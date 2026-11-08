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ABC Revista
08 de noviembre de 2026 - 01:00

Agenda cultural y artística del 8 al 14 de noviembre de 2026

Los Misterios de Loma Tarumá.
Los Misterios de Loma Tarumá.Shutterstock

Enterate de los eventos imperdibles de la semana, entre visitas guiadas, conciertos, ballet y más.

Por ABC Color
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Domingo 8

Show de básquetbol / Harlem Globetrotters

Ofrecido por: Harlem Globetrotters

Hora: 19:00

Lugar: SND Arena

Informaciones: ticketea.com.py

Lea más: Show de Ed Sheeran se muda al Jockey Club: ¿qué pasa con las entradas ya adquiridas?

Ballet / Franceso

Ofrecido por: Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción

Hora: 19:00

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane

Informaciones: tuti.com.py

Martes 10

Taller de inglés para Turismo

Dirigido a trabajadores del sector hotelero, esta actividad es gratuita y estará a cargo de la Dra. Shellwyn Badger, de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay.

Guía turístico.
Guía turístico.

La cita es de 10:00 a 11:30 en Turista Róga – Oficina Regional Senatur (Encarnación). Reservas al 0975 767720 y más informaciones en @eurosur y @senatur_py

Viernes 13

Concierto / Luis Parra

Ofrecido por: Luis Parra

Hora: 21:30

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane

Informaciones: tuti.com.py

Concierto / Saramalacara

Ofrecido por: Saramalacara

Hora: 21:00

Lugar: Sacramento Brewing Co.

Informaciones: ticketea.com.py

Sábado 14

Tour guiado / Los Misterios de Loma Tarumá

Invitan a vivir una experiencia diferente: una visita guiada con dramaturgia, para conocer misterios, personajes e historias de Loma Tarumá.

Se trata de una puesta en escena con personajes históricos y relatos “que te transportarán a otra época”. Horarios dsponibles: 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 y 0:00. Reservas al 0981 224687 y más informaciones en @puntodivertidopy

Lea más: “La bola negra” gana el premio del público del Festival de Cine de Londres

Concierto / Aliento de Perro

Ofrecido por: Aliento de Perro

Hora: 20:00

Lugar: Die Mannschaft Bar

Informaciones: ticketea.com.py

Concierto / Rock en Py Fest

Ofrecido por: Rock en Py

Hora: 15:00

Lugar: Centro Cultural del Puerto

Informaciones: ticketea.com.py

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