Bioseguridad y ambiente

“Actualmente la principal amenaza que tenemos los productores avícolas es la gripe aviar, nosotros pensábamos que estaba lejos, pero este año ingreso en el continente sudamericano y estuvo presente en el Chaco Paraguayo, pero afortunadamente se pudo controlar, sin embargo no podemos bajar lo brazos pues si llega a ingresar a una granja se debe sacrificar todo el lote. Nosotros tenemos muy en cuenta todos los detalles sobre bioseguridad y estamos atentos en todo momento”, explicó.

Atento siempre al contrabando

Sobre el tema de contrabando de huevos, el directivo señaló que desde mediados del año pasado esta relativamente controlado. “Ahora en el lado argentino se esta controlando bien, y del lado brasilero no nos esta afectando tanto, pero siempre es un desafío, ya que si nuestros vecinos (Brasil y Argentina) tienen casos de gripe aviar ya no pueden exportar, y directamente apunta sus productos hacia nuestro país, en cuanto al precio de la plancha de huevo en argentina no es tanta la diferencia y el consumidor elige los nuestros”, confirmó.

Números de producción y personales

“Hoy tenemos 360 colaboradores, esto incluye sector productivo, logístico y administrativo, y tenemos un 32 por ciento de participación en el mercado con una producción de aproximadamente 75.000 a 80.000 docenas por día (900.000 unidades), en los últimos años ampliamos nuestra producción en 8 a 10 por ciento, y este año estamos produciendo un 15 a 20 por ciento mas que a comienzo del año pasado. En el 2021 nos afecto el costo muy alto del maíz, tuvimos que bajar nuestro plantel de producción y recién el año pasado volvimos a recuperarnos de a poco”, destaco el señor Adolfo Koo.

Los únicos en producir huevo liquido en el país

Desde hace 7 años aproximadamente, la firma Nutrihuevo introdujo al país la tecnología de producción de huevos líquidos enteros pasteurizados. “Cuando empezamos no fue fácil porque la gente no conocía el producto, pero hoy día ya lo estamos posicionando y estimamos que estamos teniendo un 2 por ciento de crecimiento anual. Este producto se puede utilizar en pastelerías, panaderías, confiterías y otros productos”.

Ser una empresa carbono neutro

Hoy se habla muchos del tema emisión de gases de efecto invernadero, cuidado del ambiente, y consultamos cómo están encarando el tema. “Tenemos un departamento de responsabilidad social y empresarias que mide el impacto del agua, la huella hídrica, todo lo que tiene que ver con el tema de emisión de carbono, tenemos 13 hectáreas de bosques certificado, lo cual nos ayudará como empresa para ser en algún momento una empresa carbono neutro que es nuestro objetivo.

Objetivos de desarrollo sostenible y certificaciones

“Con orgullo podemos decir que como empresa cumplimos con 15 de los 18 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que pide las Naciones Unidas, y seguimos trabajando en cumplir con todos. En lo que tiene que ver con certificaciones tenemos la ISO 9000 que es de calidad de producción y la ISO 22.000 que es de Inocuidad de Alimentos, además somos una empresa “B” Certificada desde el año 2019 y que se relaciona con todo lo que hacemos y que tiene un triple impacto, que son en lo económico, ambiental y social”, finalizó nuestro entrevistado.