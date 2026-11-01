Día Mundial del Veganismo: coliflor al horno, empanadas de choclo, y brownie sin huevo ni lácteos

Cómo hacer coliflor al horno con chimichurri
Coliflor al horno con chimichurri
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 1 coliflor grande
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- 1 cucharadita de comino molido
- 1 cucharadita de sal
- 1 pizca de pimienta negra
- 1 taza de perejil fresco
- 2 dientes de ajo
- 4 cucharadas de aceite de oliva
- 2 cucharadas de vinagre de vino tinto
- 1 cucharadita de orégano seco
- 1 pizca de hojuelas de ají
- 1 pizca de sal
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 220 °C.
- Retirar las hojas de la coliflor y cortar 4 rodajas gruesas de aproximadamente 2 centímetros de grosor.
- Mezclar 3 cucharadas de aceite de oliva, el pimentón dulce, el ajo en polvo, el comino molido, 1 cucharadita de sal y la pimienta negra.
- Pincelar las rodajas de coliflor con la mezcla de especias por ambos lados.
- Colocar las rodajas sobre una bandeja forrada con papel de horno.
- Asar la coliflor durante 25 minutos.
- Voltear las rodajas y asar durante 15 minutos más, hasta que estén doradas y tiernas.
- Picar el perejil fresco y los dientes de ajo.
- Mezclar el perejil, el ajo, 4 cucharadas de aceite de oliva, el vinagre de vino tinto, el orégano seco, las hojuelas de chile y 1 pizca de sal.
- Servir las rodajas de coliflor calientes con el chimichurri por encima.
Cómo hacer empanadas veganas de choclo
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Empanadas veganas de choclo
Ingredientes
- 3 tazas de harina de trigo
- 1 cucharadita de sal
- 6 cucharadas de aceite de girasol
- 1 taza de agua tibia
- 2 tazas de granos de choclo
- 1 cebolla
- 1 locote rojo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 cucharadita de comino molido
- 1 cucharadita de orégano seco
- 1 pizca de pimienta negra
- 1 cucharadita de sal
- 2 cucharadas de levadura nutricional
- 2 cucharadas de harina de trigo
- 1 taza de bebida vegetal sin azúcar
Elaboración paso a paso
- Mezclar la harina de trigo con la sal en un recipiente amplio.
- Incorporar el aceite de girasol y el agua tibia de forma gradual.
- Amasar durante 8 minutos, hasta obtener una masa lisa y elástica.
- Cubrir la masa y dejar reposar durante 30 minutos.
- Picar la cebolla y el locote rojo en cubos pequeños.
- Calentar el aceite de oliva en una sartén a fuego medio.
- Sofreír la cebolla y el locote rojo durante 5 minutos.
- Agregar los granos de choclo, el pimentón dulce, el comino molido, el orégano seco, la pimienta negra y la sal.
- Cocinar el relleno durante 5 minutos, removiendo ocasionalmente.
- Incorporar la harina de trigo y mezclar durante 1 minuto.
- Añadir la bebida vegetal y la levadura nutricional. Cocinar durante 3 minutos, hasta obtener un relleno cremoso.
- Retirar el relleno del fuego y dejar enfriar por completo.
- Estirar la masa sobre una superficie enharinada hasta alcanzar 3 milímetros de espesor.
- Cortar 12 discos de masa de aproximadamente 12 centímetros de diámetro.
- Colocar 2 cucharadas de relleno en el centro de cada disco.
- Humedecer los bordes de la masa con agua.
- Cerrar las empanadas y realizar un repulgue para sellarlas.
- Disponer las empanadas sobre una bandeja aceitada.
- Hornear a 200 grados Celsius durante 20 minutos, hasta que estén doradas.
Cómo hacer brownie sin huevo ni lácteos
Brownie sin huevo ni lácteos
- Plato: Postre
Ingredientes
- 1 taza de harina de trigo
- 1/2 taza de cacao en polvo sin azúcar
- 3/4 taza de azúcar
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- 1/2 taza de bebida vegetal
- 1/3 taza de aceite vegetal
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1/2 taza de chips de chocolate sin lácteos
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Forrar un molde cuadrado de 20 centímetros con papel para hornear.
- Mezclar la harina, el cacao, el azúcar, el polvo de hornear y la sal en un recipiente.
- Incorporar la bebida vegetal, el aceite y el extracto de vainilla.
- Revolver la mezcla hasta integrar los ingredientes y obtener una masa homogénea.
- Añadir los chips de chocolate y mezclar suavemente.
- Verter la masa en el molde preparado y alisar la superficie.
- Hornear durante 20 a 25 minutos.
- Retirar el molde del horno y dejar enfriar completamente antes de cortar.
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