Misceláneas técnicas en la cría de pollos

Manejo y 5 sentidos

Aunque los métodos de registro de datos sobre crecimiento, consumo de alimento, mortalidad son importantes para monitorear el progreso del lote y llamar la atención cuando existe un problema, no se debe subestimar el uso de los 5 sentidos o el sentido común en el manejo de las aves.

A menudo, cambios en el comportamiento se observarán antes de que se produzca una caída en la producción y una respuesta a tiempo ante estos casos puede prevenir el desarrollo de problema más serios y profundos.

Conocer el comportamiento normal de las aves para el ambiente en el que están viviendo así como cuando cambia ese comportamiento normal, es esencial para determinar si el ambiente es correcto o no para el lote.

Los 5 sentidos son importantes: Mirar el comportamiento de las aves permitirá observar su confort o no dentro del galpón, olfatear el ambiente de cría permitirá detectar niveles de gases que podría afectar a sistemas respiratorios de las aves, probar, degustar permitirá detectar calidad del alimento suministrado, escuchar los cambios de sonidos en el ambiente de cría, los problemas respiratorios y al palpar, sentir la granulometría de alimento así como calidad de cama, si está sano, seco y saludable. A este procedimiento de palpar y sentir la cama de aves se le conoce como las 3 S del Tacto.

Ventilación en el galpón

La ventilación y el mantenimiento de un ambiente cómodo y constante para las aves durante los días cálidos son clave para limitar el impacto que las altas temperaturas pudieran tener en el rendimiento de los pollos de engorde. Por ese motivo se debe evitar la ventilación de transición y de túnel hasta los 10 días de vida de los pollitos a menos que el comportamiento indique que las aves sienten demasiado calor y sea necesario aumentar la ventilación.

Además, tener en cuenta que los extractores con ventilación mínima solo deben iniciar a operar continuamente si la temperatura aumenta 2° C por encima del punto de ajuste. Verificar que los galpones estén sellados adecuadamente y que la presión negativa sea la correcta. El enfriamiento evaporativo o Cooling no debe utilizarse si la HR es superior al 80%, ya que aumenta la HR del ambiente y si los niveles de HR ya son altos, la capacidad de las aves de perder calor se verá limitada.