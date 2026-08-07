La inteligencia artificial no piensa por vos

No existe empresa que no haya incorporado, de una u otra forma, alguna herramienta de inteligencia artificial. La usamos para redactar, analizar datos, responder consultas, ordenar procesos que antes nos llevaban horas. Está bien que así sea: la IA facilita la vida y vuelve el trabajo mucho más eficiente. El problema aparece cuando confundimos eficiencia con criterio y empezamos a delegar no solo las tareas, sino también el pensamiento.

Ahí es donde vale la pena traer las ideas del filósofo y sociólogo francés Edgar Morin, creador de la Teoría del Pensamiento Complejo. Morin propone algo sencillo de entender pero difícil de aplicar: dejar de ver la realidad en pedazos sueltos y empezar a conectar. La palabra “complejo” viene del latín complexus, que significa “lo que está tejido junto”, y esa es justamente la idea. Una empresa no funciona como áreas separadas, cada una por su lado. Funciona como una red, donde lo que pasa en marketing afecta a ventas, lo que pasa en finanzas afecta a operaciones, y las personas están en el centro de todo. Pensar en complejo es aprender a ver esas conexiones.

La IA no teje

La IA puede ser extraordinaria resolviendo lo fragmentado. Procesa, ordena, calcula y redacta a una velocidad que ningún equipo humano puede igualar. Pero no teje. No entiende el contexto de tu empresa, no lee las tensiones entre un cliente y otro, no percibe el clima de un equipo ni anticipa lo que todavía no está en los datos. Esa mirada en red, esa capacidad de conectar puntos que parecen distantes, sigue siendo profundamente humana.

Por eso me parece un error plantear la discusión en términos de reemplazo. La inteligencia artificial no reemplaza a tus colaboradores. Lo que hace es liberar su tiempo de lo repetitivo para que puedan dedicarlo a lo que de verdad genera valor: pensar, relacionar, decidir. Un colaborador que usa IA no vale menos, considero que vale más, siempre que use esa herramienta desde el pensamiento complejo y no desde la comodidad de tercerizar su cabeza.

Porque ese es el riesgo real. Si dejamos de ejercitar el cerebro, si aceptamos la primera respuesta sin cuestionarla, si automatizamos también nuestro juicio, nos volvemos más rápidos y más pobres al mismo tiempo. El músculo que no se usa se atrofia, y el criterio profesional no es la excepción. Formar equipos que sepan preguntar, dudar y contextualizar es hoy tan importante como capacitarlos en cualquier herramienta nueva. La IA debería empujarnos a pensar mejor, no a dejar de pensar.

La combinación ganadora entonces no es humano contra máquina, es humano con máquina, sostenida por una forma de pensar que integra en lugar de aislar. Un equipo que domina herramientas de IA y al mismo tiempo entiende el negocio como un sistema vivo, interconectado y cambiante, tiene una ventaja enorme sobre el que solo sabe ejecutar comandos o, peor, sobre el que se resiste a incorporar la tecnología por miedo.

En mi empresa lo vemos todos los días con clientes y en nuestros propios procesos. Las herramientas nos ayudan a movernos más rápido, pero las decisiones importantes, las que definen el rumbo, siguen naciendo de la conversación, del cruce de miradas, de esa capacidad tan nuestra de ver el todo y las partes al mismo tiempo. Ninguna herramienta reemplaza ese momento en que alguien conecta un dato de ventas con una señal del mercado y propone algo que no estaba escrito en ningún lado.

La invitación, para cualquier empresa que esté dando estos pasos, es doble. Sumá inteligencia artificial sin miedo, porque quedarse afuera ya no es opción. Pero cuidá y estimulá el pensamiento de tu equipo con la misma energía, porque esa red de saberes humanos es, y va a seguir siendo, tu verdadera ventaja competitiva.

(*) CEO de MundoEBIZ