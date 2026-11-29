Galletitas navideñas: tres recetas para disfrutar en el mes de la Navidad

Galletitas navideñas: tres recetas para disfrutar en el mes de la Navidad

Se acerca diciembre y la Navidad está a la vuelta de la esquina. Chocolate y almendras, jengibre y vainilla: estas tres recetas reúnen clásicos de la repostería navideña para preparar en casa, desde las galletitas de cacao hasta las tradicionales Vanillekipferl austríacas.