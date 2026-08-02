Agenda cultural y artística del 2 al 8 de agosto de 2026

DOMINGO 2

Concierto / La mesa de rodas

Ofrecido por: Neine Heisecke, Chirola, Blas Rodrigo, Andrés Selich, Jazmín del Paraguay y Luigi Manzoni

Hora: 17:00

Lugar: Alianza Francesa

Informaciones: tuti.com.py

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Ballet / La Bayadera

Ofrecido por: Ballet Clásico y Moderno Municipal

Hora: 19:00

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane

Informaciones: tuti.com.py

Visita / Secretos del palacio

Ofrecido por: Municipalidad de Asunción

Hora: 10:00

Lugar: Plaza de los Desaparecidos

Informaciones: @culturaasu

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MIÉRCOLES 5

Stand Up / Mike Chouhy

Ofrecido por: Mike Chouhy

Hora: 20:30

Lugar: Centro Paraguayo Japonés

Informaciones: ticketea.com.py

VIERNES 7

Teatro / Costa de hombres

Ofrecido por: Kommolatte Teatro Argentino

Hora: 20:00

Lugar: Manzana de la Rivera

Informaciones: ticketa.com.py

SÁBADO 8

Club de bordado / El club de la aguja

Todos los sábados desde las 15:00 podés sumarte al Club de Bordado con Marija Núñez en El Granel (Juan de Salazar entre San José y Artigas), un espacio para aprender distintas puntadas, técnicas y materiales del mundo textil.

Se trata de un taller para conectar con tu creatividad y podés inscribirte al 0981227071. Más informaciones: @elgranelasu

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Club de lectura infantil / Alas de papel

El Centro Cultural de España en Asunción, en conjunto con la Biblioteca Nacional, presentan un club de lectura dirigido a niños y niñas de 8 a 12 años, a realizarse durante ocho sábados, de agosto a noviembre de 15:00 a 17:00 en Herrera 834 y De la Residenta 820.

Se necesita inscripción previa. Informaciones: @cceasuncion

Concierto / Arcángel

Ofrecido por: Arcángel

Hora: 20:00

Lugar: Jockey Club

Informaciones: ticketa.com.py