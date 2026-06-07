El Mundial inteligente con una “revolución”

Esto se lograría gracias a una alianza estratégica entre la FIFA y el gigante tecnológico Lenovo con la idea de llevar adelante el concepto de “Football AI” (inteligencia artificial aplicada al fútbol) a la cancha para cambiar cómo juegan las selecciones, cómo deciden los árbitros y también cómo viviremos el deporte los hinchas.

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Trionda: la pelota conectada

A simple vista, la pelota oficial del torneo (desarrollada en colaboración con Adidas) es la misma de siempre, ya que tras una serie de pruebas, la FIFA garantiza que su peso, balance y rendimiento no se ven alterados. De igual manera, en su interior esconde un “cerebro”: un pequeño sensor de Unidad de Medida Inercial (IMU, por sus siglas en inglés).

Este sensor, que es ultraligero, opera a una sorprendente frecuencia de 500 Hz, algo que significa que registra datos de aceleración y micromovimientos en tres dimensiones 500 veces por segundo.

Pero ¿para qué va a servir? En la práctica, generalmente las cámaras de los estadios grababan a 50 cuadros por segundo, lo que a veces dificultaba determinar el milisegundo exacto en que un jugador impactaba la pelota en un pase que puede ser clave.

Ahora la Trionda transmite esta información en tiempo real a la sala de operaciones de video (VOR). Al detectar el punto de impacto exacto, la tecnología agiliza el sistema de fuera de juego semiautomatizado y este sensor también es capaz de confirmar cualquier contacto para resolver con “evidencia científica” aquellas jugadas dudosas por toques imperceptibles o posibles manos en el área que las cámaras no logran captar con claridad.

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“Trionda incluye varias innovaciones destacadas para mejorar el rendimiento. Su composición, a partir de cuatro paneles, incorpora unas costuras deliberadamente profundas. De este modo, se conforma una superficie que le confiere una estabilidad óptima cuando se desplaza por el aire. El balón vuelve a estar equipado con la tecnología del balón conectado. Esta tecnología envía datos precisos al sistema VAR en tiempo real, lo que ayuda a los árbitros en la toma de decisiones, entre ellas, las relativas a los fueras de juego”, detalla la FIFA, que también asegura que el sistema se perfeccionó tras su exitosa prueba en Qatar 2022.

Por otra parte, el nombre Trionda se inspira en las palabras “tri” (tres) y “onda” (en sentido de ola), por lo que juntas, simbolizan “tres olas” para ser “un reflejo perfecto” de las tres naciones anfitrionas unidas.

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Avatares 3D y el “offside” del futuro

Para este Mundial, los estadios tendrán “ojos” en todas las partes, ya que los datos de la pelota conectada no actuarán solos, sino que se combinarán con 16 cámaras de seguimiento instaladas bajo el techo del estadio. Estas cámaras monitorean hasta 29 puntos de datos corporales por cada jugador en el campo 50 veces por segundo.

De igual manera, la innovación visual va incluso más allá, ya que, según lo revelado en el Lenovo Tech World, todos los jugadores que participen en el Mundial serán escaneados digitalmente, un proceso que duraría unos segundos para capturar las figuras y crear “avatares 3D exactos”.

Para esto, la inteligencia artificial (IA) cruza los datos de las cámaras y la pelota para emitir una alerta de fuera de juego al VAR, las transmisiones de televisión y las pantallas del estadio no mostrarán simples líneas trazadas sobre el pasto.

En su lugar, los aficionados verán recreaciones en 3D sumamente realistas de la jugada, haciendo que las decisiones arbitrales sean mucho más transparentes y atractivas para el análisis del espectador.

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Football AI Pro

En el fútbol de elite, los recursos económicos de una selección suelen buscar los mejores sistemas de análisis, pero en el Mundial 2026, se busca nivelar la cancha con la introducción de Football AI Pro.

Esta herramienta de inteligencia artificial generativa, construida sobre el modelo de lenguaje de fútbol de la FIFA y la infraestructura de Lenovo, analizará cientos de millones de puntos de datos, pero lo más revolucionario es que las 48 selecciones, sin importar su presupuesto, tendrán exactamente el mismo acceso a este asistente, según promete la FIFA.

La propuesta es que los entrenadores y analistas podrán ingresar comandos (en múltiples idiomas) para obtener inteligencia en forma de texto, videos, gráficos y visualizaciones 3D para sus análisis antes y después de los partidos.

“Football AI Pro está optimizado para el análisis posterior del partido, no para la evaluación del partido en directo. El sistema complementa el trabajo de los analistas al acelerar la interpretación de datos y la estructura de la información. Las decisiones tácticas finales siguen estando en manos de personas”, aseguran, por lo que no se reemplazará a ningún personal técnico.

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La visión del árbitro

Finalmente, los espectadores podrán vivir la intensidad del campo literalmente desde “los ojos” del juez, esto gracias a la tecnología Referee View, un software que ahora irá acompañado con estabilización mediante IA.

La nueva adaptación del sistema suaviza en tiempo real las imágenes de la cámara corporal que lleva el árbitro, eliminando el mareo visual y el desenfoque causado por sus rápidos movimientos, por lo que se esperan imágenes en primera persona inéditas capturadas desde la cámara corporal del árbitro que captura su línea de visión y proporciona su perspectiva en el terreno de juego.

Asimismo, las imágenes de la cámara se pueden transmitir en tiempo real, por lo que las imágenes de las cámaras corporales de los árbitros pueden mostrarse en directo o incorporarse a las repeticiones para enriquecer la narración y proporcionar a los espectadores contexto adicional.

“En momentos rutinarios y no controvertidos antes, durante o después de un partido, el vídeo y el audio generalmente pueden compartirse con los espectadores sin restricciones. En situaciones potencialmente delicadas, como en caso de confrontaciones, faltas graves o lesiones, es necesario seguir un proceso de aprobación antes de compartir el material”, menciona la FIFA.

Si bien la inteligencia artificial y varios avances tecnológicos ya estuvieron presentes en el Mundial 2022, la promesa es que ahora habrá una “revolución” para disfrutar al máximo esta Copa del Mundo.

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