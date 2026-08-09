Agenda cultural y artística del 9 al 15 de agosto de 2026

DOMINGO 9

Show de humor / Japuka

Ofrecido por: Iván López, Diana Frutos, Tuki Franco, Mario Rodney, Guille el Demonio, Camimosha, Sr. Ketchup.

Hora: 20:00

Lugar: Teatro Latino

Informaciones: ticketa.com.py

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Ballet / La bayadera

Ofrecido por: Ballet Clásico y Moderno Municipal

Hora: 16:00

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane

Informaciones: tuti.com.py

LUNES 10

Concierto / El alma del violín

Ofrecido por: Luis Álvarez

Hora: 20:30

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane

Informaciones: tuti.com.py

MIÉRCOLES 12

Charla / Orígenes de una ciudad bajo el amparo de la Virgen

El Departamento de Museos de la Manzana de la Rivera invita a la charla magistral “Asunción, orígenes de una ciudad bajo el amparo de la Virgen”, a cargo del Pbro. Hugo Fernández, director del Museo Eclesiástico Monseñor Juan Sinforiano Bogarín.

La actividad se realizará a las 10:00 en el auditorio Ruy Díaz de Guzmán, de la Manzana de la Rivera. Más informaciones: @culturaasu

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JUEVES 13

Drink & Draw Party

Ofrecido por: Club Touch!

Hora: 19:00

Lugar: Club Touch! (Paseo Carmelitas)

Informaciones: ticketa.com.py

VIERNES 14

Teatro / La dulce espera

Ofrecido por: Hugo Robles

Hora: 21:00

Lugar: Teatro de las Américas, del CCPA

Informaciones: ticketa.com.py

SÁBADO 15

Taller de manualidades / Flores en ñandutí

La cita es todos los sábados, de 15:00 a 16:30, con Gisele Baddouh en El Granel (Juan de Salazar entre San José y Artigas) para aprender el arte del ñandutí, esta vez con el enfoque puesto en flores.

La instructora tiene años de experiencia enseñando en su canal de YouTube y un libro publicado sobre el arte del ñandutí, y en esta ocasión te enseñará paso a paso la técnica y tips para que te vayas adentrando en el mundo de este tejido.

Más informaciones: @elgranelasu

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Concierto / Intoxicados x Felipe Barroso

Ofrecido por: Felipe Barroso

Hora: 22:00

Lugar: La otra bar

Informaciones: ticketa.com.py