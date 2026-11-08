Agenda cultural y artística del 8 al 14 de noviembre de 2026

Domingo 8
Show de básquetbol / Harlem Globetrotters
Ofrecido por: Harlem Globetrotters
Hora: 19:00
Lugar: SND Arena
Informaciones: ticketea.com.py
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Ballet / Franceso
Ofrecido por: Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción
Hora: 19:00
Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane
Informaciones: tuti.com.py
Martes 10
Taller de inglés para Turismo
Dirigido a trabajadores del sector hotelero, esta actividad es gratuita y estará a cargo de la Dra. Shellwyn Badger, de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay.
La cita es de 10:00 a 11:30 en Turista Róga – Oficina Regional Senatur (Encarnación). Reservas al 0975 767720 y más informaciones en @eurosur y @senatur_py
Viernes 13
Concierto / Luis Parra
Ofrecido por: Luis Parra
Hora: 21:30
Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane
Informaciones: tuti.com.py
Concierto / Saramalacara
Ofrecido por: Saramalacara
Hora: 21:00
Lugar: Sacramento Brewing Co.
Informaciones: ticketea.com.py
Sábado 14
Tour guiado / Los Misterios de Loma Tarumá
Invitan a vivir una experiencia diferente: una visita guiada con dramaturgia, para conocer misterios, personajes e historias de Loma Tarumá.
Se trata de una puesta en escena con personajes históricos y relatos “que te transportarán a otra época”. Horarios dsponibles: 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 y 0:00. Reservas al 0981 224687 y más informaciones en @puntodivertidopy
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Concierto / Aliento de Perro
Ofrecido por: Aliento de Perro
Hora: 20:00
Lugar: Die Mannschaft Bar
Informaciones: ticketea.com.py
Concierto / Rock en Py Fest
Ofrecido por: Rock en Py
Hora: 15:00
Lugar: Centro Cultural del Puerto
Informaciones: ticketea.com.py