Agenda cultural y artística del 9 al 15 de agosto de 2026

DOMINGO 9
Show de humor / Japuka
Ofrecido por: Iván López, Diana Frutos, Tuki Franco, Mario Rodney, Guille el Demonio, Camimosha, Sr. Ketchup.
Hora: 20:00
Lugar: Teatro Latino
Informaciones: ticketa.com.py
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Ballet / La bayadera
Ofrecido por: Ballet Clásico y Moderno Municipal
Hora: 16:00
Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane
Informaciones: tuti.com.py
LUNES 10
Concierto / El alma del violín
Ofrecido por: Luis Álvarez
Hora: 20:30
Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane
Informaciones: tuti.com.py
MIÉRCOLES 12
Charla / Orígenes de una ciudad bajo el amparo de la Virgen
El Departamento de Museos de la Manzana de la Rivera invita a la charla magistral “Asunción, orígenes de una ciudad bajo el amparo de la Virgen”, a cargo del Pbro. Hugo Fernández, director del Museo Eclesiástico Monseñor Juan Sinforiano Bogarín.
La actividad se realizará a las 10:00 en el auditorio Ruy Díaz de Guzmán, de la Manzana de la Rivera. Más informaciones: @culturaasu
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JUEVES 13
Drink & Draw Party
Ofrecido por: Club Touch!
Hora: 19:00
Lugar: Club Touch! (Paseo Carmelitas)
Informaciones: ticketa.com.py
VIERNES 14
Teatro / La dulce espera
Ofrecido por: Hugo Robles
Hora: 21:00
Lugar: Teatro de las Américas, del CCPA
Informaciones: ticketa.com.py
SÁBADO 15
Taller de manualidades / Flores en ñandutí
La cita es todos los sábados, de 15:00 a 16:30, con Gisele Baddouh en El Granel (Juan de Salazar entre San José y Artigas) para aprender el arte del ñandutí, esta vez con el enfoque puesto en flores.
La instructora tiene años de experiencia enseñando en su canal de YouTube y un libro publicado sobre el arte del ñandutí, y en esta ocasión te enseñará paso a paso la técnica y tips para que te vayas adentrando en el mundo de este tejido.
Más informaciones: @elgranelasu
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Concierto / Intoxicados x Felipe Barroso
Ofrecido por: Felipe Barroso
Hora: 22:00
Lugar: La otra bar
Informaciones: ticketa.com.py