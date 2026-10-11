Agenda cultural y artística del 11 al 17 de octubre de 2026

Domingo 11

Concierto / Festival Mundial del Arpa

En el marco del Festival Mundial del Arpa la cita del domingo incluye a Francisco Giménez, Wuilmer López, Malen López & Los Rodríguez, Licía Shiomitsu & Naotoshi Takayama, Rolando Cristaldo, y Los Ídolos de Piribebuy.

Será a las 18:00 en el Teatro Municipal de Asunción Ignacio A. Pane.

Más informaciones: @teatromunicipaldeasuncion

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Jueves 15

Conferencia / Mentes Expertas

Ofrecido por: Enrique Rojas

Hora: 19:00

Lugar: Banco Central del Paraguay

Informaciones: ticketea.com.py

Viernes 16

Concierto / Hellbutcher, Masacre, Nervochaos

Ofrecido por: Hellbutcher, Masacre, Nervochaos, Wisdom

Hora: 21:00

Lugar: Voudevil

Informaciones: ticketea.com.py

Concierto / 40 años El Show

Ofrecido por: Los Nocheros

Hora: 21:00

Lugar: Gran Teatro del Banco Central del Paraguay

Informaciones: ticketea.com.py

Sábado 17

Taller de origami / Spooky Origami

Si siempre quisiste aprender la famosa técnica japonesa de papel plegado esta es tu oportunidad. El taller estará a cargo de Laura Bozzano, quien te guiará paso a paso para lograr figuras, esta vez con temática de Halloween.

Será en El Granel (Juan de Salazar entre San José y Artigas) de 17 a 19 horas.

Más informaciones en @elgranelasu @labozzanoart

Concierto / Tácito 20 años

Ofrecido por: Flou

Hora: 19:30

Lugar: Sala García Lorca de la Manzana de la Rivera

Informaciones: tuti.com.py

Concierto / Buscando la Paz Tour

Ofrecido por: The Missing Peace

Hora: 20:00

Lugar: Absoluto Rock Bar

Informaciones: tuti.com.py

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Concierto / Íntimamente

Ofrecido por: Mauri Bauzá

Hora: 20:00

Lugar: Teatro Latino

Informaciones: ticketea.com.py