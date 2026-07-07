Día Mundial del Chocolate: tres recetas chocolatosas para golosos

Cómo hacer un entremet de chocolate espejo estilo pastelería francesa
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Entremet de chocolate espejo
- Plato: Postre
- Receta: francesa
Ingredientes
- 2 huevos
- 1/2 taza de azúcar
- 1/2 taza de harina de trigo
- 3 cucharadas de cacao en polvo
- 4 cucharadas de manteca sin sal
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 120 gramos de praliné de avellana o nueces
- 1 taza de cereal de maíz triturado
- 2 cucharadas de chocolate con leche
- 250 mililitros de crema para batir
- 200 gramos de chocolate negro 70%
- 3 yemas de huevo
- 3 cucharadas de azúcar
- 60 mililitros de leche entera
- 2 cucharaditas de gelatina en polvo
- 3 cucharadas de agua fría
- 150 gramos de azúcar
- 120 mililitros de agua
- 100 gramos de cacao en polvo
- 120 mililitros de crema para batir
- 2 cucharadas de miel
- 2 cucharaditas de gelatina en polvo
- 3 cucharadas de agua fría
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 170 °C y forrar un molde de 18 centímetros con papel de hornear.
- Derretir 4 cucharadas de manteca sin sal y dejar entibiar.
- Batir 2 huevos con 1/2 taza de azúcar hasta espesar y aclarar.
- Incorporar 1/2 taza de harina de trigo, 3 cucharadas de cacao en polvo, 1 pizca de sal y 1 cucharadita de extracto de vainilla.
- Añadir la manteca derretida e integrar sin sobrebatir.
- Verter la mezcla en el molde y hornear 12 minutos.
- Enfriar el bizcocho, desmoldar y cortar un disco de 18 centímetros si fuera necesario.
- Derretir 2 cucharadas de chocolate con leche y mezclar con 120 gramos de praliné.
- Agregar 1 taza de cereal de maíz triturado, mezclar y extender sobre el disco de bizcocho.
- Refrigerar 20 minutos para que la capa crujiente firme.
- Hidratar 2 cucharaditas de gelatina en polvo con 3 cucharadas de agua fría y reposar 10 minutos.
- Calentar 60 mililitros de leche entera hasta humear suavemente.
- Batir 3 yemas de huevo con 3 cucharadas de azúcar, verter la leche caliente en hilo y volver a llevar a fuego bajo hasta napar.
- Retirar del fuego, añadir la gelatina hidratada y mezclar hasta disolver.
- Verter la crema caliente sobre 200 gramos de chocolate negro 70% y emulsionar hasta lograr una ganache lisa.
- Semibatir 250 mililitros de crema para batir e incorporar en 2 tandas a la ganache ya tibia.
- Colocar el disco con la capa crujiente en un aro forrado por dentro, verter la mousse y alisar.
- Congelar el entremet 6 horas o hasta que esté completamente sólido.
- Hidratar 2 cucharaditas de gelatina en polvo con 3 cucharadas de agua fría y reposar 10 minutos.
- Hervir 150 gramos de azúcar con 120 mililitros de agua durante 2 minutos.
- Añadir 120 mililitros de crema para batir, 2 cucharadas de miel y 100 gramos de cacao en polvo, y cocinar 2 minutos removiendo.
- Retirar del fuego, agregar la gelatina hidratada y mezclar hasta disolver.
- Triturar con batidora de inmersión sin incorporar aire y colar si fuera necesario.
- Enfriar el glaseado hasta 32 °C.
- Desmoldar el entremet congelado, colocarlo sobre una rejilla y verter el glaseado de una sola vez.
- Dejar escurrir 2 minutos, mover a una base y refrigerar 4 horas antes de servir.