Un modelo de bienestar laboral

La participación de la empresa en el ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres representa un impulso importante para sus colaboradoras, quienes consideran que este reconocimiento confirma que la organización avanza en el camino correcto en materia de equidad y bienestar laboral.

Para Elaina Mendoza, este logro es una motivación para seguir fortaleciendo el trabajo realizado internamente.

“Nos motiva bastante porque estamos en una empresa que está en constante crecimiento y con el crecimiento de la empresa también crecemos nosotras con este premio”, expresó.

Elaina destacó que la participación en este tipo de rankings reafirma el compromiso de la compañía con la igualdad de oportunidades.

“Estamos más que seguras que vamos por el camino correcto con la equidad en nuestro sector y en nuestra empresa”, afirmó.

La ejecutiva resaltó además la fuerte presencia femenina dentro de la estructura organizacional de LG Importados, donde las mujeres ocupan distintos espacios de liderazgo.

“Tenemos un plantel importante de mujeres: gerentes, subgerentes y en todos los sectores estamos las mujeres trabajando en la cultura de la empresa”, señaló.

Bienestar y reconocimiento dentro de la empresa

El acompañamiento y la valoración hacia las colaboradoras también forman parte de la identidad de la compañía.

“La verdad que nosotras tenemos el apoyo de la patrona. Ella está muy involucrada en un grupo que se llama Endomarketing, que trabaja en el bienestar de los funcionarios para que se sientan bien dentro de la empresa”, expresó Daisy Fleitas, quien recordó especialmente las actividades realizadas durante el Día de la Mujer Paraguaya, valorando el interés demostrado por la directiva de la empresa hacia la cultura local.

“Siendo ella extranjera, demostró mayor interés en nuestra cultura. Entonces quiere decir que estamos por buen camino porque se demuestra ese interés que las mujeres necesitan dentro de la empresa”, manifestó.

La colaboradora también aseguró que las mujeres se sienten respaldadas y protegidas dentro del entorno laboral.

“Somos muy valoradas y también nos protegen mucho”, afirmó.

“LG no es solo una empresa, LG es familia”, resaltó.

El reciente reconocimiento llega en un momento en que la organización aún se encuentra fortaleciendo su participación dentro de Great Place to Work, por lo que el nuevo logro genera entusiasmo entre los colaboradores.

Llevar este nuevo trofeo a la empresa podría convertirse en un incentivo para profundizar aún más la cultura interna y el sentido de pertenencia.