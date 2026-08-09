Esto Sucedió

Las Brujas de Asunción

“Jóvenes integrantes de un novedoso ballet que actúa en Las Brujas. Dicho centro nocturno es uno de los que ahora está cambiando la fisonomía de la Capital en horas de la noche”, decía el texto de la foto en agosto de 1968. El night club ofrecía dos shows, a las 0:30 y 2:00, con presentaciones de show de artistas internacionales de vedettes, striptease, bailes, folclore. Contaba con aire acondicionado y estaba ubicado en la avenida Rodríguez de Francia c/Estados Unidos. Luego se mudó a Carlos A. López c/Colón.

Esculturas en el Unión Club

En agosto de 1968, en el salón del Unión Club, ante una calificada concurrencia, se inauguró la muestra del escultor uruguayo de origen español, Carlos Fernández Villamil, quien, con los auspicios de Amigos del Arte, se encuentra en nuestra capital con 12 esculturas de su creación. En el mismo salón se hallan expuestas también las obras de los pintores paraguayos Carlos Augusto Pollitzer y Mateo Talia, quienes, radicados en la Argentina, han venido, siempre con los auspicios de Amigos del Arte, a nuestra capital para el importante evento artístico, decía la crónica de ABC Color.

Graham Greene en Paraguay

“Vengo a conocer las Misiones. Y los signos que han quedado de las dos guerras paraguayas. Estoy tratando de encontrar en esta tierra el final para la última escena de una comedia que estoy escribiendo”. Esto lo dijo el escritor Graham Green, quien el 5 de agosto de 1968 llegó a Asunción. “En el puerto de Asunción, asediado por una innumerable cantidad de admiradores y de periodistas, apretujado en uno de los banquillos del comedor, contestó escuetamente las preguntas que estimó más importantes”, decía ABC.

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