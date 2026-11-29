Promoción General José E. Díaz

Bachilleres del Colegio Nacional de la Capital, promoción 1966 “General José Eduvigis Díaz”, posan ante la estatua de Benjamín Aceval en el predio de la centenaria institución. Este 5 de diciembre se cumplen 60 años de esta fotografía en la que aparecen los flamantes egresados que recibieron sus títulos del entonces presidente de la República, Alfredo Stroessner, quien acostumbraba a asistir a los actos de colación en las instituciones educativas del país.

Visita para la nostalgia

El pasado 13 de noviembre, el mismo grupo de bachilleres de 1966 del Colegio Nacional de la Capital, ya todos mayores, entre quienes se destaca un antiguo colaborador de ABC Color, Ricardo Caballero Aquino, llegó hasta la institución para cantar el Himno Nacional con los alumnos de la actual promoción ante la misma estatua donde salieron en la fotografía hace 60 años. Los egresados del sexto curso, primera sección, de hace seis décadas fueron 30 alumnos.

Nuevas oficinas de Varig

Un día como hoy, pero de 1969, se realizó la apertura de las oficinas de Varig en Asunción, que fueron objeto de sustantivas reformas. En el acto público habló el gerente general de dicha empresa, señor José Germano da Silva. Asistieron a esta inauguración el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gral. Marcial Samaniego; personal de la embajada del Brasil, autoridades nacionales, representantes de agencias de turismo, de compañías aéreas así como gente de prensa y radio capitalino. También vinieron al país desde el Brasil directivos de Varig encabezados por Eduardo Neves, director de Tráfico Internacional.

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