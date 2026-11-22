Temor a innovaciones en el tránsito

En 1969 estaba en estudio un nuevo Reglamento de Tránsito para Asunción. Un sector muy interesado era la Federación de Trabajadores del Transporte Colectivo del Paraguay, cuyo presidente era el diputado nacional Salvador Vera, quien pidió que sus representantes integren la comisión redactora, inclusive. Temían que las innovaciones afecten la “locomoción colectiva”. Otro conflicto era que la Municipalidad de Asunción quería obligar a la revalidación en la Capital de los registros expedidos en el interior. Además, había cursos para choferes y guardas de ómnibus.

Carritos y vendedores al acecho

“Lo que está sucediendo en la plaza Independencia (hoy plaza De la Libertad, del conjunto Plaza de los Héroes), en el tramo de la calle Chile entre Oliva y Estrella, pasa ya todas las rayas. Con la excusa de que los carritos tienen ruedas y pueden circular llegan hasta la plaza y allí se quedan para solaz de propios y extraños. El que es responsable de que estas cosas todavía sucedan en nuestra capital, en pleno centro, a una cuadra del hotel Guaraní, detrás del Panteón delos Héroes, creemos, no ama a su ciudad”, decía la crítica de ABC Color en noviembre de 1969.

<i>Ivai la porte</i>

En noviembre de 1969 fue representada en sección familiar y noche en el cine teatro Guaraní la obra Ivai la porte. La obra de Ernesto Báez, con gran parte del diálogo en guaraní, fue estrenada con mucho éxito y aceptación del público. La puesta en escena estaba a cargo de la compañía Báez-Reisófer-Gómez, bajo la dirección y también con la actuación de Ernesto Báez. Actuaban César Álvarez Blanco, Emigdia Reisófer como Mangacha (foto), Carlos Gómez, Rafael Rojas Doria y otros.

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