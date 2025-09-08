El empleo privado es el principal impulsor del progreso

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) celebró un hito histórico al registrar 805.793 trabajadores cotizantes en el Instituto de Previsión Social (IPS) a julio de 2025.

Solo en el primer semestre, el empleo asalariado privado sumó 104.000 nuevos trabajadores respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando una tasa de asalarización del 43,1%, el nivel más alto en tres años.

Recalde destaca que estos avances son resultado de políticas sostenidas orientadas a la formalización, la creación de empleo digno y la fiscalización efectiva. “El crecimiento es fruto de acciones concretas que fortalecen la formalidad como herramienta clave para el desarrollo económico y social del Paraguay”, expresa.

Industria: motor y desafío

La ministra remarca que la industria concentra un desafío estratégico: su elevada necesidad de trabajadores calificados supera a la de otros sectores, lo que evidencia tanto una debilidad como una gran oportunidad de seguir fortaleciendo en la formación técnica y práctica para responder a las necesidades de las empresas.

“Para los próximos años, la industria demandaría mayormente grupos ocupacionales de oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios, que incluye principalmente ocupaciones relacionadas con operarios de electricidad, construcción, metalúrgica y de alimentos.

A esto le siguen operadores de instalaciones y máquinas y ensamblador; por último, ocupaciones de técnicos y profesionales de nivel medio”, sostiene Recalde.

Asegura que este escenario es una gran oportunidad y que desde el Ministerio de Trabajo asumen el compromiso de seguir impulsando políticas de capacitación y certificación que permitan a más paraguayos y paraguayas acceder a empleos de calidad, respondiendo a la vez a la demanda del sector productivo.

“Transformar estas necesidades en acciones concretas es parte del camino hacia un mercado laboral más dinámico, inclusivo y competitivo”, recalca.

Formalización y seguridad laboral

Recalde resalta además la reciente aprobación del Decreto Nº 4416/2025, que implementa la Estrategia Integrada de Formalización del Empleo 2025-2026, enfocada en reducir la informalidad y mejorar las condiciones de trabajo. También subraya que el ministerio prioriza la seguridad laboral mediante la labor de la Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional, que realiza inspecciones y capacitaciones periódicas en coordinación con el IPS, el Ministerio de Salud y gremios profesionales.

En los primeros seis meses del año, el registro de empleo formal permitió incorporar a 50.956 personas más a la cobertura social, con un total de 62.280 empleos formales generados en un año, un aumento del 8,4% frente a julio de 2024.

A esto se suma la formalización de 21.000 trabajadores del Programa Hambre Cero, en su mayoría mujeres y madres de niños en edad escolar. “Miramos hacia el futuro con optimismo, confiando en que esta tendencia se mantendrá y que la industria seguirá siendo un motor clave para el empleo y el desarrollo del país”, puntualiza Recalde.

