Eficiencia logística del agro

El Lic. Fernando Benítez Villalba, director de FB Despachos, sintetiza el vínculo de manera clara y directa.

“Somos sus despachantes de Aduana”, manifiesta.

Esta relación, que se ha fortalecido con el paso del tiempo, refleja una sinergia operativa orientada a garantizar fluidez en los procesos de comercio exterior y abastecimiento.

Ocho años acompañando el crecimiento industrial

La trayectoria conjunta entre ambas empresas se remonta a casi una década de trabajo coordinado.

Según Benítez Villalba, son “ocho años que trabajamos juntos acompañando su constante crecimiento”, destacando así la evolución paralela entre la expansión productiva de la compañía agroindustrial y el soporte logístico brindado desde el área aduanera.

Este acompañamiento se sustenta también en la experiencia acumulada de la empresa de servicios, que cuenta con una sólida presencia en el mercado.

“Llevamos 24 años de trayectoria brindando un servicio de despachos y consultoría aduanera”, señaló el director, remarcando el enfoque integral que ofrecen en cada operación.

Desafíos logísticos en una industria de alta exigencia

Trabajar con una empresa del rubro agroindustrial implica desafíos específicos vinculados a tiempos, normativas y eficiencia operativa.

En este sentido, la coordinación interinstitucional se vuelve un elemento crítico para evitar interrupciones en la cadena productiva.

“El desafío logístico y aduanero implica agilidad y una buena coordinación entre ambas partes. Es clave porque de nosotros depende la logística y que la producción no pare”, afirmó Benítez Villalba, subrayando el impacto directo que tiene la gestión aduanera en la continuidad operativa del sector.

La dinámica del comercio exterior, sumada a las exigencias regulatorias cada vez más estrictas, obliga a las empresas a operar con altos estándares técnicos y procesos optimizados.

Proyección y crecimiento con estándares internacionales

“Pretendemos seguir creciendo con un equipo profesional capacitado y así seguir estando a la altura de esta industria de primer nivel con la cual trabajamos con mucho orgullo”, expresó el director de FB Despachos.

Además, resaltó un factor diferencial que agiliza los procesos.

“Cabe mencionar que ambos contamos con certificación OEA y esto ayuda mucho en los procesos y en el cumplimiento de todas las exigencias requeridas”, destacó.

Esta certificación optimiza los procedimientos aduaneros y también refuerza la confiabilidad y seguridad en las operaciones internacionales.

Es así que la alianza entre FB Despachos y Tecnomyl se posiciona como un soporte estratégico relevante, orientado a garantizar eficiencia logística, cumplimiento normativo y continuidad productiva.

“Desde FB Despachos felicitamos a Tecnomyl por sus 35 años. Es un orgullo acompañar su desarrollo durante estos años y ser parte de una industria de primer nivel que impulsa el progreso del país”, mencionó el Lic. Benítez Villalba.