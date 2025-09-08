Acompañando paso a paso a la industria nacional

Hablar de Proquitec SA es hablar de más de cuatro décadas de experiencia, compromiso y crecimiento junto a la industria nacional. Su historia se remonta a 1982, cuando se fundó Kemipar SRL, antecedente directo de la compañía que en 1989 asumiría un papel central en la provisión de insumos químicos para la producción local.

Desde entonces, Proquitec ha sostenido una expansión constante basada en tres pilares: calidad, confianza e innovación.

La empresa se especializa en la importación y distribución de productos químicos industriales, con aplicaciones en curtiembres, pinturas, textiles, cosméticos, domisanitarios, alcoholeras, azucareras, nutrición animal, agroquímicos, alimentos, bebidas, lácteos y cárnicos.

“Atendemos a todas aquellas actividades que implican procesos químicos en sus operaciones”, explica Cynthia Arrom, directora ejecutiva.

El crecimiento se consolidó gracias a alianzas estratégicas que garantizan excelencia en los productos, asistencia técnica especializada y un esquema logístico diseñado para responder a cada cliente. “Nuestro éxito se basa en una cultura de respeto hacia clientes, proveedores y colaboradores, sumado a la apuesta por la mejora continua”, señala.

Actualmente, Proquitec cuenta con 66 colaboradores y oficinas en Fernando de la Mora, además de un depósito en Ypané. Su gran apuesta de este año es la construcción de un centro logístico de 10.000 m² en Villeta.

A largo plazo, proyectan nuevas divisiones para ampliar su presencia en otros segmentos industriales.

La industria nacional atraviesa un crecimiento sostenido, con transformaciones que impactan en la generación de valor y empleo. La consolidación de sectores como la maquila, la producción de biocidas para el agro, nuevas aceiteras, plantas de etanol y biodiésel y la industria cárnica fortalece las bases del desarrollo productivo.

Paraguay proyecta, además, un potencial adicional de exportaciones por US$ 8.500 millones hacia 2035, lo que implicaría un alza del 85% en ventas externas, un aporte extra del 21% al PIB y más de 750.000 empleos.

Entre los rubros con mayor proyección figuran carnes porcinas, hierro y acero reciclado, muebles, textiles, alimentos de cereales y aluminio.

Consciente de este contexto, Proquitec reafirma su papel en el impulso a la industria local. “Después de más de 40 años de historia seguimos creyendo en el poder de las relaciones genuinas y en el trabajo bien hecho”. La empresa creció acompañando al sector productivo paraguayo y proyecta seguir haciéndolo “con compromiso, con pasión y con la convicción de que construir el país también es dar lo mejor”.