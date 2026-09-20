ABC Revista
20 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Agenda cultural y artística del 20 al 26 de setiembre

Cuatro miembros del elenco, dos mujeres con vestidos oscuros y dos hombres con atuendos serios, en un fondo de tela roja.
El elenco de la obra 'Bodas de sangre' que se presentará en la Manzana de la Rivera.Gentileza

Enterate de todas las opciones que tenés para disfrutara esta semana con teatro, conciertos, talleres y más.

Por Alba Acosta
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Domingo 20

Teatro / Bodas de sangre

Yarará Producciones presenta una versión contemporánea de la tragedia de García Lorca, bajo la dirección y adaptación de Mafe Mieres.

Se trata de una “propuesta que recupera la fuerza poética del texto original para abordar el amor, el deseo, los mandatos sociales, los vínculos familiares y las decisiones que pueden cambiar el rumbo de una historia”.

La cita es a las 19:00 en la Sala Federico García Lorca de la Manzana de la Rivera. Más informaciones en @manzanadelarivera.asu

Lea más: ¿Qué ver en Netflix, Apple y Prime Video? Guía de estrenos para maratonear

Fun Day / Tarde de arte en familia

Ofrecido por: Club Touch!

Hora: 15:00

Lugar: Club Touch!

Informaciones: ticketea.com.py

Concierto / Voces de película

Ofrecido por: Spinto Música

Hora: 20:00

Lugar: Centro Paraguayo Japonés

Informaciones: ticketea.com.py

Miércoles 23

Cine Nacional / Tren Paraguay

El Centro Cultural de España en Asunción invita a la proyección de la película documental de Mauricio Rial Banti Tren Paraguay estrenada en 2011.

Mujer mayor de cabello canoso, con expresión seria, sosteniéndose de una baranda en un entorno natural rural.
Una mujer mayor, con cabello canoso, sostiene un objeto mientras mira pensativa en un entorno rural.

“La película versa sobre la memoria ferroviaria, los territorios y las historias que permanecen en los lugares donde alguna vez pasó el tren”.

Luego de la proyección habrá un espacio de reflexión con Vladimir Velázquez y Geraldine de Brix.

El evento será en Cine Cañisá a las 19:00. Mas informaciones en @cceasuncion

Lea más: Residente afirma que 'Porto Rico' es el proyecto "más complejo y retante" de su carrera

Taller de Acuarela

Ofrecido por: Ani Moreno

Hora: 18:00

Lugar: Euro Arte

Informaciones: @euroarte_py

Teatro / Sobre una cama de rosas

Ofrecido por: Enzo Szaran

Hora: 20:00

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane

Informaciones: tuti.com.py

Sábado 26

Dino Primavera / Parque temático

Ofrecido por: Dino Aventura

Hora: 14:00

Lugar: Quinta Ykua Sati

Informaciones: tuti.com.py

Concierto / Reciclarte

Ofrecido por: G5Pro

Hora: 13:00

Lugar: Anfiteatro José Asunción Flores, San Bernardino

Informaciones: ticketea.com.py