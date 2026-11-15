Signature 27: Hello Moto, Hello Río

Este nuevo equipo prémium de Motorola, sin duda alguna, viene para sacudir el mercado con prestaciones que lo hacen ser un “buque insignia” flagship que no va a pasar desapercibido y, a la vez, pretende conquistar a un público que busca un dispositivo que cumpla en todos los apartados posibles.

Primeramente, el signature 27 se aleja de la monotonía estética con una estructura estilizada de 227 gramos y un perfil de apenas 7,99 milímetros que alberga acabados minuciosamente seleccionados y claramente, como la marca acostumbra a sus seguidores, vuelven las colaboraciones con Pantone.

Este equipo presenta dos opciones de color: Pantone Coal Smoke, un gris cálido y ahumado con carácter industrial refinado, el cual recibe una dimensión adicional gracias al acabado Tactical Weave, y el Pantone Capulet Olive, un verde que presenta un acabado texturizado que evoca textiles de alta costura, aportando calidez y personalidad visual.

Además, su estructura se construye a partir de un marco de aluminio de grado aeroespacial flanqueado por el nuevo cristal Corning Gorilla Glass Ceramic 3, por lo que está diseñado para resistir caídas y arañazos. El celular también alcanza la doble certificación IP68 e IP69, que protege contra el polvo, la suciedad, la arena y las inmersiones accidentales en agua, junto al aval de resistencia de grado militar MIL-STD-810H.

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Cámaras para todo momento

Para recorrer Río de Janeiro y sus atractivos turísticos, sin duda alguna una cámara es algo primordial para capturar recuerdos. En el caso del Motorola signature 27, este celular está preparado para recorrer el mundo entero y tomar miles de fotografías o videos. Específicamente, tiene un conjunto que no solo ostenta el sello DXOMARK Gold Label, sino que también estrena tecnologías inéditas en el sector de la fotografía móvil:

Por ejemplo, su cámara principal de 50 MP está basada en el sensor Sony LYTIA L910, equipado con tecnología LOFIC para un rango dinámico extremo en tomas nocturnas, Quad Pixel y estabilización óptica avanzada (OIS). También graba video hasta en 8K a 30 fps y 4K a 120 fps en cámara lenta.

Otra cámara clave es su teleobjetivo periscópico de 200 MP con sensor de 1/1.56″ y zoom óptico de 3x. Asimismo, integra el motor Super Zoom Pro de hasta 100x, reforzado por inteligencia artificial generativa para reconstruir detalles lejanos con nitidez cromática. Si bien el Cristo Redentor corona las alturas de Río, igual a kilómetros en la playa o en un mirador: con este equipo nos podremos “acercar” y notar detalles que no se perciben a simple vista.

Además, su ultra gran angular de 50 MP tiene una cobertura de 122,1°, enfoque PDAF y capacidades dedicadas a la fotografía macro. Otra gran innovación que presenta el signature 27 es el primer sensor de acción EVS (Event-Based Sensor) dedicado en un smartphone, listo para congelar objetos en movimiento rápido, incluso en entornos nocturnos.

Finalmente, para los selfies en cualquier lugar histórico que queramos recordar, la cámara frontal de 50 MP está más que lista con una amplia apertura, un gran campo de visión y grabación en 4K a 30 fps.

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Pantalla y audio que marcan la diferencia

El sol no es un problema para revisar las notificaciones estando al aire libre con el Motorola signature 27, y esto quedó más que comprobado por experiencia propia en las playas y recorriendo Río, ya que su pantalla alcanza un brillo máximo pico deslumbrante de 12.000 nits, con 3.000 nits en modo de alto brillo (HBM). Asimismo, presenta un panel Extreme AMOLED Duo con resolución Super HD 1.5K y tasa de refresco variable LTPO a 120 Hz.

En lo que refiere al audio, Motorola estrena con este celular una alianza estratégica con Bang & Olufsen (Audio by B&O), la prestigiosa compañía danesa de referencia en el ámbito. Sus altavoces estéreo coaxiales vienen afinados de fábrica con la firma acústica del fabricante y soporte de Dolby Atmos, respaldados además por una matriz de cinco micrófonos integrados para captura de audio tridimensional y cancelación de ruido.

Batería para todo el día

Varias marcas pueden decir que sus equipos tienen baterías que “duran todo el día”; sin embargo, un celular con estas prestaciones y una pila de 7.000 mAh solamente se encuentra en el signature 27. Incluso, su sistema de carga por cable TurboPower de 90 W permite recuperar energía para un día entero de uso en pocos minutos, mientras que también está preparado para carga inalámbrica de 50 W.

Con esta capacidad, no importa si el día inicia temprano: la batería va a estar lista para dar un rendimiento óptimo a lo largo de toda la jornada. Para sostener este nivel de potencia sin complicaciones el cerebro del equipo, el avanzado procesador Snapdragon 8 Elite Extreme gen. 6 de Qualcomm, se acompaña del sistema de refrigeración ArcticMesh, que combina una cámara de vapor 3D con un gel térmico de partículas de diamantes.

Software e inteligencia artificial

El signature 27 llega con Android 17 de fábrica bajo el firme compromiso de 7 años de actualizaciones del sistema operativo y 7 años de parches de seguridad. Por otra parte, las personas interesadas en instalar el sistema operativo Graphene OS de una manera oficial también tendrán esa opción a futuro.

El ecosistema digital integra las capacidades avanzadas de Google Gemini Intelligence combinadas con la suite propietaria Motorola Qira, además del paquete completo de herramientas de edición generativa en Google Fotos.

Finalmente, el nuevo estándar insignia en telefonía prémium muy pronto estará disponible en Paraguay, ya listo para marcar una diferencia en el día a día con su uso.