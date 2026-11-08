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Gastronomía

Tres tortas sin lácteos: recetas fáciles y deliciosas

Tres tortas, tres formas de convertir ingredientes cotidianos en algo especial: una húmeda de chocolate sin lácteos, otra de naranja y aceite de oliva y una de coco. Recetas para variar la mesa sin renunciar al sabor.

Por ABC Color
08 de noviembre de 2026 - 01:00
Variedad de tortas.
Variedad de tortas.Shutterstock

Cómo hacer una torta húmeda de chocolate sin lácteos

Torta de chocolate.
Torta de chocolate.

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Torta húmeda de chocolate sin lácteos

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 2 tazas de harina de trigo 0000
  • 1 taza de azúcar
  • media taza de cacao amargo en polvo
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 1 pizca de sal
  • 1 taza de agua tibia
  • media taza de aceite vegetal
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 cucharada de vinagre de manzana

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C y engrasar un molde para torta.
  2. Tamizar los ingredientes secos en un recipiente grande: la harina, el azúcar, el cacao, el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio y la sal.
  3. Mezclar los ingredientes secos hasta integrar completamente.
  4. Agregar el agua tibia, el aceite vegetal, el extracto de vainilla y el vinagre de manzana al mismo recipiente.
  5. Batir la preparación con batidor manual hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.
  6. Verter la mezcla en el molde preparado.
  7. Hornear durante 35 minutos o hasta que al introducir un palillo este salga limpio.
  8. Retirar del horno y dejar enfriar completamente antes de desmoldar.

Cómo hacer una torta de naranja y aceite de oliva

Torta de naranja.
Torta de naranja.

Torta de naranja y aceite de oliva

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 3 huevos
  • 1 taza de azúcar
  • 1/2 taza de aceite de oliva
  • 1/2 taza de jugo de naranja natural
  • 1 cucharada de ralladura de naranja
  • 2 tazas de harina de trigo
  • 1 cucharada de polvo para hornear
  • 1 pizca de sal

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C y engrasar un molde con unas gotas de aceite de oliva y un poco de harina.
  2. Batir 3 huevos con 1 taza de azúcar en un recipiente hondo hasta obtener una mezcla pálida y espumosa.
  3. Agregar 1/2 taza de aceite de oliva, 1/2 taza de jugo de naranja natural y 1 cucharada de ralladura de naranja a la preparación.
  4. Integrar los líquidos suavemente hasta lograr una mezcla homogénea.
  5. Tamizar 2 tazas de harina de trigo, 1 cucharada de polvo para hornear y 1 pizca de sal sobre los ingredientes húmedos.
  6. Mezclar con movimientos envolventes utilizando una espátula hasta incorporar los secos sin batir en exceso.
  7. Vertir la masa en el molde preparado.
  8. Hornear durante 35 minutos o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.
  9. Dejar enfriar durante 10 minutos antes de desmoldar sobre una rejilla.

Cómo hacer una torta de coco

Torta de coco.
Torta de coco.

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Torta de coco

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 200 gramos de harina de trigo
  • 150 gramos de azúcar
  • 10 gramos de polvo para hornear
  • 1 pizca de sal
  • 1 taza de leche de coco
  • media taza de aceite vegetal
  • 3 huevos
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 taza de coco rallado

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C y engrasar un molde para torta.
  2. Tamizar la harina junto con el polvo para hornear y la sal en un recipiente grande.
  3. Batir los huevos con el azúcar en otro recipiente hasta obtener una mezcla espumosa.
  4. Agregar el aceite vegetal, la leche de coco y el extracto de vainilla a la mezcla de huevos y batir hasta integrar.
  5. Incorporar los ingredientes secos a la mezcla líquida con movimientos envolventes.
  6. Añadir el coco rallado y mezclar suavemente para distribuir de manera uniforme.
  7. Verter la preparación en el molde preparado.
  8. Hornear durante 40 minutos o hasta que al insertar un palillo este salga limpio.
  9. Dejar enfriar sobre una rejilla antes de desmoldar y servir.

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