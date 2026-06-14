Junio histórico para los videojuegos

En el transcurso de apenas unos días, las principales firmas del sector desplegaron todo un “arsenal” de cómo se marcará la hoja de ruta en este apartado de entretenimiento, desde Sony (PlayStation), Microsoft (XBOX) y Nintendo (Switch 2), hasta el Summer Game Fest.

<b>PlayStation apunta a los dioses</b>

La encargada de abrir el fuego en esta “maratón” de anuncios fue Sony, cuyo evento llamado State of Play fijó un alto estándar para las otras compañías que debían captar el interés del público en los próximos días.

Entre todos sus anuncios, la atención de la comunidad internacional se paralizó ante la revelación de God of War: Laufey, una nueva entrega de la aclamada franquicia de Santa Mónica Studio, que promete profundizar el misticismo de la mitología nórdica. Como su nombre lo dice, su narrativa y jugabilidad se concentrarán en torno a la figura de Laufey, la esposa de Kratos, el protagonista de las entregas anteriores de El Dios de la Guerra.

“Se suponía que la muerte era el final, pero para Laufey una nueva aventura apenas empieza. Al despertar en una tierra desconocida después de su funeral, ella descubre que los planes que hizo para proteger a quienes ama están en riesgo, por lo que deberá pelear en el más allá de los dioses”, anuncia Sony.

Lea más: Lanzamientos de videojuegos: ¿qué vamos a jugar esta semana?

Esta nueva entrega de God of War aún no tiene una fecha de lanzamiento confirmada, pero se espera su futura llegada a PlayStation 5. Entre otros títulos anunciados en el evento de Sony que fueron debatidos entre los gamers figuran Marvel’s Wolverine, Until Dawn 2 y Control Resonant.

<b>El regreso del horror clásico y peleas inolvidables</b>

El epicentro de la celebración colectiva continuó con el Summer Game Fest, donde se unieron las propuestas de los editores independientes y las grandes corporaciones multiplataforma, es decir, que sus juegos no estarán limitados a una sola consola.

Entre las novedades destinadas a aumentar el catálogo de juegos de la actual generación, la ovación unánime se la llevó el anuncio oficial de Resident Evil: Veronica, un ansiado remake del clásico de Capcom que promete revivir la pesadilla de Claire y Chris Redfield en la Isla Rockfort, pero con las imágenes fotorrealistas del motor gráfico actual de la compañía japonesa. Su lanzamiento está previsto para el año que viene y estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series XS, Nintendo Switch 2 y también PC.

Otro anuncio que no pasó desapercibido vino de la mano de Sega, que confirmó Virtua Fighter: Crossroads, la nueva entrega de su tradicional serie de peleas. Este nuevo juego tiene un lanzamiento previsto también para el año que viene y, en nuestro caso, puede tener un “condimento” especial por uno de sus protagonistas, llamado Cielo Salinas, ya que, según los avances, tiene una nacionalidad paraguaya-americana. Incluso, en el tráiler se lo escucha decir: “Vencer o morir, baby”.

Lea más: Video: “Vencer o morir”, dice protagonista paraguayo en juego anunciado por Sega

<b>XBOX Games Showcase y un golpe sobre la mesa</b>

Sin duda alguna, Microsoft tomó el escenario virtual con una de las presentaciones más contundentes de su historia reciente y es la primera que se da bajo la dirección de Asha Sharma. El anuncio de mayor impacto de la jornada fue la confirmación de que la nueva y esperada entrega de la saga Gears será exclusiva de consola para XBOX, pero sí llegará a PC. Gears of War: E-Day se lanzará el 6 de octubre de este año.

Este movimiento estratégico busca “blindar” el ecosistema de la marca y disipar los persistentes rumores sobre una apertura multiplataforma total que pudo haber hecho dudar a los jugadores sobre qué consola comprar. También, por el 25º aniversario de XBOX, se anunció una edición especial de su consola actual, la XBOX Series X, en un color verde transparente que caracterizaba a la marca en el mercado hace más de 20 años.

Por otra parte, el XBOX Game Showcase estuvo cargado de anuncios, pero dos títulos de la misma serie inundaron de comentarios las redes: Persona 4 Revival (P4R), un remake de Persona 4 Golden (2012) y el primer vistazo mundial a Persona 6, la nueva y esperada entrega de la serie. El lanzamiento de P4R será el 18 de febrero de 2027.

Lea más: Xbox y su nueva era en 2026

Nintendo con todo a la nostalgia

Para cerrar con los anuncios, fue Nintendo el que puso “la cereza” a la torta con su Direct. Una de las grandes sorpresas fue el tráiler de Kingdom Hearts IV, un título que originalmente fue anunciado en 2022 y hasta ahora tenía a sus fanáticos en espera.

De igual manera, la gran revelación del gigante japonés fue el futuro renacimiento de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, una reedición completa del juego lanzado originalmente para Nintendo 64 en 1998. Este 2026, uno de los juegos más populares del mundo llegará a Nintendo Switch 2 para encontrarse con Link y Navi en su viaje por el tiempo.

Lea más: Nintendo reedita su clásico 'Zelda: Ocarina of Time' para la Switch 2