Canopus

Hora: 17:00

Lugar: Cine Cañisá

Informaciones: @planetariocanopus

MARTES 16

Ópera cómica / Rita

Rita, una ópera cómica de Gaetano Donizetti, tendrá su estreno local en el Teatro de las Américas del CCPA a las 20:00 y contará con la participación estelar de la soprano Alejandra Meza, el tenor Mustafa Dujak y el barítono Agustín Barboza.

También participa el pianista Rodolfo González y la dirección de escena está a cargo de Cecilia Torres.

Más informaciones: @ccpaculturalpy

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JUEVES 18

Show de Stand Up / Hincha Pelota

A partir de las 20:30, la artista de stand up Caro Romero invita a una noche de humor en modo mundialista.

“Para quienes aman su país con pasión, pero lo sufren como si fuera una final todos los días. Un nuevo show de comedia que combina humor observacional, ironía, catarsis colectiva y complicidad con el público”.

La cita es en el Teatro de las Américas del CCPA (José Berges).

Más informaciones: ticketa.com.py

Show de comedia / El problema fue juntarlos

Ofrecido por: Productora Spinto Pro

Hora: 21:00

Lugar: Centro Paraguayo Japonés

Informaciones: ticketa.com.py

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Concierto / Jazz a granel

Ofrecido por: Denise Hensholek e invitados

Hora: 20:00

Lugar: El Granel (Juan de Salazar entre San José y Artigas)

Informaciones: @elgranelasu

SÁBADO 20

Concierto / Tributo a Motörhead

Ofrecido por: Motörspades

Hora: 21:00

Lugar: Absoluto Rock

Informaciones: tuti.com.py

Clase abierta / Muestra Coreográfica 2026

Ofrecido por: Studio Danza Emepe

Hora: 19:00

Lugar: Centro Paraguayo Japonés

Informaciones: ticketa.com.py