Agenda cultural y artística del 20 al 26 de setiembre

Domingo 20
Teatro / Bodas de sangre
Yarará Producciones presenta una versión contemporánea de la tragedia de García Lorca, bajo la dirección y adaptación de Mafe Mieres.
Se trata de una “propuesta que recupera la fuerza poética del texto original para abordar el amor, el deseo, los mandatos sociales, los vínculos familiares y las decisiones que pueden cambiar el rumbo de una historia”.
La cita es a las 19:00 en la Sala Federico García Lorca de la Manzana de la Rivera. Más informaciones en @manzanadelarivera.asu
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Fun Day / Tarde de arte en familia
Ofrecido por: Club Touch!
Hora: 15:00
Lugar: Club Touch!
Informaciones: ticketea.com.py
Concierto / Voces de película
Ofrecido por: Spinto Música
Hora: 20:00
Lugar: Centro Paraguayo Japonés
Informaciones: ticketea.com.py
Miércoles 23
Cine Nacional / Tren Paraguay
El Centro Cultural de España en Asunción invita a la proyección de la película documental de Mauricio Rial Banti Tren Paraguay estrenada en 2011.
“La película versa sobre la memoria ferroviaria, los territorios y las historias que permanecen en los lugares donde alguna vez pasó el tren”.
Luego de la proyección habrá un espacio de reflexión con Vladimir Velázquez y Geraldine de Brix.
El evento será en Cine Cañisá a las 19:00. Mas informaciones en @cceasuncion
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Taller de Acuarela
Ofrecido por: Ani Moreno
Hora: 18:00
Lugar: Euro Arte
Informaciones: @euroarte_py
Teatro / Sobre una cama de rosas
Ofrecido por: Enzo Szaran
Hora: 20:00
Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane
Informaciones: tuti.com.py
Sábado 26
Dino Primavera / Parque temático
Ofrecido por: Dino Aventura
Hora: 14:00
Lugar: Quinta Ykua Sati
Informaciones: tuti.com.py
Concierto / Reciclarte
Ofrecido por: G5Pro
Hora: 13:00
Lugar: Anfiteatro José Asunción Flores, San Bernardino
Informaciones: ticketea.com.py