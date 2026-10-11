Agenda cultural y artística del 11 al 17 de octubre de 2026

Domingo 11
Concierto / Festival Mundial del Arpa
En el marco del Festival Mundial del Arpa la cita del domingo incluye a Francisco Giménez, Wuilmer López, Malen López & Los Rodríguez, Licía Shiomitsu & Naotoshi Takayama, Rolando Cristaldo, y Los Ídolos de Piribebuy.
Será a las 18:00 en el Teatro Municipal de Asunción Ignacio A. Pane.
Más informaciones: @teatromunicipaldeasuncion
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Jueves 15
Conferencia / Mentes Expertas
Ofrecido por: Enrique Rojas
Hora: 19:00
Lugar: Banco Central del Paraguay
Informaciones: ticketea.com.py
Viernes 16
Concierto / Hellbutcher, Masacre, Nervochaos
Ofrecido por: Hellbutcher, Masacre, Nervochaos, Wisdom
Hora: 21:00
Lugar: Voudevil
Informaciones: ticketea.com.py
Concierto / 40 años El Show
Ofrecido por: Los Nocheros
Hora: 21:00
Lugar: Gran Teatro del Banco Central del Paraguay
Informaciones: ticketea.com.py
Sábado 17
Taller de origami / Spooky Origami
Si siempre quisiste aprender la famosa técnica japonesa de papel plegado esta es tu oportunidad. El taller estará a cargo de Laura Bozzano, quien te guiará paso a paso para lograr figuras, esta vez con temática de Halloween.
Será en El Granel (Juan de Salazar entre San José y Artigas) de 17 a 19 horas.
Más informaciones en @elgranelasu @labozzanoart
Concierto / Tácito 20 años
Ofrecido por: Flou
Hora: 19:30
Lugar: Sala García Lorca de la Manzana de la Rivera
Informaciones: tuti.com.py
Concierto / Buscando la Paz Tour
Ofrecido por: The Missing Peace
Hora: 20:00
Lugar: Absoluto Rock Bar
Informaciones: tuti.com.py
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Concierto / Íntimamente
Ofrecido por: Mauri Bauzá
Hora: 20:00
Lugar: Teatro Latino
Informaciones: ticketea.com.py