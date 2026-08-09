Latin fashion

Medellín consolidó su posición como el corazón de la moda con la edición 37ª de Colombiamoda. Esta feria generó un movimiento económico histórico de 22 millones de dólares para la ciudad. La Semana de la Moda de Colombia reunió a 65.000 asistentes de 53 países en un ambiente de negocios vibrante. El concepto central, “Lo que nos hace únicos es el nuevo lujo”, marcó el ritmo de cada presentación académica y comercial.

J Balvin desempeñó un papel protagónico al inaugurar el evento con la pasarela “Artisan Gang in The City”. En colaboración con la marca Vélez, el artista presentó una colección que fusionó el “Latin Craft” con el estilo urbano característico de su esencia. Su propuesta reinterpretó símbolos tradicionales como el carriel y los tejidos arhuacos bajo una estética contemporánea y global. Balvin apareció al cierre del desfile para celebrar este hito que unió la música y la artesanía colombiana ante el mundo.

El aporte cultural más relevante fue la valorización de los oficios ancestrales y la identidad territorial de la región. La feria demostró que la moda es una herramienta poderosa para narrar historias de resiliencia, memoria y patrimonio. Se integró el saber de diversas comunidades indígenas y artesanas, elevando la manufactura local a estándares de lujo sofisticado. Esta edición reafirmó que la autenticidad es hoy el mayor activo competitivo del sistema moda latinoamericano.

Colombiamoda 2026 contó con la participación de más de 600 marcas y diseñadores provenientes de 54 ciudades del país. En total se realizaron 35 pasarelas que exhibieron la inmensa diversidad del diseño latinoamericano contemporáneo. Entre los protagonistas estuvieron nombres destacados como Manuela Álvarez, Jorge Duque, Diego Guarnizo y Juan Pablo Socarrás. También se dio un espacio vital a nuevos talentos a través de plataformas como Non Stop e Épica.

Las pasarelas lucieron espectaculares con el despliegue de cientos de modelos que representaron la diversidad corporal y el talento regional en cada desfile. En la pasarela de Morat x Gef participaron más de 40 modelos, creando una narrativa musical y visual impactante. Por su parte, la colección de J Balvin presentó 28 salidas llenas de carácter y fuerza estética en una puesta en escena inmersiva. Escenarios emblemáticos de la ciudad se transformaron para recibir estas vibrantes muestras de creatividad.

Una de las grandes novedades fue la expansión del calendario oficial a siete días consecutivos de programación ferial. Se implementó con éxito el formato “Opening Weekend” para integrar la moda con otras industrias creativas y el mundo del entretenimiento. El “Circuito de Ciudad” llevó las experiencias de moda a 46 locaciones distintas, sumando más de 140 eventos en toda la capital antioqueña. Esta descentralización permitió que los ciudadanos y visitantes vivieran la feria en espacios públicos y museos.

Las creaciones de Manuela Álvarez con su marca MAZ se destacaron por su profunda humanidad y conexión con lo ancestral. La colección “Oh My Heart” integró el saber de 10 comunidades indígenas con técnicas como el trenzado de cuero y el uso de chaquiras tradicionales. Su pasarela inaugural utilizó los colores negro, rojo y azul para representar poéticamente los tránsitos emocionales del duelo. Fue uno de los momentos más auténticos al exaltar la sostenibilidad social como un valor diferencial.

Diego Guarnizo regresó a las pasarelas con “Guadalupe”, una colección inspirada en la estética republicana y la historia de las mujeres en Bogotá. Sus piezas utilizaron técnicas artesanales de la sabana bogotana, como el trabajo de tela sobre tela, para construir un lujo con identidad propia. Juan Pablo Socarrás también cautivó con “Matilde”, una propuesta que viajó por Latinoamérica rescatando bordados mexicanos y fibras de alpaca peruanas. Ambas colecciones reafirmaron la importancia de la memoria histórica en el diseño de autor latinoamericano.

La innovación estuvo marcada por el Mercado de Moda Circular en la que participaron 22 marcas con modelos de negocio sostenibles. Se presentaron materiales revolucionarios como textiles elaborados a partir de residuos de la industria cafetera por la firma ALADO. Otros desarrollos incluyeron joyería hecha con plata recuperada de radiografías médicas y mochilas de botellas PET recicladas. Estas propuestas demostraron que la circularidad es un motor fundamental para la competitividad moderna del sector.

La proyección internacional del evento fue contundente, atrayendo a 4.000 compradores especializados de más de 50 países diferentes. Con el apoyo de ProColombia, se alcanzaron expectativas de negocio superiores a los 12 millones de dólares para el sector exportador. Colombiamoda extendió su alcance global con exitosos showrooms y pop-ups en ciudades clave como Miami, Nueva York y París. Medellín se reafirmó así como la capital indiscutible de la moda latinoamericana en el exigente escenario mundial.