Día Mundial del Veganismo: coliflor al horno, empanadas de choclo, y brownie sin huevo ni lácteos

Día Mundial del Veganismo: coliflor al horno, empanadas de choclo, y brownie sin huevo ni lácteos

Cada 1 de noviembre se celebra el Día Mundial del Veganismo y hoy te ofrecemos tres recetas deliciosas que podés hacer en casa: coliflor al horno con chimichurri, empanadas veganas de choclo, y de postre un brownie sin huevo ni lácteos.