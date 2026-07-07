Gastronomía

Día Mundial del Chocolate: tres recetas chocolatosas para golosos

Cada 7 de julio se celebra el Día Mundial del Chocolate y, para celebrarlo, te traemos tres recetas imperdibles: un entremet de chocolate espejo, un pionono de café y chocolate y los más deliciosos profiteroles bañados con chocolate amargo.

Por ABC Color
07 de julio de 2026 a la - 06:00
Profiteroles bañados en chocolate.
Profiteroles bañados en chocolate.Shutterstock

Cómo hacer un entremet de chocolate espejo estilo pastelería francesa

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Entremet de chocolate.
Entremet de chocolate.

Entremet de chocolate espejo

  • Plato: Postre
  • Receta: francesa

Ingredientes

  • 2 huevos
  • 1/2 taza de azúcar
  • 1/2 taza de harina de trigo
  • 3 cucharadas de cacao en polvo
  • 4 cucharadas de manteca sin sal
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 120 gramos de praliné de avellana o nueces
  • 1 taza de cereal de maíz triturado
  • 2 cucharadas de chocolate con leche
  • 250 mililitros de crema para batir
  • 200 gramos de chocolate negro 70%
  • 3 yemas de huevo
  • 3 cucharadas de azúcar
  • 60 mililitros de leche entera
  • 2 cucharaditas de gelatina en polvo
  • 3 cucharadas de agua fría
  • 150 gramos de azúcar
  • 120 mililitros de agua
  • 100 gramos de cacao en polvo
  • 120 mililitros de crema para batir
  • 2 cucharadas de miel
  • 2 cucharaditas de gelatina en polvo
  • 3 cucharadas de agua fría

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 170 °C y forrar un molde de 18 centímetros con papel de hornear.
  2. Derretir 4 cucharadas de manteca sin sal y dejar entibiar.
  3. Batir 2 huevos con 1/2 taza de azúcar hasta espesar y aclarar.
  4. Incorporar 1/2 taza de harina de trigo, 3 cucharadas de cacao en polvo, 1 pizca de sal y 1 cucharadita de extracto de vainilla.
  5. Añadir la manteca derretida e integrar sin sobrebatir.
  6. Verter la mezcla en el molde y hornear 12 minutos.
  7. Enfriar el bizcocho, desmoldar y cortar un disco de 18 centímetros si fuera necesario.
  8. Derretir 2 cucharadas de chocolate con leche y mezclar con 120 gramos de praliné.
  9. Agregar 1 taza de cereal de maíz triturado, mezclar y extender sobre el disco de bizcocho.
  10. Refrigerar 20 minutos para que la capa crujiente firme.
  11. Hidratar 2 cucharaditas de gelatina en polvo con 3 cucharadas de agua fría y reposar 10 minutos.
  12. Calentar 60 mililitros de leche entera hasta humear suavemente.
  13. Batir 3 yemas de huevo con 3 cucharadas de azúcar, verter la leche caliente en hilo y volver a llevar a fuego bajo hasta napar.
  14. Retirar del fuego, añadir la gelatina hidratada y mezclar hasta disolver.
  15. Verter la crema caliente sobre 200 gramos de chocolate negro 70% y emulsionar hasta lograr una ganache lisa.
  16. Semibatir 250 mililitros de crema para batir e incorporar en 2 tandas a la ganache ya tibia.
  17. Colocar el disco con la capa crujiente en un aro forrado por dentro, verter la mousse y alisar.
  18. Congelar el entremet 6 horas o hasta que esté completamente sólido.
  19. Hidratar 2 cucharaditas de gelatina en polvo con 3 cucharadas de agua fría y reposar 10 minutos.
  20. Hervir 150 gramos de azúcar con 120 mililitros de agua durante 2 minutos.
  21. Añadir 120 mililitros de crema para batir, 2 cucharadas de miel y 100 gramos de cacao en polvo, y cocinar 2 minutos removiendo.
  22. Retirar del fuego, agregar la gelatina hidratada y mezclar hasta disolver.
  23. Triturar con batidora de inmersión sin incorporar aire y colar si fuera necesario.
  24. Enfriar el glaseado hasta 32 °C.
  25. Desmoldar el entremet congelado, colocarlo sobre una rejilla y verter el glaseado de una sola vez.
  26. Dejar escurrir 2 minutos, mover a una base y refrigerar 4 horas antes de servir.

Cómo hacer un pionono de café y chocolate relleno de mousse de dulce de leche

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Pionono de chocolate y café.
Pionono de chocolate y café.

Pionono de café y chocolate relleno de mousse de dulce de leche

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 4 huevos
  • 3/4 taza de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 80 gramos de harina 0000
  • 20 gramos de cacao amargo
  • 2 cucharaditas de café instantáneo
  • 2 cucharadas de agua caliente
  • 1 pizca de sal
  • 1 taza de dulce de leche
  • 1 1/2 tazas de crema para batir
  • 1 cucharadita de gelatina sin sabor
  • 2 cucharadas de agua
  • 1/4 taza de café preparado
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 100 gramos de chocolate semiamargo picado
  • 1/3 taza de crema para batir

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Forrar una placa rectangular con papel manteca y engrasar apenas la superficie.
  3. Disolver el café instantáneo en 2 cucharadas de agua caliente y reservar.
  4. Batir 4 huevos con 3/4 taza de azúcar hasta lograr una mezcla pálida y aireada.
  5. Agregar 1 cucharadita de esencia de vainilla y el café disuelto, e integrar.
  6. Tamizar 80 gramos de harina 0000 con 20 gramos de cacao amargo y 1 pizca de sal, e incorporar con movimientos envolventes.
  7. Extender la mezcla en la placa en una capa pareja.
  8. Hornear 10 a 12 minutos hasta que el bizcocho esté firme al tacto.
  9. Volcar el bizcocho sobre otro papel manteca, retirar el papel de cocción y enrollar en tibio para marcar forma.
  10. Disolver 1 cucharadita de gelatina sin sabor en 2 cucharadas de agua y dejar hidratar 5 minutos.
  11. Calentar la gelatina hidratada 10 a 15 segundos hasta disolver y dejar entibiar.
  12. Batir 1 1/2 tazas de crema para batir a punto medio.
  13. Mezclar 1 taza de dulce de leche con la gelatina disuelta y luego incorporar la crema batida con movimientos envolventes.
  14. Mezclar 1/4 taza de café preparado con 2 cucharadas de azúcar hasta disolver.
  15. Desenrollar el bizcocho, pincelar con el café endulzado y distribuir el mousse de dulce de leche en una capa uniforme.
  16. Enrollar nuevamente con cuidado y llevar a frío 2 horas.
  17. Calentar 1/3 taza de crema para batir hasta casi hervir y volcar sobre 100 gramos de chocolate semiamargo picado.
  18. Dejar reposar 1 minuto, mezclar hasta alisar y entibiar.
  19. Cubrir el pionono con el chocolate y refrigerar 20 a 30 minutos antes de servir.

Cómo hacer profiteroles bañados con chocolate amargo

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Profiteroles bañados con chocolate amargo.
Profiteroles bañados con chocolate amargo.

Profiteroles bañados con chocolate amargo

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 120 mililitros de agua
  • 60 gramos de manteca sin sal
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 75 gramos de harina de trigo
  • 2 huevos
  • 500 mililitros de leche
  • 4 yemas de huevo
  • media taza de azúcar
  • 3 cucharadas de maicena
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 cucharada de manteca sin sal
  • 200 gramos de chocolate amargo
  • 1 taza de crema para batir

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °C.
  2. Hervir el agua con la manteca, la sal y el azúcar en una cacerola.
  3. Agregar la harina de una sola vez y mezclar enérgicamente hasta formar una masa que se despegue de las paredes.
  4. Cocinar la masa 1 minuto a fuego medio, removiendo, para secarla ligeramente.
  5. Retirar del fuego y entibiar 3 minutos.
  6. Incorporar los huevos de 1 en 1, mezclando hasta obtener una pasta lisa y espesa que caiga en forma de “V” desde la espátula.
  7. Formar montículos de masa con una manga sobre una bandeja con papel para hornear.
  8. Hornear 20 minutos a 200 °C sin abrir el horno.
  9. Bajar la temperatura a 180 °C y hornear 10 minutos más hasta dorar.
  10. Apagar el horno, entreabrir la puerta y secar los profiteroles 10 minutos.
  11. Calentar la leche en una cacerola hasta que esté a punto de hervir.
  12. Batir las yemas con el azúcar y la maicena hasta blanquear.
  13. Verter la leche caliente en hilo sobre la mezcla de yemas, batiendo constantemente.
  14. Cocinar la mezcla a fuego medio, batiendo, hasta espesar.
  15. Retirar del fuego y agregar la vainilla y la manteca, mezclando hasta integrar.
  16. Enfriar la crema con film en contacto hasta que esté bien fría.
  17. Rellenar los profiteroles con la crema usando una manga y una boquilla fina.
  18. Calentar la crema para batir hasta que comience a humear sin hervir.
  19. Verter la crema caliente sobre el chocolate amargo picado y reposar 2 minutos.
  20. Mezclar hasta obtener una salsa brillante y homogénea.
  21. Bañar los profiteroles con el chocolate amargo y servir.

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