Información, materia prima del ser humano

En un mundo en el que cada vez nuestra vida está más influenciada por las redes sociales, para bien o para mal, analizar y reflexionar en torno a la sobreinformación, las redes sociales, los delitos cibernéticos y otros aspectos, dos profesionales del ámbito del derecho y la comunicación, y sobre todo la docencia, presentaron días pasados, en el Auditorio del Colegio Experimental Paraguay-Brasil / Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, una obra que plantea la urgencia de un debate.

—¿Cómo se define la nueva Revolución de la Información en la actualidad, desde el punto de vista del análisis del libro?

—Nosotros tomamos un poco la visión del sociólogo Alvin Toffler, quien separa los periodos de la humanidad en la época agraria, luego pasando a la sociedad industrial para terminar en la sociedad de la información, donde la revolución, justamente, consiste en que la información, el conocimiento, la gnosis pasa a ser la materia prima del ser humano. Y esto cobra tanta relevancia porque aterriza en todas las profesiones y en todos los espacios de la persona.

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—¿Cuáles son los principales cambios producidos por la revolución digital abordados en la investigación para esta obra?

—Debemos hacer notar dos cosas: primero, a nivel socio-económico, la revolución digital hoy nos permite trabajar desde casa, producir desde la comodidad y, de cierta forma, mejorar la integración de la familia. Por otra parte, hacemos notar los avances jurídicos que esta revolución trae, pues nos ha obligado como Estado a modernizar nuestra legislación en temas como: protección de datos, comercio electrónico, hasta la despenlización de los hechos punibles contra el honor.

—¿Cómo afectan esos cambios a las personas y a la sociedad?

—Nos obliga a estar actualizados, a crecer y ser creativos, hoy tenés la materia prima a un solo click por medio de internet, y nos toca realizar lo diferente para convencer o vender.

—¿Qué propuestas tiene el libro para la protección de valores como el derecho de la información, la libertad de expresión y de prensa, el acceso a la información pública o la transparencia?

—Nuestra propuesta apunta a acatar la mayoría de las recomendaciones de los organismos internacionales, es decir, enfatizar la transparencia de los actos públicos; en materia de delitos, analizar la despenalización de la injuria, por ejemplo, y reescribir el tipo penal de calumnia considerando el interés general así como la cualidad del funcionario público que se somete a un umbral de escrutinio mayor que el ciudadano común.

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—¿Cómo preservar estos valores en la era de la IA y la sobreinformación en internet?

—Esta es la gran deuda del sistema educativo y de la educación familiar misma: inculcar los valores como la honestidad intelectual, la equidad, lo que es justo, desde los niños a los jóvenes. Un adulto sin valores se da porque sus cimientos fueron débiles.

—¿Cómo definirían el uso de la IA en la actualidad? Cómo nos está afectando con los ejemplos concretos que se ven a diario en redes.

—Para bien, nos afecta en rendimiento eficiente en el ejercicio de cualquier oficio, nos ayuda a obtener mayor rentabilidad y nos facilita la obtención de soluciones dinámicas ante diversos problemas. A contracara, vemos que lo creativo también muta a los actos delictivos, desde el lavado de activos hasta la suplantación de identidades o la alteración de datos, incluyendo los biométricos: imaginemos que con la sola foto del rostro puedo usar tu imagen para montar cualquier tipo de escenario casi indistinguible de la realidad.

—¿Existen límites? ¿Cuáles son? ¿Cómo manejarlos?

—Por supuesto. Pero, justamente, están cimentados por los valores personales. Y a nivel empresarial, por las políticas de manejo responsable de la IA.

—La obra también aborda el rol del periodismo como pilar de la democracia. ¿Cómo podemos resumirlo?

—Como lo resume la Corte Interamericana, el acceso a la información (con mayor relevancia en el periodismo) es la piedra angular de toda democracia. Permite al ciudadano común ejercer un perfecto control de los actos estatales.

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—Un tema que llama la atención es el “derecho al olvido”. ¿Cómo se entiende?

—Es un tema que va incursionando lentamente a nivel jurídico-legislativo, puesto que, como tal, casi no existía hasta el año pasado, cuando expresamente ingresa la Ley de protección de datos personales. Este derecho está entendido como una prerrogativa fundamental de la persona de que los grandes buscadores, pasado cierto tiempo, bajen la información relativa a uno, en especial las noticias negativas.

—¿Qué desafíos actuales y futuros de la información en la sociedad se plantean?

—La información nunca tuvo tanto poder como en esta época, y un gran poder (suena hasta cliché, pero hay que decirlo) conlleva una gran responsabilidad. Ese es el gran desafío: el manejo responsable de la tecnología y la información.

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