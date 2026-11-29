Cómo hacer galletitas de cacao y almendras
Galletitas navideñas de cacao y almendras
Ingredientes
- 100 gramos de manteca a temperatura ambiente
- 100 gramos de azúcar moreno
- 1 huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 150 gramos de harina 0000
- 30 gramos de cacao amargo en polvo
- 50 gramos de almendras molidas
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1 pizca de sal
- 18 almendras enteras
- 3 cucharadas de azúcar común para rebozar
Elaboración paso a paso
- Batir la manteca con el azúcar moreno en un bol hasta obtener una crema suave y homogénea.
- Incorporar el huevo junto con la esencia de vainilla y mezclar bien.
- Tamizar la harina 0000, el cacao amargo en polvo, el polvo de hornear, la canela en polvo y la pizca de sal sobre la preparación.
- Agregar las almendras molidas e integrar todos los ingredientes con una espátula o con las manos hasta formar una masa tierna que no se pegue.
- Cubrir la masa con papel film y llevar a la heladera durante 30 minutos.
- Precalentar el horno a 180 °C y preparar una placa con papel manteca o apenas enmantecada.
- Formar 18 bolitas del tamaño de una nuez y pasar cada una por el azúcar común para cubrir toda la superficie.
- Acomodar las bolitas en la placa dejando una separación de 3 centímetros entre sí.
- Presionar suavemente el centro de cada galletita con 1 almendra entera.
- Hornear durante 12 a 15 minutos hasta que los bordes estén firmes y la superficie presente ligeras grietas.
- Retirar del horno y dejar enfriar completamente sobre una rejilla antes de servir.
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Galletitas navideñas de jengibre
- Plato: Postre
Ingredientes
- 120 gramos de manteca blanda
- 150 gramos de azúcar moreno
- 3 cucharadas de miel de caña o melaza
- 1 huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 320 gramos de harina 0000
- 2 cucharaditas de jengibre en polvo
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1 pizca de clavo de olor molido
- 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1 pizca de sal
- 150 gramos de azúcar impalpable
- 2 cucharadas de jugo de limón
Elaboración paso a paso
- Batir la manteca blanda con el azúcar moreno en un bol hasta lograr una textura cremosa.
- Incorporar la miel de caña, el huevo y la esencia de vainilla, y mezclar hasta integrar por completo.
- Tamizar la harina 0000, el jengibre en polvo, la canela en polvo, la pizca de clavo de olor molido, el bicarbonato de sodio y la pizca de sal sobre la mezcla húmeda.
- Unir todo con espátula o con las manos hasta formar una masa suave y homogénea.
- Dividir la masa en 2 bollos, envolverlos en papel film y llevarlos a la heladera durante 1 hora como mínimo.
- Precalentar el horno a 180 °C y forrar una placa para horno con papel manteca.
- Estirar cada porción de masa sobre una superficie ligeramente enharinada hasta alcanzar un grosor de 5 milímetros.
- Cortar las galletitas con cortantes con formas navideñas, como muñecos y copos de nieve, y acomodarlas en la placa.
- Hornear durante 8 a 10 minutos hasta que los bordes comiencen a dorarse ligeramente.
- Retirar del horno y dejar enfriar sobre una rejilla antes de decorar.
- Mezclar en un bol el azúcar impalpable con el jugo de limón hasta obtener un glaseado espeso y firme.
- Colocar el glaseado en una manga pastelera o bolsita con un corte pequeño y decorar las galletitas ya frías antes de dejar secar.
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Vanillekipferl (galletitas de vainilla)
- Plato: Postre
- Receta: austriaca
Ingredientes
- 200 gramos de manteca fría en cubos
- 250 gramos de harina 0000
- 100 gramos de almendras molidas
- 70 gramos de azúcar común
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1 pizca de sal
- 120 gramos de azúcar impalpable
- 2 cucharaditas de azúcar vainillado
Elaboración paso a paso
- Colocar en un bol la manteca fría en cubos, la harina 0000, las almendras molidas, el azúcar común, el extracto de vainilla y la pizca de sal.
- Trabajar con la punta de los dedos hasta obtener un arenado parejo y luego unir rápidamente hasta formar una masa lisa.
- Formar un cilindro con la masa, envolverlo en papel film y llevarlo a la heladera durante 1 hora.
- Precalentar el horno a 175 °C y forrar una placa para horno con papel manteca.
- Cortar porciones de masa de unos 15 gramos, rodarlas entre las palmas para formar tiras finas y curvarlas en forma de medialuna o herradura.
- Acomodar las piezas en la placa dejando una separación de 2 centímetros entre cada una.
- Hornear durante 12 a 15 minutos hasta que las puntas comiencen a tomar un leve tono dorado.
- Mezclar en un plato hondo el azúcar impalpable con el azúcar vainillado.
- Retirar las galletitas del horno, esperar 2 minutos para que se afirmen un poco y rebozarlas con cuidado en la mezcla de azúcar mientras aún estén tibias.
- Dejar enfriar por completo sobre una rejilla y espolvorear con un poco más de azúcar impalpable si se desea.