Great Place To Work (GPTW) Mujeres 2026
11 de mayo de 2026 a la - 01:00

Empresas que apuestan por ellas

Representantes de las distintas firmas que integran el ranking en la categoría de más de 250 colaboradores.
Representantes de las distintas firmas que integran el ranking en la categoría de más de 250 colaboradores.Fernando Romero, ABC Color

En una noche marcada por la reflexión, el reconocimiento y el compromiso con una cultura laboral más inclusiva, Great Place To Work Paraguay celebró una nueva edición del ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres en Paraguay 2026. Durante el acto, destacaron a organizaciones que impulsan espacios donde las mujeres pueden crecer, liderar y desarrollarse plenamente.

Por ABC Color

La premiación reconoció a empresas en tres categorías: Más de 250 colaboradores, de 51 a 250 colaboradores y de 10 a 50 colaboradores.

Durante el acto, la directora ejecutiva de Great Place To Work (GPTW) Paraguay, Carolina Bestard, ofreció un discurso profundamente humano y contundente sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral paraguayo y el rol que cumplen las empresas para transformar esa realidad.

“Este evento no es solo una celebración. En realidad es una declaración”, afirmó.

“Hay empresas como ustedes que no solamente hablan sobre prácticas inclusivas o sobre dignidad, sino que demuestran en el día a día que esto es real”, dijo.

Carolina Bestard, directora ejecutiva de Great Place To Work (GPTW) Paraguay, durante su discurso.
Carolina Bestard, directora ejecutiva de Great Place To Work (GPTW) Paraguay, durante su discurso.

Bestard destacó que las organizaciones reconocidas comprendieron que impulsar el liderazgo femenino no representa únicamente una acción simbólica o un beneficio para las mujeres, sino una decisión estratégica capaz de fortalecer culturas corporativas y mejorar resultados.

“Crear espacios donde las mujeres puedan crecer, liderar y florecer no es solamente un favor que se les hace a las mujeres. Es realmente una decisión estratégica que transforma culturas, fortalece equipos y construye un futuro diferente”, expresó.

La directora ejecutiva de GPTW Paraguay también puso el foco en las dificultades estructurales y culturales que continúan afectando a las mujeres trabajadoras en Paraguay, especialmente a las madres y líderes empresariales.

Ganadoras de 51 a 250 colaboradores de Los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2026.
Ganadoras de 51 a 250 colaboradores de Los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2026.

Hacia el cierre de su intervención, Carolina dejó un mensaje enfocado en la necesidad de seguir construyendo condiciones reales para el desarrollo femenino.

“Las mujeres paraguayas no necesitamos solamente aplausos en un acto o en una fecha especial. Necesitamos condiciones reales, políticas de cuidado compartidas y espacios donde el liderazgo no tenga que justificarse el doble para valer la mitad”, expresó.

Finalmente, invitó a las organizaciones a revisar constantemente sus culturas internas y preguntarse qué brechas todavía permanecen invisibles.

El grupo de la categoría de 10 a 50 colaboradores exhiben sus trofeos.
El grupo de la categoría de 10 a 50 colaboradores exhiben sus trofeos.