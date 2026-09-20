Agenda cultural y artística del 20 al 26 de setiembre

Domingo 20

Teatro / Bodas de sangre

Yarará Producciones presenta una versión contemporánea de la tragedia de García Lorca, bajo la dirección y adaptación de Mafe Mieres.

Se trata de una “propuesta que recupera la fuerza poética del texto original para abordar el amor, el deseo, los mandatos sociales, los vínculos familiares y las decisiones que pueden cambiar el rumbo de una historia”.

La cita es a las 19:00 en la Sala Federico García Lorca de la Manzana de la Rivera. Más informaciones en @manzanadelarivera.asu

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Fun Day / Tarde de arte en familia

Ofrecido por: Club Touch!

Hora: 15:00

Lugar: Club Touch!

Informaciones: ticketea.com.py

Concierto / Voces de película

Ofrecido por: Spinto Música

Hora: 20:00

Lugar: Centro Paraguayo Japonés

Informaciones: ticketea.com.py

Miércoles 23

Cine Nacional / Tren Paraguay

El Centro Cultural de España en Asunción invita a la proyección de la película documental de Mauricio Rial Banti Tren Paraguay estrenada en 2011.

“La película versa sobre la memoria ferroviaria, los territorios y las historias que permanecen en los lugares donde alguna vez pasó el tren”.

Luego de la proyección habrá un espacio de reflexión con Vladimir Velázquez y Geraldine de Brix.

El evento será en Cine Cañisá a las 19:00. Mas informaciones en @cceasuncion

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Taller de Acuarela

Ofrecido por: Ani Moreno

Hora: 18:00

Lugar: Euro Arte

Informaciones: @euroarte_py

Teatro / Sobre una cama de rosas

Ofrecido por: Enzo Szaran

Hora: 20:00

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane

Informaciones: tuti.com.py

Sábado 26

Dino Primavera / Parque temático

Ofrecido por: Dino Aventura

Hora: 14:00

Lugar: Quinta Ykua Sati

Informaciones: tuti.com.py

Concierto / Reciclarte

Ofrecido por: G5Pro

Hora: 13:00

Lugar: Anfiteatro José Asunción Flores, San Bernardino

Informaciones: ticketea.com.py