34 años impulsando la refrigeración industrial

Frío Raf SA acompaña de cerca el desarrollo industrial del país. “Nos sentimos orgullosos de formar parte del crecimiento de empresas líderes en el rubro frigorífico, lácteos, bebidas, entre otros”, expresa Horacio Pignatta, ejecutivo técnico comercial de la compañía.

Desde su llegada, la empresa se ha caracterizado por ofrecer soluciones tecnológicas de vanguardia.

“Siempre intentamos aportar la tecnología de punta y las soluciones más eficientes para las necesidades de nuestros clientes”, señala Pignatta.

Esa apuesta a la innovación ha permitido a Frío Raf posicionarse como un referente en seguridad y confiabilidad dentro del sector.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uno de los pilares de la firma es la defensa de los refrigerantes naturales. “Somos férreos defensores de los gases refrigerantes naturales”, destaca el ejecutivo, y subraya que estos representan un paso fundamental hacia una industria más sostenible y alineada con los desafíos ambientales actuales.

La eficiencia energética y la reducción de la huella de carbono son temas centrales en la agenda industrial. “Entendemos que uno de los principales desafíos que enfrenta la industria en general es ser eficientes energéticamente, menos huella de carbono. Frío Raf, a través de sus productos, diseños y operatoria, colabora para que ese desafío sea una meta más cercana de lograr”, asegura.

La capacitación del personal es otro factor relevante en la estrategia de la compañía. “Consideramos de suma importancia la capacitación permanente de nuestro personal, tal es así que hoy Frío Raf cuenta con un equipo técnico certificado en la aplicación de normas impartidas por el International Institute of All-Natural Refrigeration (IIAR), centrada en los más altos estándares para el uso seguro del amoníaco en sistemas de refrigeración de circuito cerrado”, explicó Pignatta.

El compromiso de la empresa se alinea con las normativas locales e internacionales, y en ese sentido Pignatta celebra un logro reciente para el país. “Es válido hoy hacer una mención especial al logro que diferencia a Paraguay de la región y es debido a un impecable trabajo del INTN (Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología).

Han logrado la Primera Norma Paraguaya NP 71 001 25 “Diseño seguro de sistemas de refrigeración por amoníaco de circuito cerrado”. Este gran logro hace que hoy Paraguay sea un faro en la región, siendo un referente para Latinoamérica. Nuestras felicitaciones por este gran logro”, acota.

Con esta visión, Frío Raf continuará con la innovación sostenible.

“Somos Frío Raf, una empresa con más de 62 años de experiencia, reconocidos por nuestro compromiso en el uso de amoníaco y otros refrigerantes naturales, asegurando soluciones efectivas y sostenibles para nuestros clientes”, concluye.