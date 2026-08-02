Agenda cultural y artística del 2 al 8 de agosto de 2026

DOMINGO 2
Concierto / La mesa de rodas
Ofrecido por: Neine Heisecke, Chirola, Blas Rodrigo, Andrés Selich, Jazmín del Paraguay y Luigi Manzoni
Hora: 17:00
Lugar: Alianza Francesa
Informaciones: tuti.com.py
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Ballet / La Bayadera
Ofrecido por: Ballet Clásico y Moderno Municipal
Hora: 19:00
Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane
Informaciones: tuti.com.py
Visita / Secretos del palacio
Ofrecido por: Municipalidad de Asunción
Hora: 10:00
Lugar: Plaza de los Desaparecidos
Informaciones: @culturaasu
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MIÉRCOLES 5
Stand Up / Mike Chouhy
Ofrecido por: Mike Chouhy
Hora: 20:30
Lugar: Centro Paraguayo Japonés
Informaciones: ticketea.com.py
VIERNES 7
Teatro / Costa de hombres
Ofrecido por: Kommolatte Teatro Argentino
Hora: 20:00
Lugar: Manzana de la Rivera
Informaciones: ticketa.com.py
SÁBADO 8
Club de bordado / El club de la aguja
Todos los sábados desde las 15:00 podés sumarte al Club de Bordado con Marija Núñez en El Granel (Juan de Salazar entre San José y Artigas), un espacio para aprender distintas puntadas, técnicas y materiales del mundo textil.
Se trata de un taller para conectar con tu creatividad y podés inscribirte al 0981227071. Más informaciones: @elgranelasu
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Club de lectura infantil / Alas de papel
El Centro Cultural de España en Asunción, en conjunto con la Biblioteca Nacional, presentan un club de lectura dirigido a niños y niñas de 8 a 12 años, a realizarse durante ocho sábados, de agosto a noviembre de 15:00 a 17:00 en Herrera 834 y De la Residenta 820.
Se necesita inscripción previa. Informaciones: @cceasuncion
Concierto / Arcángel
Ofrecido por: Arcángel
Hora: 20:00
Lugar: Jockey Club
Informaciones: ticketa.com.py