Commodore, el regreso de una leyenda

Ahora, muchos años después e incluso con disputas por la propiedad del nombre, la legendaria marca se prepara para su regreso; sin embargo, esta vez no apunta hacia los escritorios, sino a las manos.

Commodore anunció este junio el Callback 8020, un teléfono celular con formato plegable (el clásico flip phone de los años 2000 popularizado con el Motorola V3) que apunta a ser una opción muy interesante para quienes buscan un “detox” digital.

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¿Cuál es el objetivo?

El Callback 8020 nace con un propósito que podría ser considerado como “radical” para la rutina de incontables personas: combatir la fatiga digital y detener el doomscrolling, la adicción a deslizar la pantalla sin fin viendo contenido irrelevante en las redes sociales.

El propio presidente de Commodore, Christian Simpson (conocido como Peri Fractic), confesó que la idea surgió al darse cuenta de su propia adicción al smartphone, esto principalmente cuando estaba a punto de ser padre, algo que provocó una “conversación” consigo mismo.

La firma describe al dispositivo como “una tranquilidad para la mente” y también lo cataloga como el “teléfono tonto que no es tan tonto”, ya que su meta es devolver a los usuarios la capacidad de estar conectados en el mundo moderno, pero sin llevar consigo toda la “economía de la atención” que se puede dar con las aplicaciones que se encuentran en cualquier smartphone actual.

“Los teléfonos eran divertidos. Luego se volvieron demasiado inteligentes para su propio bien, y para el nuestro. Callback nació de esa experiencia, y de que mi equipo se hiciera dos preguntas sencillas: ¿cuál es el punto medio perfecto entre lo básico y lo avanzado?, y ¿cómo debería ser un teléfono Commodore hoy en día?”, menciona Simpson en la página oficial del celular.

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¿Qué va a ofrecer y qué está prohibido?

En un sentido metafórico, el “corazón” de este celular va por su filosofía en el sistema operativo: Sailfish OS, que no es Android, pero puede ejecutar el 99% de las aplicaciones desarrolladas para ese sistema que pertenece a Google.

Pese a este porcentaje casi total de compatibilidad, Commodore no quiere dar paso a ser lo mismo que se encuentra en el mercado, por lo que reiteran que la idea central del producto es bloquear las “distracciones”.

Básicamente, lo que estará permitido son aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram, Signal o WeChat, al igual que aplicaciones de transporte (Uber, Lyft), mapas para navegación y plataformas de streaming de música o podcasts, ya sea Spotify, Apple Music o Amazon Music.

Por otra parte, la idea de desconexión va en serio, por lo que uno deberá olvidarse de revisar el correo electrónico, de Slack, Teams, Zoom o cualquier otro tipo de aplicación utilizada en el ámbito corporativo, pero lo principal va hacia lo social: quien tenga el celular va a tener bloqueado el funcionamiento a nivel sistema de Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, Reddit, Kick, Twitch, Discord y Roblox.

La limitación es tan grande que el Callback 8020 ni va a tener un navegador web, ya que mediante ese se podría instalar o acceder a ese tipo de aplicaciones.

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Las características “retro”

A nivel técnico y de diseño, el Callback 8020 es un homenaje a la tecnología retro, pero se reinventa para ser moderno y premium. Al ser un celular, claramente cuenta con una pantalla, que si bien es táctil, esta está desactivada para fomentar la “experiencia nostálgica” con el teclado físico.

Su pantalla externa solo muestra lo básico: hora, señal y batería, mientras que su cámara también es muy promocionada al ser de la marca Sony de 48 megapíxeles, acompañada esta de una cámara frontal con autoenfoque para videollamadas.

Uno de los aspectos más interesantes a nivel del equipo es que va a tener un grado “audiófilo” en lo que se refiere a música, al igual que un puerto de auriculares junto a una ranura para tarjetas microSD y auriculares de alta calidad en la caja, cuestiones que ya prácticamente son extintas en los celulares. Pero por si eso fuera poco, la batería va a ser extraíble, directamente como los teléfonos de hace unos 20 años, que simplemente con los dedos y tras colocar un reemplazo, ya hay una batería nueva.

Finalmente, la propuesta de “escapar de las redes sociales” tampoco es que sea barata, ya que más que un producto comercial, apunta más hacia un producto de nicho. El celular, con su precio base, va a costar US$ 499,99. Para quienes buscan algo más especial, habrá una edición translúcida (Starlight) por US$ 549,99, y una exclusiva Founders Edition, que incluye el botón “C” bañado en oro de 24 quilates, por US$ 640.

Las preventas se abrirán el 30 de junio a través de su sitio web oficial y se espera que las primeras unidades lleguen a las manos de los usuarios a finales de este 2026.

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