Empresas que apuestan por ellas

La premiación reconoció a empresas en tres categorías: Más de 250 colaboradores, de 51 a 250 colaboradores y de 10 a 50 colaboradores.

Durante el acto, la directora ejecutiva de Great Place To Work (GPTW) Paraguay, Carolina Bestard, ofreció un discurso profundamente humano y contundente sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral paraguayo y el rol que cumplen las empresas para transformar esa realidad.

“Este evento no es solo una celebración. En realidad es una declaración”, afirmó.

“Hay empresas como ustedes que no solamente hablan sobre prácticas inclusivas o sobre dignidad, sino que demuestran en el día a día que esto es real”, dijo.

Bestard destacó que las organizaciones reconocidas comprendieron que impulsar el liderazgo femenino no representa únicamente una acción simbólica o un beneficio para las mujeres, sino una decisión estratégica capaz de fortalecer culturas corporativas y mejorar resultados.

“Crear espacios donde las mujeres puedan crecer, liderar y florecer no es solamente un favor que se les hace a las mujeres. Es realmente una decisión estratégica que transforma culturas, fortalece equipos y construye un futuro diferente”, expresó.

La directora ejecutiva de GPTW Paraguay también puso el foco en las dificultades estructurales y culturales que continúan afectando a las mujeres trabajadoras en Paraguay, especialmente a las madres y líderes empresariales.

Hacia el cierre de su intervención, Carolina dejó un mensaje enfocado en la necesidad de seguir construyendo condiciones reales para el desarrollo femenino.

“Las mujeres paraguayas no necesitamos solamente aplausos en un acto o en una fecha especial. Necesitamos condiciones reales, políticas de cuidado compartidas y espacios donde el liderazgo no tenga que justificarse el doble para valer la mitad”, expresó.

Finalmente, invitó a las organizaciones a revisar constantemente sus culturas internas y preguntarse qué brechas todavía permanecen invisibles.