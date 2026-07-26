Tres recetas para sorprender a tus amigos en la merienda del Día de la Amistad

Cómo hacer muffins Red velvet
Muffins Red velvet
- Plato: Postre
Ingredientes
- 2 tazas de harina de trigo
- 1 taza de azúcar
- 2 cucharadas de cacao en polvo
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- media cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1 pizca de sal
- 1 taza de leche
- 1 cucharada de vinagre blanco
- media taza de aceite vegetal
- 2 huevos
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 2 cucharadas de colorante rojo
- 1 taza de chispas de chocolate blanco
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Colocar capacillos en 12 cavidades de un molde para muffins.
- Mezclar la leche con el vinagre y dejar reposar 5 minutos.
- Tamizar la harina, el cacao, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal en un bol.
- Batir el azúcar con el aceite, los huevos y la vainilla en otro bol hasta integrar.
- Añadir el colorante rojo a la mezcla húmeda y mezclar hasta obtener un color uniforme.
- Incorporar la mezcla seca en 2 tandas alternando con la leche acidificada, mezclando solo hasta integrar.
- Agregar las chispas de chocolate blanco y mezclar suavemente.
- Repartir la masa en los capacillos llenando cada uno hasta 3/4 de su capacidad.
- Hornear 18 minutos o hasta que al insertar un palillo salga con migas húmedas.
- Dejar reposar 5 minutos en el molde y pasar los muffins a una rejilla para enfriar.