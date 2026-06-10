The Amazing Digital Circus: de qué trata el fenómeno nacido en YouTube que arrasa en cines

La tendencia sorpresa en el mundo del cine en las últimas semanas ha sido la fuerza dominante que creadores provenientes de YouTube han demostrado tener en la taquilla.

El filme de terror Obsesión, dirigido por el ‘youtuber’ estadounidense Curry Barker con un presupuesto de producción de solo 750.000 dólares - una cifra minúscula para los estándares de Hollywood - , ya lleva casi 230 millones de dólares recaudados a nivel mundial desde mediados de mayo y muestra pocas señales de desacelerar; mientras que Backrooms, una adaptación de la serie de cortos de YouTube del mismo nombre inspirada en una leyenda urbana nacida en internet, también ha superado los 200 millones de dólares en recaudación global.

Ambas películas han dominado las tendencias cinéfilas en redes sociales durante las últimas semanas y han dado un baño de humildad a propuestas de grandes estudios hollywoodenses como The Mandalorian and Grogu, la primera película de Star Wars en siete años.

En la estela de Obsesión y Backrooms llegó la semana pasada a cines de varios países - entre ellos Paraguay - otra sorpresa nacida de YouTube: The Amazing Digital Circus: El último acto, el final - en formato de largometraje - de la popular serie animada del mismo nombre estrenada en YouTube en 2023.

¿Qué es The Amazing Digital Circus?

The Amazing Digital Circus es una creación del animador australiano Gooseworx que sigue a un grupo de personas atrapadas en un entorno de realidad virtual que toma la forma de un circo surreal, donde se encuentran a merced de una errática inteligencia artificial que hace las veces de maestro de ceremonias y somete a los protagonistas a una serie de desafíos ilógicos.

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Tomando inspiración de las rudimentarias – y a veces accidentalmente aterradores – ilustraciones de personajes para niños hechas con herramientas de diseño en 3D en la década de 1990 y el relato de ciencia ficción No tengo boca y debo gritar, de Harlan Ellison – que tiene una premisa similar sobre una inteligencia artificial que tortura a un grupo de humanos en un futuro post apocalíptico -, Gooseworx creó una historia cuya yuxtaposición de personajes caricaturescos y expresivos con énfasis en la psicología de sus personajes y matices de oscuridad encontró inmediatamente un público fiel.

Un éxito que trascendió YouTube

El primer episodio de la serie debutó en YouTube el 13 de octubre de 2023 y rápidamente se volvió viral: un mes después había alcanzado 150 millones de reproducciones y un año después había llegado a más de 350 millones. Al 10 de junio de 2026, la cifra de reproducciones del episodio piloto es de más de 440 millones.

Siete episodios adicionales, todos de alrededor de media hora de duración, se estrenaron en YouTube desde entonces, el más reciente de ellos – el episodio 8 – el pasado 20 de marzo, todos disponibles en una veintena de idiomas, incluyendo al español. Los ocho episodios también están disponibles en Netflix.

El último acto

The Amazing Digital Circus llegó a cines el pasado jueves con El último acto, una compilación conformada por el episodio 8 y el noveno y último capítulo, que aún no ha sido estrenado en línea (se estrenará en YouTube y Netflix el 19 de julio).

En Paraguay, El último acto se proyecta desde el pasado jueves en salas de Cinemark en Asunción y Ciudad del Este, y continuará en cartelera al menos hasta el próximo martes.

Cartelera: Horarios de ‘The Amazing Digital Circus: El último acto’ en cines de Paraguay

Desde su estreno en cines, El último acto ha alcanzado una recaudación de más de 35 millones de dólares, muy por encima de lo que indicaban las proyecciones.