Univ. Central del Py logra primer puesto

La UCP se destaca entre las organizaciones más grandes que promueven entornos laborales inclusivos y oportunidades de crecimiento para las mujeres.

La UCP volvió a posicionarse entre las organizaciones reconocidas por Great Place to Work Paraguay (GPTW) en el ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2026, alcanzando en esta ocasión el primer lugar.

La premiación se realizó el pasado jueves 7 de mayo y reunió a referentes empresariales y organizaciones comprometidas con la equidad y el fortalecimiento del liderazgo femenino en Paraguay.

La Mag, Lic. Jazmín Almada, directora de Gestión de Personas, señaló que dentro de la universidad las mujeres cuentan con espacios reales de participación y toma de decisiones.

“Muchas veces presentamos propuestas que terminan implementándose y formando parte de decisiones importantes para la universidad”, expresó.

Por su parte, el vicerrector, Mag Ing. Luis López Lafuente, destacó el protagonismo femenino dentro de la institución.

“Hoy vemos mujeres liderando equipos, proponiendo ideas y siendo protagonistas de proyectos muy importantes para la universidad”, afirmó.

Sobre las claves para este logro, el vicerrector de Administración y Finanzas, Mag. Lic. Gabriel Eduardo López Lafuente, señaló que “en la UCP promovemos la inclusión y el liderazgo femenino con políticas basadas en el mérito, garantizando así la igualdad de oportunidades.

“También impulsamos campañas de sensibilización, contamos con un Código de Ética que promueve un ambiente respetuoso y, además, ofrecemos la flexibilidad laboral necesaria para que nuestras colaboradoras puedan equilibrar su vida personal y profesional”.

Actualmente, la UCP cuenta con 635 colaboradores, de los cuales 346 son mujeres, representando aproximadamente el 54,5% del plantel institucional.

Además, de los 129 cargos de liderazgo dentro de la organización, 72 son ocupados por mujeres, lo que equivale al 55,8% de los puestos de liderazgo.

Con este reconocimiento, la UCP reafirma su apuesta por una cultura organizacional basada en la inclusión, el desarrollo profesional y el liderazgo con igualdad de oportunidades.