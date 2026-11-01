ABC
1 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
Música Paraguaya
ABC Cardinal AM de 00:00 a 05:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 07:59
Escuchar ABC FM
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
22º
Ahora
ver más
22º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
32º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
27º
undefined 2026-11-03
Min
19º
Máx
36º
undefined 2026-11-04
Min
24º
Máx
36º
undefined 2026-11-05
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
19º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

ABC Revista
01 de noviembre de 2026 - 01:00

Día Mundial del Veganismo: coliflor al horno, empanadas de choclo, y brownie sin huevo ni lácteos

Tabla vegana.
Tabla vegana.Shutterstock

Cada 1 de noviembre se celebra el Día Mundial del Veganismo y hoy te ofrecemos tres recetas deliciosas que podés hacer en casa: coliflor al horno con chimichurri, empanadas veganas de choclo, y de postre un brownie sin huevo ni lácteos.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Cómo hacer coliflor al horno con chimichurri

Coliflor asada.
Coliflor asada.

Coliflor al horno con chimichurri

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 1 coliflor grande
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • 1 cucharadita de comino molido
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 pizca de pimienta negra
  • 1 taza de perejil fresco
  • 2 dientes de ajo
  • 4 cucharadas de aceite de oliva
  • 2 cucharadas de vinagre de vino tinto
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • 1 pizca de hojuelas de ají
  • 1 pizca de sal

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 220 °C.
  2. Retirar las hojas de la coliflor y cortar 4 rodajas gruesas de aproximadamente 2 centímetros de grosor.
  3. Mezclar 3 cucharadas de aceite de oliva, el pimentón dulce, el ajo en polvo, el comino molido, 1 cucharadita de sal y la pimienta negra.
  4. Pincelar las rodajas de coliflor con la mezcla de especias por ambos lados.
  5. Colocar las rodajas sobre una bandeja forrada con papel de horno.
  6. Asar la coliflor durante 25 minutos.
  7. Voltear las rodajas y asar durante 15 minutos más, hasta que estén doradas y tiernas.
  8. Picar el perejil fresco y los dientes de ajo.
  9. Mezclar el perejil, el ajo, 4 cucharadas de aceite de oliva, el vinagre de vino tinto, el orégano seco, las hojuelas de chile y 1 pizca de sal.
  10. Servir las rodajas de coliflor calientes con el chimichurri por encima.

Cómo hacer empanadas veganas de choclo

Empanada vegana de choclo.
Empanada vegana de choclo.

Lea más: Aquafaba: qué es y cómo usarla para reemplazar el huevo en tus recetas

Empanadas veganas de choclo

Ingredientes

  • 3 tazas de harina de trigo
  • 1 cucharadita de sal
  • 6 cucharadas de aceite de girasol
  • 1 taza de agua tibia
  • 2 tazas de granos de choclo
  • 1 cebolla
  • 1 locote rojo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 cucharadita de comino molido
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • 1 pizca de pimienta negra
  • 1 cucharadita de sal
  • 2 cucharadas de levadura nutricional
  • 2 cucharadas de harina de trigo
  • 1 taza de bebida vegetal sin azúcar

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar la harina de trigo con la sal en un recipiente amplio.
  2. Incorporar el aceite de girasol y el agua tibia de forma gradual.
  3. Amasar durante 8 minutos, hasta obtener una masa lisa y elástica.
  4. Cubrir la masa y dejar reposar durante 30 minutos.
  5. Picar la cebolla y el locote rojo en cubos pequeños.
  6. Calentar el aceite de oliva en una sartén a fuego medio.
  7. Sofreír la cebolla y el locote rojo durante 5 minutos.
  8. Agregar los granos de choclo, el pimentón dulce, el comino molido, el orégano seco, la pimienta negra y la sal.
  9. Cocinar el relleno durante 5 minutos, removiendo ocasionalmente.
  10. Incorporar la harina de trigo y mezclar durante 1 minuto.
  11. Añadir la bebida vegetal y la levadura nutricional. Cocinar durante 3 minutos, hasta obtener un relleno cremoso.
  12. Retirar el relleno del fuego y dejar enfriar por completo.
  13. Estirar la masa sobre una superficie enharinada hasta alcanzar 3 milímetros de espesor.
  14. Cortar 12 discos de masa de aproximadamente 12 centímetros de diámetro.
  15. Colocar 2 cucharadas de relleno en el centro de cada disco.
  16. Humedecer los bordes de la masa con agua.
  17. Cerrar las empanadas y realizar un repulgue para sellarlas.
  18. Disponer las empanadas sobre una bandeja aceitada.
  19. Hornear a 200 grados Celsius durante 20 minutos, hasta que estén doradas.

Cómo hacer brownie sin huevo ni lácteos

Brownie vegano.
Brownie vegano.

Brownie sin huevo ni lácteos

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 1 taza de harina de trigo
  • 1/2 taza de cacao en polvo sin azúcar
  • 3/4 taza de azúcar
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal
  • 1/2 taza de bebida vegetal
  • 1/3 taza de aceite vegetal
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1/2 taza de chips de chocolate sin lácteos

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Forrar un molde cuadrado de 20 centímetros con papel para hornear.
  3. Mezclar la harina, el cacao, el azúcar, el polvo de hornear y la sal en un recipiente.
  4. Incorporar la bebida vegetal, el aceite y el extracto de vainilla.
  5. Revolver la mezcla hasta integrar los ingredientes y obtener una masa homogénea.
  6. Añadir los chips de chocolate y mezclar suavemente.
  7. Verter la masa en el molde preparado y alisar la superficie.
  8. Hornear durante 20 a 25 minutos.
  9. Retirar el molde del horno y dejar enfriar completamente antes de cortar.

Lea más: Día Mundial del Maní: cuáles son sus beneficios para la salud y quiénes deben evitarlo

Lo
más leído
del día

01
Clima
Meteorología anuncia tormentas con vientos de 90 km/h y granizos desde este domingo
Ver más
02
Fútbol
San Lorenzo le da una cachetada a Libertad sobre el final
Ver más
03
Fútbol
Nacional golea y deja de cabeza al Sportivo Luqueño
Ver más
04
Nacionales
Marcha LGBTIQ+ en Asunción: sostienen que ley “anti-género” viola la Constitución
Ver más
05
Nacionales
Fiscalía imputa al conductor que habría provocado accidente fatal sobre la Avda. Mcal. López
Ver más

Te puede interesar