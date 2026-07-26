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26 de julio de 2026 a la - 01:00

Tres recetas para sorprender a tus amigos en la merienda del Día de la Amistad

Merienda.
Merienda.Shutterstock

Nada mejor que una merienda casera para celebrar con esos amigos especiales. Prepará esta recetas seleccionadas de muffins red velvet, cookies de limón y mini cheeesecakes con frutillas.

Por ABC Color

Cómo hacer muffins Red velvet

Muffin red velvet.
Muffin red velvet.

Muffins Red velvet

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 2 tazas de harina de trigo
  • 1 taza de azúcar
  • 2 cucharadas de cacao en polvo
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • media cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 1 pizca de sal
  • 1 taza de leche
  • 1 cucharada de vinagre blanco
  • media taza de aceite vegetal
  • 2 huevos
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 2 cucharadas de colorante rojo
  • 1 taza de chispas de chocolate blanco

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Colocar capacillos en 12 cavidades de un molde para muffins.
  3. Mezclar la leche con el vinagre y dejar reposar 5 minutos.
  4. Tamizar la harina, el cacao, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal en un bol.
  5. Batir el azúcar con el aceite, los huevos y la vainilla en otro bol hasta integrar.
  6. Añadir el colorante rojo a la mezcla húmeda y mezclar hasta obtener un color uniforme.
  7. Incorporar la mezcla seca en 2 tandas alternando con la leche acidificada, mezclando solo hasta integrar.
  8. Agregar las chispas de chocolate blanco y mezclar suavemente.
  9. Repartir la masa en los capacillos llenando cada uno hasta 3/4 de su capacidad.
  10. Hornear 18 minutos o hasta que al insertar un palillo salga con migas húmedas.
  11. Dejar reposar 5 minutos en el molde y pasar los muffins a una rejilla para enfriar.

Cómo hacer mini cheesecakes

Mini cheesecake.
Mini cheesecake.

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Mini cheesecakes

  • Plato: Postre
  • Para: Para 4 personas

Ingredientes

  • 1 taza de galletitas tipo maría trituradas
  • 3 cucharadas de manteca derretida
  • 1 cucharada de azúcar
  • 200 gramos de queso crema
  • 3 cucharadas de azúcar
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 cucharadita de ralladura de limón
  • 1 pizca de sal
  • 2 frutillas
  • 2 cucharadas de mermelada de frutilla
  • 1 cucharadita de agua

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 160 °C.
  2. Forrar 4 cavidades de moldes para muffins con pirotines o tiras de papel.
  3. Mezclar las galletitas trituradas con 3 cucharadas de manteca derretida y 1 cucharada de azúcar hasta integrar.
  4. Repartir la mezcla en las 4 cavidades y presionar para formar una base compacta.
  5. Hornear las bases 6 minutos y retirar del horno.
  6. Batir el queso crema con 3 cucharadas de azúcar hasta que quede liso.
  7. Incorporar 1 huevo, 1 cucharadita de extracto de vainilla, 1 cucharadita de ralladura de limón y 1 pizca de sal, y mezclar solo hasta integrar.
  8. Distribuir la mezcla sobre las bases y alisar la superficie.
  9. Hornear 18 minutos o hasta que los bordes estén firmes y el centro apenas tiemble.
  10. Apagar el horno, entreabrir la puerta y dejar reposar 10 minutos dentro.
  11. Enfriar a temperatura ambiente y refrigerar 2 horas.
  12. Lavar 2 frutillas grandes y cortar cada una por la mitad.
  13. Calentar 2 cucharadas de mermelada de frutilla con 1 cucharadita de agua y mezclar hasta que quede fluida.
  14. Colocar media frutilla sobre cada mini cheesecake y pincelar con la mermelada tibia.

Cómo hacer cookies de limón

Cookies de limón.
Cookies de limón.

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Cookies de limón

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 2 tazas de harina de trigo
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • media cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 1 pizca de sal
  • 3/4 de taza de azúcar
  • media taza de manteca sin sal
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 cucharada de ralladura de limón
  • 2 cucharadas de jugo de limón
  • 1 taza de chocolate blanco en trozos

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Forrar 2 bandejas con papel para hornear.
  3. Mezclar la harina de trigo, el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio y la sal.
  4. Batir la manteca sin sal con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa.
  5. Incorporar el huevo, el extracto de vainilla, la ralladura de limón y el jugo de limón.
  6. Agregar la mezcla de harina a la mezcla húmeda y mezclar hasta integrar.
  7. Añadir el chocolate blanco en trozos y mezclar de forma envolvente.
  8. Refrigerar la masa durante 30 minutos.
  9. Formar porciones con 1 cucharada de masa y colocarlas en las bandejas dejando espacio entre ellas.
  10. Hornear durante 10 a 12 minutos hasta que los bordes estén apenas dorados.
  11. Dejar enfriar 10 minutos en la bandeja y luego pasar a una rejilla hasta enfriar por completo.