Respeto y equidad

Para Diana Vera, este logro representa el reflejo del compromiso diario de las mujeres que integran la empresa y que, con su dedicación, impactan positivamente en toda la organización.

“Muy agradecidos por el reconocimiento, debido a que todas las mujeres que trabajan con nosotros son colaboradoras con mucho compromiso, que trabajan con mucha pasión, empatía y eso también transforma al equipo”, expresó.

La ejecutiva destacó que la esencia de la cultura corporativa de Bristol está basada en la convivencia armónica entre todos los colaboradores, sin distinción de género.

“La cultura de Bristol es justamente la equidad, trabajar en armonía y en unión, sea del género que sea, pero también dentro del respeto”, afirmó.

Dentro de una empresa de gran estructura y con cientos de colaboradores, Vera señaló que el crecimiento profesional se da en igualdad de condiciones, priorizando el desempeño y el compromiso antes que cualquier diferencia de género.

“Para los objetivos y metas no hay diferencias de género. Las mujeres son las que se destacan por su compromiso y por la pasión con la que trabajan”, sostuvo.

Al mismo tiempo, resaltó el valor que tienen las colaboradoras al equilibrar sus responsabilidades laborales con la vida familiar.

“Sabemos que las mujeres somos muy apasionadas por el trabajo, pero también tenemos vida familiar, salir e ir a la casa, cumplir con los hijos y las responsabilidades”, comentó.

La empresa también impulsa espacios de reconocimiento y desarrollo para las mujeres a través de distintas actividades internas y programas de responsabilidad social.

“Siempre están liderando también las mujeres y damos estos espacios para que puedan potenciarse cada vez más y florecer como mujeres”, agregó.

El reconocimiento, además de representar un motivo de celebración, se convierte en un desafío para continuar fortaleciendo la cultura organizacional.

“Es el primer año que estamos en el ranking de mujeres, por eso estamos muy orgullosos. Es un reconocimiento a nuestras mujeres”, señaló Vera.

Finalmente, la gerente de Recursos Humanos destacó que este logro también refleja el ambiente de respeto construido dentro de la compañía entre hombres y mujeres.