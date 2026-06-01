Impulso innovador desde el origen

El desarrollo de la industria láctea empieza en el campo. Para garantizar un flujo constante de materia prima de alta calidad hacia la planta de La Pradera, ¿cómo fortalecen hoy su cadena productiva? ¿Qué tipo de asistencia técnica o incentivos económicos ofrecen a los productores de su cuenca para asegurar la sostenibilidad del negocio?

–En La Pradera entendemos que la excelencia de nuestros productos comienza en el origen. Por eso trabajamos estrechamente con los productores que forman parte de nuestra cuenca lechera, promoviendo relaciones de largo plazo basadas en la confianza, el acompañamiento técnico y el crecimiento conjunto. Nos abastecemos principalmente de leche proveniente de la Cabaña Loma Verde, un tambo modelo del mismo grupo empresarial ubicado en Arroyos y Esteros, además de productores de colonias menonitas de la Región Oriental. Creemos que una cadena sólida y sostenible se construye cuando todos los actores crecen juntos, desde el productor hasta el consumidor final.

–El consumidor de hoy ya no busca solo la leche tradicional; exige productos funcionales, opciones sin lactosa, líneas fitness o reducidas en azúcares. ¿Cómo se traduce esta demanda en los laboratorios de desarrollo de La Pradera y cuáles son los lanzamientos más recientes con los que buscan liderar estas nuevas tendencias de consumo?

–En La Pradera seguimos de cerca la evolución de estas preferencias, analizando tendencias internacionales y hábitos de consumo para identificar oportunidades que nos permitan ampliar y fortalecer nuestro portafolio. Este trabajo nos ha llevado a consolidar categorías como los productos sin lactosa, las opciones reducidas en azúcar y los alimentos con atributos diferenciales orientados a las nuevas demandas del mercado. Una de nuestras principales novedades es el lanzamiento del nuevo Dulce de Leche Cero, que conserva el sabor y la cremosidad que han convertido a nuestro dulce de leche en uno de los favoritos de los paraguayos, ahora en una versión sin azúcar, sin lactosa, sin grasas y libre de gluten.

–Llegar a todo el país con productos frescos y mantener una cadena de frío es uno de los desafíos más complejos del sector. ¿Qué inversiones estratégicas ha realizado la empresa recientemente para optimizar este eslabón?

–La logística es un eslabón fundamental dentro de la industria láctea, ya que la calidad del producto debe preservarse desde el momento de su elaboración hasta que llega al consumidor. Por eso venimos realizando inversiones continuas en infraestructura, almacenamiento, refrigeración y distribución, acompañadas de mejoras en nuestros procesos de control y trazabilidad.

–El Día de la Leche nos invita a mirar el futuro del sector. En un mercado altamente competitivo, ¿dónde se encuentra hoy el valor agregado para La Pradera?

–Hoy el valor agregado no está únicamente en el producto, sino también en la capacidad de generar confianza y construir vínculos duraderos con quienes nos eligen. En La Pradera buscamos diferenciarnos a través de una propuesta que integra tradición, cercanía e innovación, respaldada por una materia prima de calidad, procesos rigurosos y una constante búsqueda de alternativas que aporten valor a las personas.