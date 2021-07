Una celebración a lo grande

El Paraguay está una vez más en el mapa de las celebraciones oficiales por el Día Internacional del Jazz 2018, en coincidencia con la fecha establecida por la Unesco para dicho festejo. En esta ocasión, el evento en nuestro país llega a su quinto año consecutivo, motivo por el cual sus impulsores decidieron celebrar a lo grande en una noche de gala con la presencia de la Reteté Big Band de São Paulo, Brasil; la Santa Fe Jazz Ensamble, de Argentina, y Asunción Jazz All Stars.

Víctor Sebastián Morel, baterista y director artístico del festival, contó que la idea de reunir a estos grupos “responde a tratar de celebrar a lo grande”, ya que lograron llegar a los cinco años de esta fiesta musical. “Para nosotros es un superesfuerzo hacer un festival de jazz en el país, además de los que se vienen haciendo históricamente, como el del CCPA, o uno actual como el AsuJazz”, explicó. “Queríamos redoblar esfuerzos y programar una noche exclusiva de big bands, algo que en el mundo muy pocas veces se hace, ya sea por lo pesado que es coordinar, producir y la movilidad de un montón de gente de afuera”, indicó.

El músico detalló que desde São Paulo vienen 16 músicos gracias a la ayuda de Ibermúsicas y, desde Santa Fe, “una de las big bands ícono de Sudamérica, que tiene 20 años de carrera”. Resaltó que la banda argentina tiene un vínculo con el Paraguay gracias al trombonista Remigio Pereira, quien fue invitado para tocar varias veces con ellos como solista. “A la Santa Fe la traemos con fondos propios del festival”, remarcó.

Por el lado de la participación paraguaya, Morel formó la Asunción Jazz All Stars, “una representación de los mejores de la escena del jazz nacional, una proyección”. El baterista explicó que eligió a músicos que hayan participado de las cuatro ediciones anteriores del festival con un proyecto propio. Además, destacó que en el grupo hay cuatro generaciones de músicos. “Por un lado están Carlos Schwartzman y Riolo Alvarenga, luego viene la generación de Ariel Burgos, en el intermedio están José Villamayor y Pedro Martínez, y después viene la gente nueva, como Lucero Núñez y Lara Barreto. Con base en eso se armó el grupo y me parece algo fantástico”. La banda se completa con Celso Joabe, Vanessa Chávez, Iván Paredes, Gustavo Pedersen, Bruno Muñoz, José Pereira, Rudi Elías y Gustavo Viera.

Otro aspecto que Morel encontró fundamental es que será un homenaje a los músicos históricos del jazz paraguayo. “Con las big bands recordamos a Palito Miranda y, justamente, Celso hizo un arreglo de su tema Carola. También se presentará un arreglo exclusivo de una obra de Jorge ‘Lobito’ Martínez”, mencionó. Algo en lo que hizo énfasis es que todos los arreglos musicales que la Asunción Jazz All Stars interpretará serán estrenados en la noche. “Tanto Villamayor como Martínez y Viera presentarán temas propios; así, en total son cinco temas los que tocará la agrupación”, contó.

Una escena en crecimiento

En el 2014 surgió este festival de la mano de Morel, quien aunó esfuerzos con su socio productor David Messina ante el gran crecimiento de la escena del jazz nacional. “Como programador artístico noté que la escena creció con propuestas propias. Nos dimos cuenta de que la programación de otros festivales consideraba que se presenten standards de jazz y vimos que la gente tenía una respuesta sumamente positiva por las composiciones propias de los grupos, entonces nació esta idea para priorizar exclusivamente los proyectos con identidad propia”.

Morel destacó lo esencial de fortalecer trabajos propios. “Partamos de la base de que el jazz en el país tiene muy poca difusión a nivel radial, entonces no llega masivamente”, reflexionó. No obstante, la escena del jazz “creció tanto en músicos como en público y siempre va gente nueva a los eventos”.

“Lo de los proyectos propios está bueno, porque si programás un concierto de rock, la idea es traer gente que se conozca; eso es lo que vende. Sin embargo, con el jazz no es así, ya que la gente se va por la calidad artística independientemente de si se le conoce o no. Hay grupos o músicos no tan famosos, pero de buenísima calidad. Entonces, la gente va más por la curiosidad del arte mismo, por lo que puede ofrecer. Eso genera expectativas”, manifestó.

Si bien el festival nació con la idea de nutrir la escena desde el punto artístico, también se enfocaron en lo educacional. “Ofrecimos clases magistrales, pero este año dejamos de lado eso para fortalecer lugares como Mburucujazz, que todo el mes tuvo conciertos de propuestas originales”. A futuro, espera “poder seguir trayendo músicos de afuera, exclusivamente, para el ámbito educativo”.

En estos cinco años también fue creciendo la producción del evento. “Al principio presentábamos solo grupos nacionales, hasta que el año pasado logramos traer grupos de Brasil, Argentina y España”.

Invitados de lujo

La Reteté Big Band fue formada en el 2014 por algunos de los más destacados músicos de la escena del jazz paulista. Sus integrantes actúan con las mejores formaciones instrumentales de São Paulo, como Alexandre Mihanovich Quinteto, Soundscape Big Band, Banda Mantiqueira, Banda da Patroa, entre otras. En el 2011 participó en la grabación de la banda sonora del cortometraje ¡Una vez más, maestro!, del director Gustavo Gomes de Melo. En el 2012 recibió el Premio de Nuevos Talentos concedido por el Savassi Festival. En el 2015 lanzó su primer álbum: Chama Viva. Su repertorio incluye arreglos y composiciones propias de músicos como Carlos C. Lafelice, Alexandre Mihanovich y Paulo Malheiros, así como también arreglos de música popular brasileña y de grandes compositores norteamericanos, como Thad Jones y Oliver Nelson. Su director es Thiago Alves.

La Santa Fe Jazz Ensamble fue creada en 1981, en la ciudad capital de la provincia del mismo nombre. El grupo compartió escenario con importantes figuras de la escena jazzística internacional, como Joe Pass, Paquito D’Rivera, Conrad Herwig, Perico Sambeat, Andrés Boiarsky, Ricky Cavalli y Ernesto Jodos. En 1996, su primer disco fue nominado como mejor producción discográfica rubro jazz en los premios argentinos ACE. En 1999 presentó Índigo, un tributo a la música de Duke Ellington, coproducido con la Universidad Nacional del Litoral, que recibió excelentes críticas en medios periodísticos especializados. El trompetista Pedro Casís dirige en esta banda a músicos profesionales de reconocida trayectoria y sólida formación. La banda llega con un repertorio exclusivo de latin jazz y arreglos de músicas de Astor Piazzolla, como también del baterista argentino Pocho Lapouble.

Sepa más

Entradas anticipadas en Red UTS a G. 60.000. El día del evento costarán G. 80.000.

Fotos: ABC Color/Silvio Rojas/Gentileza.