Huevos San Carlos mantiene compromiso con la excelencia

Desde su fundación en julio de 1993, Huevos San Carlos ha sido como un sueño hecho realidad para los hermanos José y Néstor Zarza. Ambos comenzaron su aventura en una granja de J. Augusto Saldívar, que contaba con unas 6.000 ponedoras, y un conocimiento limitado en lo referente a huevos comerciales. Con el tiempo su dedicación y esfuerzo los llevaron a construir un silo y un galpón para producir sus propios balanceados, lo que no solo mejoró la calidad de sus productos, sino que también optimizó costos, confirmó el doctor Zarza.

A medida que crecían como empresa también crecía ese deseo interno de cumplir mas objetivos. En un momento clave, en 2006, adquirieron un establecimiento en Carapeguá que se convirtió en su principal centro de producción. Esta decisión les permitió duplicar su capacidad, alcanzando las 80.000 aves ponedoras en 2007. En tanto, en 2013 dieron otro gran salto al invertir en galpones automatizados, incorporando la tecnología más avanzada en la producción de huevos, explicó nuestro entrevistado.

Capacidad de producción

Hoy en día, Huevos San Carlos opera dos granjas en el Departamento de Paraguarí, produciendo entre 180.000 y 200.000 huevos diarios, lo que equivale a unas 12.500 docenas. Con una capacidad instalada de 250.000 aves en producción y 40.000 aves en recría, la empresa no solo ha crecido en números, sino que también ha creado empleo para alrededor de 200 personas en las comunidades de J. A. Saldívar, Carapeguá y Yeré.

Innovando con pack de 20 huevos

Lo que realmente distingue a Huevos San Carlos de otras empresas es su compromiso con la calidad. Son los mayores productores de huevos blancos en Paraguay, desafiando el mito de que todos los huevos blancos son de contrabando. Además, también producen huevos rojos, asegurando que sus clientes reciban productos frescos y de alta calidad. La calidad no es un accidente; es el resultado de un trabajo constante y dedicado. Y a esto le han sumado este año, su nuevo pack de 20 huevos.

Crecer en tecnología

La empresa ha dado un paso más hacia la innovación al instalar un nuevo galpón automático con capacidad para 40.000 aves y abrir una fábrica de cartones, cerrando así el ciclo de producción, y además está en etapa de evaluación y búsqueda de un nuevo equipo para clasificación de huevos. Este esfuerzo refleja su orgullo por lo que han logrado y su visión de seguir creciendo y mejorando.