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ABC Revista
01 de noviembre de 2026 - 01:00

El hombre que nunca se enferma: ¿fortaleza o negación?

En Noviembre Azul, la prevención va más allá del cáncer de próstata
En Noviembre Azul, la prevención va más allá del cáncer de próstata.Shutterstock

En Noviembre Azul, la prevención va más allá del cáncer de próstata: también implica reconocer por qué muchos hombres postergan consultas y cuándo un dolor, el cansancio o un cambio persistente justifican pedir ayuda.

Por Alba Acosta
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Noviembre Azul arranca con una escena conocida: un hombre sigue trabajando, entrenando o resolviendo pendientes aunque el dolor, el cansancio o algún cambio en el cuerpo ya le estén alterando la rutina. A veces no le falta información. Le cuesta admitir que necesita ayuda.

La campaña de salud masculina suele centrarse en los controles urológicos y en la prevención del cáncer de próstata. También deja ver algo menos visible: la costumbre de postergar consultas, quitarle peso a síntomas que no se van y tratar el malestar como una prueba de aguante.

Lea más: ¿Qué causa la disfunción eréctil? Estos son los factores más frecuentes

“No es nada”, “debe ser el estrés” o “voy cuando tenga tiempo” son frases de todos los días. Pueden aparecer ante un dolor en el pecho, mal dormir, cambios al orinar, tristeza que no cede, irritabilidad, cansancio o molestias sexuales. Ninguna de esas señales implica por sí sola una enfermedad grave, pero la espera sí puede demorar una evaluación cuando el síntoma persiste, empeora o empieza a limitar la vida diaria.

Por qué algunos hombres evitan ir al médico

No se trata de desinterés. La psicología describe la minimización: reducir mentalmente la amenaza para calmar la ansiedad que genera. Consultar obliga a aceptar una posibilidad incómoda, como un diagnóstico, un cambio de hábitos o una limitación. Aplazarlo da alivio enseguida, aunque dure poco.

En Noviembre Azul, la prevención va más allá del cáncer de próstata
En Noviembre Azul, la prevención va más allá del cáncer de próstata.

También influye lo aprendido. Durante años, muchos modelos de masculinidad asociaron autonomía con no pedir ayuda y aguante con fortaleza. Bajo esa lógica, reconocer un dolor físico o emocional se vive como pérdida de control y no como una decisión de cuidado. La sociología de la salud muestra que estas normas afectan cómo se nombran los síntomas y cuándo se busca atención, sobre todo si no hay una urgencia evidente.

Desde la neurociencia se suma otro dato: el cerebro da prioridad a lo inmediato (el trabajo, la plata, la familia, los horarios) sobre riesgos inciertos o lejanos. Si una molestia permite seguir funcionando, es fácil dejarla para después. El problema empieza cuando ese “después” se vuelve costumbre.

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Observar un síntoma o normalizarlo

No toda molestia pide consulta inmediata, pero aguantar un malestar sin revisarlo tampoco es señal de fortaleza. Más que la intensidad, pesan la duración, la frecuencia y cuánto interfiere.

Conviene consultar si el síntoma dura varias semanas, vuelve, aumenta, afecta el sueño, el trabajo, el ejercicio o los vínculos, o aparece junto con pérdida de peso sin explicación, sangrados, fiebre, falta de aire, dolor intenso o alteraciones urinarias.

En salud mental, la irritabilidad constante, el aislamiento, el consumo creciente de alcohol o la pérdida de interés también pueden ser formas de sufrimiento que cuesta reconocer.

Pedir turno antes de que el cuerpo obligue

La consulta preventiva no requiere sentirse enfermo. Los controles recomendados dependen de la edad, los antecedentes familiares, los síntomas y los factores de riesgo, así que lo mejor es hablarlo con un médico de atención primaria o un urólogo en vez de seguir calendarios generales.

Lea más: ¿Se puede ralentizar el deterioro físico que viene con la edad?

En lugar de “¿aguanto?”, probá preguntarte “¿esto me está afectando o se repite?”. No hace falta alarmarse con cada señal, solo no confundir silencio con bienestar.

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