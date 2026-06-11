Estrenos en cines: Spielberg se reencuentra con los extraterrestres

Cuatro nuevas películas llegan este jueves a renovar la cartelera de cine en Paraguay, entre ellas uno de los estrenos más esperados del año: El día de la revelación, la nueva película del galardonado cineasta estadounidense Steven Spielberg, que marca su regreso a la ciencia ficción sobre alienígenas luego de clásicos como Encuentros cercanos del tercer tipo (1977), E.T., el extraterrestre (1983) o La guerra de los mundos (2005).

En El día de la revelación, un hombre es perseguido por una misteriosa y poderosa organización luego de que descubre información que podría revelar a todo el mundo la existencia de vida alienígena y su presencia en la Tierra.

Josh O’Connor (Wake Up, Dead Man) y Emily Blunt (El diablo viste a la moda 2) protagonizan junto a Colin Firth (1917), Colman Domingo (Euphoria), Eve Hewson (Jay Kelly) y Wyatt Russell (Monarch: Legado de monstruos).

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En esta nueva película, Spielberg vuelve a trabajar con algunos de sus más antiguos colaboradores como el director de fotografía Janusz Kaminski, con quien ha trabajado desde La lista de Schindler (1993) o el guionista David Koepp, quien escribió películas como La guerra de los mundos, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal (2008), Parque Jurásico (1993) y su secuela El mundo perdido (1997).

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La película también marca una nueva colaboración entre Spielberg y el legendario compositor John Williams, quien compuso la música de casi todas las películas del director desde Tiburón (1975).

Cartelera: Horarios de ‘El día de la revelación’ en cines de Paraguay

Henry Cavill y Jake Gyllenhaal en lo nuevo de Guy Ritchie

Este jueves también se estrena en cines de Paraguay En la zona gris, la nueva película de acción del cineasta británico Guy Ritchie, director de filmes como Snatch (2000), Sherlock Holmes (2009) o Rey Arturo: La leyenda de la espada (2017).

La película sigue a un par de mercenarios que se infiltran en una isla en España para intentar recuperar dinero robado por un inescrupuloso billonario.

Protagonizan Henry Cavill (Argylle), Jake Gyllenhaal (La novia), Eiza González (La fuente de la juventud), Kristofer Hivju (Game of Thrones) y Rosamund Pike (Las damas primero).

Cartelera: Horarios de ‘En la zona gris’ en cines de Paraguay

Romance y aventuras animadas

También se estrena hoy Las 100 noches del deseo, una adaptación de la novela gráfica de fantasía 100 Nights of Hero de Isabel Greenberg.

La historia sigue a una mujer que queda en el centro de un triángulo amoroso luego de que su esposo la deja por cien días para poner a prueba su fidelidad.

El elenco es encabezado por Maika Monroe (Longlegs) e incluye también a Emma Corrin (Nosferatu), Nicholas Galitzine (Amos del Universo), Amir El-Masry (Industry) y la cantante Charli XCX. Dirige Julia Jackman.

Cartelera: Horarios de ‘Las 100 noches del deseo’ en cines de Paraguay

Finalmente, se estrena la película animada rusa Pequeños monstruos, en la que un par de niños buscan la ayuda de un mago para proteger a una raza de criaturas mágicas en peligro.

Cartelera: Horarios de ‘Pequeños monstruos’ en cines de Paraguay

BTS en vivo

El sábado se proyectará en vivo en salas de Cinemark un nuevo concierto del mundialmente exitoso grupo de k-pop BTS, que se llevará a cabo en Seúl, Corea del Sur.

Además de las funciones en vivo también habrá proyecciones en diferido del concierto, que forma parte de la gira ‘Arirang’ del grupo.